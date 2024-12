11.22 Sviluppo Immobiliare, Milano: “Con Invest App, il flipping immobiliare diventa più easy e smart”

2 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Una nuova App, pratica ed intuitiva, che consente agli investitori di monitorare tutte le fasi progettuali in tempo reale con accesso a report costantemente aggiornati

Milano, 2 dicembre 2024. 11.22 Sviluppo Immobiliare di Milano, azienda leader nel settore del flipping immobiliare, si distingue per competenza trasversale nel settore, lungimiranza manageriale e massima trasparenza nei confronti degli investitori. Proprio in un’ottica di miglioramento continuo, l’azienda lombarda ha implementato ‘Invest App’, uno strumento intuitivo e pratico a disposizione degli investitori per poter monitorare ogni fase di avanzamento dei progetti di riqualificazione immobiliare. Grazie all’esperienza trasversale e ad una profonda conoscenza del settore, l’azienda milanese offre opportunità di investimento ad alto rendimento, garantendo professionalità, trasparenza e sicurezza.

La piattaforma è pensata per offrire agli investitori un’esperienza di investimento immobiliare semplice e trasparente, così da poter seguire ogni fase del processo in modo consapevole e sicuro. Entrare nel mondo degli investimenti immobiliari non è mai stato così facile: basta accedere al sito web ufficiale www.1122sviluppoimmobiliare.com, registrarsi compilando l’apposito modulo e verificare il proprio account. Da questo momento si ha accesso all’area investimenti, dove si possono visualizzare le diverse opportunità, suddivise per stato: “Attivo”, informa che l’opportunità di investimento è aperta ed è possibile investire nel progetto; “In Corso”, indica che l’operazione è attualmente in fase di sviluppo e non è più possibile effettuare investimenti; “Concluso”, significa che l’operazione si è conclusa con successo e gli investitori hanno ricevuto il rendimento previsto.

Invest App è un tool innovativo che consente di monitorare il proprio investimento in tempo reale permettendo di: visualizzare il Business Plan dettagliato del progetto con tutti i dati, report finanziari ed operativi; accedere a fotografie e report periodici, monitorando i progressi concreti direttamente dal proprio dispositivo. Non solo, per coloro che lo desiderano, è possibile prenotare una visita per visionare l’immobile e verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori in cantiere.

Un altro grande vantaggio che 11.22 Sviluppo Immobiliare offre ai propri investitori è l’accesso esclusivo al Club Investitori Premium, pensato per chi vuole ottenere il massimo dai propri investimenti immobiliari. Ogni membro del Club avrà diritto a: accesso anticipato a nuove opportunità di investimento, consulenza personalizzata e dedicata, opzioni di co-investimento riservate solo ai membri del Club, condizioni finanziarie migliorative rispetto agli standard, inviti ad eventi esclusivi dedicati al networking e agli approfondimenti sul settore immobiliare, gadget e omaggi personalizzati, newsletter mensili sul mondo immobiliare per restare sempre aggiornato sui trend e sulle novità del settore.

Grazie a 11.22 Sviluppo Immobiliare non si investe solo in immobili, ma anche in trasparenza, affidabilità e competenza, potendo seguire i propri investimenti in ogni fase, dalla pianificazione iniziale alla conclusione del progetto.

Contatti: https://www.1122sviluppoimmobiliare.com/