15 tendenze imperdibili per i matrimoni del 2023

Dicembre 14, 2022

(Adnkronos) – ● Dopo quasi tre anni di pandemia, i matrimoni del 2023 non potranno che essere intesi come una grande, coloratissima, festa: Wedding Fest, Wedding Chapters, green evolution, bomboniere genderless sono solo alcune delle tendenze che contraddistingueranno le nozze del prossimo anno.

● Azzurro, verde bottiglia, lavanda e total white si affiancheranno ai toni sabbia per riempire ogni angolo della location con eleganza. Queste tonalità intense, tra l’altro, sono perfettamente abbinabili al Viva Magenta, il colore dell’anno 2023 di Pantone, con il suo mix tra toni caldi e freddi.

● Abiti bianchi con stampe floreali e applicazioni 3D, piume, frange e spalline che aggiungono un effetto wow spopoleranno tra le spose 2023.

● Se le spose vogliono sorprendere, anche le invitate non saranno da meno: via libera a spalline, abiti con frange, mantelle, scialli, abiti a corsetto, total block color, abiti drappeggiati e trasparenti.

● Per lo sposo, il total white o B/W saranno dei classici che torneranno in auge, ma con tagli più ampi; i pantaloni skinny apparterrano al passato.

Milano, 14 dicembre 2022 – Si avvicina la fine dell’anno e, di conseguenza, uno dei momenti più attesi per il settore nuziale: conoscere le tendenze nozze dell’anno che verrà. Dopo quasi tre anni di pandemia, i matrimoni del 2023 non possono che essere intesi come una grande, colorata, festa. Ma quali saranno gli elementi decorativi più gettonati, i colori predominanti, le caratteristiche degli abiti e le destinazioni preferite per la luna di miele? Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale di riferimento del settore nuziale, svela le 15 imperdibili tendenze per i matrimoni del 2023.

1. Una grande festa: il Wedding Fest

Dopo la pandemia, con i suoi strascichi e le limitazioni relative a festeggiamenti e incontri con molte persone, i matrimoni tornano con una grande voglia di fare festa. Quelle che sono state negli ultimi anni celebrazioni d’amore più intime e controllate, lasciano ora spazio a grandi feste d’amore che nessuno vicino alla coppia vorrà perdersi. I matrimoni verranno progettati come se fossero dei festival musicali: la musica ricopre un ruolo fondamentale per le nuove generazioni, tanto che non esiteranno a trasformare il proprio matrimonio in un vero e proprio festival dove elementi caratteristici come fuochi d’artificio, maschere, luci al neon, occhiali stravaganti, DJ, braccialetti, tatuaggi, make-up fluo ne saranno i protagonisti.

2. Lista degli invitati: priorità alle persone preferite

Si parla molto di matrimoni che tendono ad essere sempre più intimi. In questo caso, però, il trend non è quantitativo ma qualitativo: gli sposi non si focalizzeranno più sul numero finale di invitati, quanto sull’importanza delle persone che gradiranno avere al proprio fianco in questo giorno così speciale, come famiglia, amici, figli, animali domestici etc. Le coppie non concepiscono di celebrare il grande giorno senza le persone essenziali e non si faranno più così tanti scrupoli nel lasciare fuori dalla lista chi non fa parte della cerchia stretta. Crescerà quindi la richiesta di servizi pensati e personalizzati per tutti gli invitati, con l’intento di coccolarli e farli sentire ancora più speciali come, ad esempio, aree gioco con assistenti per i più piccoli, servizi di assistenza agli animali domestici, spazi confortevoli per gli anziani o, ancora, shot bar per i più giovani.

3. Un giorno non è sufficiente: Wedding Chapters

Con tutta questa voglia di festa, un solo giorno di celebrazione sembra troppo poco: il 2023 vedrà spopolare eventi annessi al grande giorno come cene pre-matrimoniali, brunch del giorno dopo o Engagement Party, solo per citarne alcuni. Le coppie non si accontenteranno più di festeggiare un solo giorno ma vivranno il loro matrimonio in più “capitoli”, i Wedding Chapters appunto. In questo senso, non è da dimenticare che, spesso, alcuni ospiti provengono dall’estero e in un unico viaggio potranno così assistere a più momenti in compagnia della coppia. Inoltre, questi multieventi, permetteranno agli sposi di festeggiare insieme alle persone meno vicine che avranno deciso di non invitare il giorno del matrimonio.

4. Green evolution o invasione botanica

Piante, alberi e fiori di ogni tipo, soprattutto quelli naturali in vaso o stabilizzati, invaderanno la scena. Questi elementi decorativi hanno il potere di trasformare qualsiasi spazio e tornano perciò ad avere un peso importante, dopo anni in cui il minimalismo l’aveva fatta da padrone. Anche le piante aromatiche e gli agrumi saranno particolarmente apprezzati, perché in grado di creare atmosfere uniche che coinvolgano tutti i sensi. Il fiore bianco, grazie alla sua semplicità e sobrietà, si farà notare nelle composizioni floreali.

5. Decorazioni eclettiche: il giusto mix tra rustico e urbano

Decorazioni molto più esplosive rispetto agli anni precedenti: tappeti e mobili vintage, oggetti in vimini, luci al neon come parte integrante della festa, sedie in velluto e tavoli rustici in legno naturale, stoviglie in porcellana su copripiatti in paglia e un’infinità di stili che, scelti e mixati con creatività, porteranno raffinatezza anche negli ambienti più naturali o semplici. In quanto a esplosività, l’illuminazione non sarà da meno: luci con colori più stridenti e accattivanti e lampadari voluminosi. Il trend del 2023? La palla stroboscopica, in grado di aggiungere un tocco glamour e revival.

6. Azzurro, verde bottiglia, lavanda e total white: ecco i colori più gettonati

Il colore sabbia e le sue nuances continueranno ad essere onnipresenti ma serviranno da base per far sì che altri colori, attraverso luci, fiori o altri elementi decorativi, si conquistino il centro della scena. Come colori stagionali non mancheranno il blu scuro, il verde bottiglia e la lavanda. Queste tonalità intense, tra l’altro, sono perfettamente abbinabili al Viva Magenta, il colore dell’anno 2023 di Pantone, con il suo mix tra toni caldi e freddi. Infine, come per i fiori, anche il total white sarà apprezzato da molte coppie che lo sceglieranno per riempire ogni angolo del ricevimento di eleganza e purezza.

7. Bouquet grandi o monocromatici (anche per lo sposo, why not?)

Come per le decorazioni, anche i bouquet da sposa saranno molto più voluminosi. Qualunque sia la loro forma, la discrezione degli anni precedenti appartiene al passato. Si vedranno più composizioni monocromatiche che possono anche essere composte solo da fiori bianchi, mescolando semplicità e volume allo stesso tempo. Il Flower Hoop potrà essere visto anche in composizioni molto più voluminose. E il bouquet per lo sposo? Il fatto che le nuove generazioni stiano rendendo più fluidi i confini tra i generi è un fatto più che noto, non sorprende quindi che accessori finora tipici della sposa possano diventare parte del look dello sposo. Da tempo diciamo che lo sposo non ha più un ruolo secondario e diventa protagonista dell’evento, che si tratti di un matrimonio LGBT o meno. Ciò che conta è mostrare la personalità della coppia.

8. Wedding stationery coordinata con lo stile delle nozze

Gli inviti e il resto della wedding stationery diventeranno un tutt’uno con la decorazione: la disposizione dei posti a sedere, i menù, i coperti etc. giocano un ruolo importante nella tendenza delle decorazioni d’effetto nel 2023. Il Save the Date e le partecipazioni serviranno a suscitare la curiosità degli invitati e daranno uno spoiler di ciò a cui gli ospiti assisteranno durante il grande evento.

9. Bomboniere genderless

Saranno evitate le bomboniere pensate sulla base del genere. Se le generazioni Millennial e Zeta saranno ricordate per qualcosa, sarà per aver rotto le etichette di genere, quindi anche le bomboniere cercheranno di essere un regalo che piacerà a tutti gli ospiti in egual misura. Un esempio? Un profumo creato ad hoc per il matrimonio, che potrà servire sia come fragranza per la casa che per ricordare per sempre il profumo del grande giorno.

10. Dinamicità e flessibilità: il nuovo mood dei ricevimenti

L’etichetta e il protocollo verranno lasciati da parte anche in occasione del ricevimento. Il 2023 prevede banchetti meno rigidi, in cui il sedersi a tavola in posti assegnati diventerà meno frequente. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, come già detto, la cerchia degli ospiti si sta stringendo sempre più e tutti si conoscono. Molta attenzione verrà data alla biancheria da tavola e alle stoviglie, per cui verranno scelti colori più appariscenti come bicchieri colorati, posate dorate, stoviglie di porcellana, elementi naturali etc., il tutto personalizzato al massimo con l’obiettivo di far sentire agli ospiti l’irrefrenabile desiderio di scattare una foto appena seduti.

11. La sposa: abiti con effetto wow, maxi accessori, make up e acconciatura naturale

Abito

Abiti bianchi con stampe floreali e applicazioni 3D aggiungeranno un tocco di romanticismo al look da sposa del 2023. Piume, frange e spalline sono tre degli elementi che aggiungono l’effetto wow agli abiti del prossimo anno. Spopola il corsetto, un classico degli abiti da sposa, ma che vedremo in una versione più sexy come elemento principale dell’abito. Avere un secondo (o addirittura un terzo) look per sorprendere gli ospiti e allo stesso tempo cercare un po’ di comodità o osare con qualcosa di più audace sarà un’abitudine comune. L’opzione del secondo outfit non sarà più solo per le influencer. Anche il fatto che i matrimoni abbiano diversi “capitoli” favorisce questa tendenza, in quanto molte spose desiderano avere un look da sposa in diversi momenti di pre-matrimonio o post-matrimonio. A completare il look, mantelle o coprispalle, talvolta incorporati nell’abito stesso. Il prezzo medio dell’abito da sposa in Italia? 2.138€ secondoIl Libro Bianco del Matrimoniodi Matrimonio.com.

Accessori

Fiocchi, maxi accessori o accessori classici rivisitati, come fasce o retine con applicazioni, daranno il tocco finale a un look semplice ma più sofisticato rispetto alle stagioni passate. I gioielli saranno al centro dell’attenzione in un look semplice ma ben studiato.

Acconciatura

Preferenza per acconciature semplici e naturali che lasciano il viso scoperto. Saranno di tendenza le code di cavallo semplici, completamente raccolte o con qualche ciocca lasciata sciolta e lo chignon, sia alto che basso da ballerina con effetto bagnato. Per i capelli sciolti vedremo onde naturali o capelli completamente lisci. Come per l’abito, molte spose sceglieranno di optare per più di un’acconciatura, una per la cerimonia e un’altra per la festa.

Makeup

Trucco nude e semplice, ottenuto con trucchi leggeri che rispettano la bellezza naturale. Per le spose che amano differenziarsi, sarà trend rifinire questo make-up naturale con perle, gemme, glitter o altre applicazioni.

12. Lo sposo: look monocromatici, total white e B/W

Le passerelle degli abiti da sposo si sono riempite di collezioni molto trasgressive per il 2023. Il total white o B/W è un classico sofisticato che sta tornando in auge, ma con tagli di abito più ampi. I pantaloni skinny appartengono al passato. La fascia verrà indossata dagli sposi più audaci, che sapranno incorporare questo accessorio classico e renderlo l’elemento più distintivo e moderno del loro look. Il look monocromatico o il color block con toni decisi saranno presi in considerazione da coloro che vorranno creare un effetto wow. Altri lo otterranno indossando tessuti lucidi.

13. Invitati: effetto wow e audacia

Invitata

Se le spose del 2023 vogliono sorprendere e generare un effetto “wow”, anche le invitate non saranno da meno. Spalline, abiti con frange, mantelle che possono essere rimosse o integrate con l’abito, scialli, abiti a corsetto, total block color (es. fucsia o Viva Magenta, verde bottiglia etc.), abiti drappeggiati e trasparenti. Molti degli elementi che le spose indosseranno si vedranno anche sulle invitate, che quest’anno oseranno con look più originali e proposte di personalità.

Invitato

Abiti colorati, stampe, tagli più ampi, vestiti non troppo stretti. In alcuni casi, magliette e bluse eleganti potranno sostituire la classica camicia. Il papillon sarà XXL, in una varietà di tessuti diversi.

14. Reportage di nozze: dallo stampato al social

Al giorno d’oggi, tutto è social e, proprio per questo, i videomaker lavoreranno su formati creativi e brevi: trailer pre-matrimoniali, brevi video del grande giorno per i social, video del post-matrimonio o del trash the dress e altri formati adatti per Instagram (reels) e TikTok. Le nuove generazioni amano consumare video brevi, per cui viene facile pensare che questo sarà il formato di punta. Il risultato sarà un reportage con video naturali e “improvvisati” in cui tutto sembrerà essere lasciato al caso ma che, in realtà, nasconderanno una grande attenzione ai dettagli e molta post-produzione da parte dei professionisti.

15. Luna di miele: posti nascosti

Il fatto che i viaggi siano tornati in pompa magna non è una novità; per questo motivo alcune destinazioni sono sature di turismo e le coppie cercano mete meno conosciute e alternative a quelle più popolari su Instagram, per potersi godere il proprio momento romantico di coppia in modo più “privato”. Destinazioni come il Cile, il Perù o un Safari sono oggi in cima alla lista delle coppie; in Italia sono gettonate destinazioni come Tenerife, Polinesia e Maldive. Gli spagnoli optano per Madagascar, Vietnam e Mauritius; i francesi per Creta e Seychelles. La early moon continuerà ad essere un’opzione per le coppie che vogliono staccare la spina dall’organizzazione qualche giorno prima delle nozze. In merito alla partenza, le coppie cercano di organizzare il viaggio nel momento migliore a seconda della destinazione scelta. Un’opzione che le coppie prendono in considerazione è il viaggio in treno, un’alternativa che può essere molto romantica e più rispettosa dell’ambiente.

