10 posti da vedere prima dei 40 anni

Maggio 4, 2022

(Adnkronos) – Milano 04/05/2022

Diciamoci la verità, ormai siamo tutti un po’ viaggiatori fai da te, grazie alla tecnologia e allo sviluppo di ogni tipo di collegamento tra paesi possiamo praticamente andare in qualsiasi parte del mondo prenotando tutto o quasi con appena qualche click da uno smartphone o pc.

Se si è dunque, un’amante dei viaggi e si sta’ cercando un po’ d’ispirazione, qui di seguito c’è l’elenco di 10 posti, stilati grazie ai traveller di Bloggaviaggio.com – che tutti dovrebbero visitare (pandemia a parte) prima dei 40 anni, ma va bene anche dopo, senza essere troppo tassativi.

La Grecia le sue meravigliose isole

Prima fra tutti non potevamo citare che i nostri vicini di casa la Grecia. Mykonos, Santorini e Kos sono quasi sicuramente le isole più famose e scelte dai turisti in cerca di divertimento, ma non da meno sono Corfu, Rodi, Zante e Creta isole meravigliose capaci di donare veri momenti di relax e in grado di far letteralmente spalancare gli occhi a tutti gli appassionati del mare con colori e paesaggi mozzafiato, specialmente durante le ore del tramonto.

Il periodo migliore per andare in Grecia va da aprile a ottobre/novembre, anche se i mesi estivi, da giugno ad agosto, sono i più caldi sono spesso ben ventilati ed il caldo è accettabile.

Giordania e l’affascinante città di Petra

La Giordania regala davvero tanto sotto il punto di vista storico culturale. Ecco perché è una meta da vedere prima dei 40 anni, certamente vale la pena visitare i siti greco-romani Jerash ed Ammam, ma il luogo unico nonché meta maggiore del turismo in Giordania è sicuramente l’affascinante città di Petra qui, è possibile scoprire un’intera città antica, con alcune delle architetture più uniche e belle che si possano immaginare, circondata da montagne rocciose, costruita per metà e per metà incastonata nella roccia. Solitamente è consigliabile visitare Petra in un paio di giorni, ma accelerando il passo è possibile riuscirci anche in una sola giornata.

Il periodo ideale per visitare la Giordania è tra aprile e maggio o tra settembre e ottobre, in quanto le temperature sono gradevoli con delle precipitazioni molto scarse e un’umidità accettabile.

Polinesia e le sue meraviglie naturali

Nei posti da vedere prima dei 40 anni non può mancare la Polinesia. Si fa poco parlare di offerte viaggi in Polinesia, ma questa destinazione è realmente una delle mete per viaggiatori più bella del mondo. La Polinesia è una meravigliosa regione dell’Oceania, un triangolo di isole situato tra la Nuova Zelanda, le spettacolari Hawai e la misteriosa Isola di Pasqua, un vero agglomerato di meraviglie naturali che vale veramente la pena di vedere almeno una volta nella vita.

E’ qui che si trovano isole come Bora Bora, Haiti, Moorea, isole famose per le spiagge incontaminate, le acque cristalline e per la natura incontaminata dalla tranquillità senza eguali è qui dove trascorrere giornate di relax in spiaggia con la possibilità di effettuare meravigliose escursioni in mare, nuotare con le testuggini marine e toccare con mano una realtà ben lontana dal classico modo di vedere una vacanza al mare.

Il periodo migliore per andare in Polinesia è durante l’inverno australe cioè da aprile/maggio a ottobre, quando in Italia si è in piena estate. Questo è il periodo con il clima più secco, e con poche precipitazioni.

Safari in Africa

Un’altra esperienza da fare prima dei 40 anni è un suggestivo safari africano. Ancora oggi, nel 21° secolo, rimane un’esperienza di viaggio davvero eccezionale. Non c’è niente di più emozionante che seguire un branco di elefanti attraverso la foresta o guardare il tramonto sulla savana mentre un branco di leoni va in cerca di una preda.

A questo aggiungiamo l’opportunità di vedere giraffe, zebre, leopardi, ghepardi, rinoceronti e una miriade di altre creature per ricavarne un’esperienza davvero meravigliosa.

Le migliori destinazioni per i safari includono il Serengeti in Tanzania e il Masai Mara in Kenya, oltre al Parco Nazionale Kruger in Sud Africa. Per un’opzione più insolita, è possibile pianificare una visita al delta dell’Okavango in Botswana, al Parco nazionale di Hwange nello Zimbabwe o al Parco nazionale di Liwonde in Malawi.

Il periodo migliore per un safari in Africa è quello che va da giugno/luglio a ottobre, è infatti durante la stagione secca che gli animali si riuniscono attorno a pozze d’acqua e fiumi … pronti per essere fotografati.

Il Cammino Inca a Machu Picchu in Perù

Machu Picchu è la destinazione turistica più visitata del Perù, meta suggestiva che attrae migliaia di turisti durante tutto l’anno. Chiunque può prendere il treno per arrivarci, ma i viaggiatori più avventurosi sanno che il modo migliore per raggiungere l’antica fortezza Inca è invece percorrere il leggendario Cammino Inca.

Questo trekking dura solitamente quattro giorni e si snoda attraverso le Ande, passando per la famosa Porta del Sole per un arrivo mattutino nell’ultimo giorno. Durante il viaggio, i trekker oltre ad un estremo contatto con la natura, sperimentano paesaggi incredibili e altri antichi siti Inca.

I mesi migliori per un viaggio a Machu Picchu sono maggio, giugno e luglio durante la stagione secca.

Grand Canyon – USA

Se hai intenzione di visitare il Grand Canyon nell’Arizona settentrionale, assicurati di mettere da parte un sacco di tempo e molta energia. Il primo sguardo alle sfumature marroni dei canyon toglie sicuramente il fiato.

I colori porpora mescolati a tinte arancioni fanno da guida in uno dei deserti più affascinanti e incredibili del pianeta che vale la pena di vedere a qualsiasi età.

Il sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO offre molto da vedere ed esplorare, quindi è importante pianificare un buon itinerario. Ci sono molti sentieri tra cui scegliere, oltre a escursioni e gite in mulattiera. I mesi più frequentati e più caldi dell’anno sono tra maggio e settembre.

Pechino e la Grande Muraglia

Per un italiano può essere difficile immaginare la Cina come una destinazione turistica da vedere, ciò che potrebbe spaventare è la censura da parte del governo cinese, ma l’afflusso turistico sia verso Pechino che nella Cina in generale è in netta ascesa.

Pechino è un mix di tradizione misto a modernità oltre ad essere un modello di organizzazione sociale molto avanzato.

Si a Pechino e alla Grande Muraglia, prima dei 40 anni, perfetta per essere vista nei mesi dell’anno che vanno da marzo a maggio o da settembre a novembre – il motivo ce lo dà Mao Zedong con questa sua frase: “Colui che non ha scalato la Grande Muraglia non è un vero uomo.”

Cappadocia, Turchia

La Cappadocia è nota per i “camini delle fate”, singolari formazioni laviche coniche, per le sue città sotto terra le quali raggiungono anche 100 metri di profondità come ad esempio quella di Derinkuyu, per i suggestivi trekking tra le valli: la Red Valley e la Rose Valley sono quelle che più si prestano all’esplorazione della zona.

Ma sicuramente tutti conoscono la Cappadocia per i famosi voli in mongolfiera all’alba (le prime mongolfiere si alzano intorno alle 06:00), in questo momento è possibile assistere all’ascesa di dozzine di questi palloni colorati, che sembrano quasi sbucare dalle montagne.

Il periodo migliore per un indimenticabile giro in mongolfiera i Cappadocia è in primavera, estate o autunno quando le temperature sono molto gradevoli. Durante l’inverno le minime possono scendere anche oltre i – 10°C.

Baviera, Germania

La Baviera è una delle destinazioni di viaggio più popolari e panoramiche della Germania.

I bavaresi amano molto le loro tradizioni e ce ne sono molte a cui partecipare durante tutto l’anno, dall’Hornschlittenrennen (una tradizionale corsa di slittino) al Fasching (carnevale) alle rappresentazioni storiche, alle danze popolari, ai mercatini di Natale alla famosa Oktoberfest; solo per citarne alcune.

Oltre alle tradizioni a cui partecipare sono da vedere città come Monaco, i molteplici borghi medioevali, i castelli del Re Ludwig e il famoso itinerario della “strada romantica” da Füssen a Würzburg.

Se non si ha ancora visto la Baviera prima dei 40 anni è arrivato il momento di pensare un viaggio qui.

Bali, Indonesia

L’ultimo dei 10 viaggi da fare prima dei 40 anni, ma non per importanza, è Bali.

Nel corso degli anni, la grazia e il fascino di Bali e della sua gente hanno fatto guadagnare a questa piccola isola indonesiana numerosi soprannomi di lode e omaggio, tra cui Isola degli Dei, L’ultimo paradiso, Terra dei mille templi e Mattina del mondo.

Paradiso dei surfisti, Bali è una delle isole più famose dell’arcipelago indonesiano e affascina per la sua pura bellezza naturale dei vulcani e delle rigogliose risaie terrazzate che trasudano pace e serenità. Bali incanta con le sue danze drammatiche e le cerimonie colorate, le sue arti e mestieri, le sue magnifiche località balneari e l’eccitante vita notturna.

l periodo ideale per un viaggio a Bali è quello della stagione secca, che all’incirca parte dal mese di aprile fino a tutto ottobre.

Questa è una piccola selezione, ma il nostro amato pianeta terra, anche se bistrattato, ha davvero tanti luoghi magici da vedere anche dopo i quarant’anni – Noi vi auguriamo di vederne il più possibile!

Contatti:

Email:info@bloggaviaggio.com

Pinterest:https://www.pinterest.it/Bloggaviaggio