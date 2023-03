100% PIZZA, Alin Stroia: “Ecco il segreto per la pizza digeribile e di alta qualità”

Marzo 2, 2023

(Adnkronos) – Roma, 02/03/2023. La pizza rimane indiscutibilmente il piatto più amato dagli italiani, capace di diventare un food riconosciuto internazionalmente grazie all’appeal che trasmette a livello globale. Nonostante la larga diffusione e presenza capillare, milioni di persone in tutto il mondo mangiano quotidianamente la pizza in ogni sua forma e diversificazione, sempre alla ricerca della migliore lavorazione. Questo fenomeno ha portato pizzaioli e titolari di locali a sperimentare nuovi ingredienti, farine, tempistiche di riposo dell’impasto, con l’obiettivo di trovare il mix giusto. “Per noi, la digeribilità e la qualità degli ingredienti stanno alla base di una buona pizza”, racconta Alin Stroia, responsabile di tre pizzerie a Roma col marchio 100% PIZZA. Il giovane imprenditore, 35 anni, lavora in ambito pizzerie dal 2011, arrivando prima a rilevare l’attività dove operava, per poi aprire un secondo punto vendita e, nel 2022, anche il terzo. Un’espansione non casuale del marchio 100% PIZZA, che evidenzia l’apprezzamento del pubblico per il progetto di Stroia. “Tutto parte dalla lunga lievitazione, possibile però solo attraverso un mix di farine dall’alto valore aggiunto. Mi riferisco non solo alla farina 00, ma anche a quella di mais e riso, che compongono il nostro impasto”, spiega Stroia. Una sperimentazione durata a lungo, che ha portato il responsabile dei tre punti vendita a trovare il mix perfetto, con l’impasto capace di lievitare fino a 92 ore mantenendo inalterate le sue proprietà organolettiche. “Grazie alla collaborazione con un mulino calabrese, siamo riusciti a trovare la farina adatta e averla a disposizione nel corso di tutto l’anno: ecco perché parlo di qualità degli ingredienti”, aggiunge l’imprenditore. La lavorazione degli impasti di 100% PIZZA è svolta in un unico laboratorio centrale presso il quale vengono lavorati i panetti per le pizze e gli impasti per gli altri cibi proposti nel menù, ovvero supplì, crocchette e arancini di ogni gusto. Avviene poi la distribuzione nelle tre pizzerie della Capitale, dove i prodotti vengono infornati e serviti o al tavolo o consegnati a domicilio. L’accentramento della produzione ha permesso a 100% PIZZA di rivolgersi anche al mercato delle forniture, distribuendo basi per pizze, panetteria e friggitoria alle attività commerciali di terzi. Un’attività che ha saputo conquistare il palato dei romani fin da subito, con Alin Stroia capace di rappresentare l’imprenditorialità giovanile ai massimi livelli, affiancandola alla qualità delle pizze di 100% PIZZA.

CONTATTI: https://www.100x100pizza.it/