1000 MIGLIA WARM UP USA 2022. Dal 18 al 22 Ottobre tra la Virginia di Middleburg e Washington, D.C.

(Adnkronos) – Brescia, Italia – 19 Ottobre 2022

La 1000 Miglia torna negli USA, nell’area di Washington D.C., per la terza edizione di 1000 Miglia Warm UP USA, una gara di 500 miglia che attraverserà la Virginia, il West Virginia, il Maryland e si concluderà in territorio italiano, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Washington, D.C..

Il 1000 Miglia Warm Up USA 2022, ideato per preparare gli equipaggi ad affrontare la parte sportiva della 1000 Miglia di regolarità, prevede una giornata di training al Summit Point Raceway seguita da tre giorni di gara con prove cronometrate simili a quelle che vengono affrontate durante la 1000 Miglia in Italia. L’evento è stato volutamente riservato a un numero ristretto di partecipanti in modo da consentire l’apprendimento e il perfezionamento delle tecniche e regole delle gare di regolarità.

Il Warm Up USA è riservato a vetture Sport, GT e super car costruite dal 1927 a oggi e suddivise tra la Classe 1000 Miglia Era Car (dal 1927 al 1957) e la Classe Post-1000 Miglia Era Car (dal 1958 a oggi).

Le vetture iscritte alla Classe 1000 Miglia Era comprendono un’Alfa Romeo 6C 1750 Spider Zagato sovralimentata del 1931, una Lancia Dilambda del 1930 con carrozzeria inglese unica, una rara Fiat 514 Mille Miglia del 1934 (modello MM), una Chrysler Airflow del 1936, una Healey Westland del 1947, due Austin Healey 100M del 1956, un’Alfa Romeo 1900 CSS Touring del 1954, una MercedesBenz 300 SL Roadster del 1957 e una Mercedes-Benz 190 SL. La classe Post 1000 Miglia Era vede al via un gruppo di Alfa Romeo, Porsche e Jaguar.

Il vincitore assoluto della terza edizione del 1000 Miglia Warm Up USA 2022 riceverà il trofeo Coppa USA e due orologi esclusivi di Chopard, Partner e cronometrista ufficiale.

Sono in palio sei ambìti diritti di accettazione alla 1000 Miglia del 2023: due per i migliori equipaggi veteran e per i due migliori equipaggi novice della Classe 1000 Miglia Era. Altre due accettazioni saranno assegnate al miglior equipaggio veteran e al miglior equipaggio novice della classe Post 1000 Miglia Era.

PARTNER

Insieme a Chopard, sosterranno l’evento l’Ambasciata d’Italia a Washinghton D.C., Vredestein Tires, la Città di Middleburg, Salamander Resort & Spa e Creighton Farms

www.1000miglia.it