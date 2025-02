2025 – Abbracciare l’anno del serpente: celebrazione festival della primavera cinese a Malta

13 Febbraio 2025

ZEJTUN e VALLETTA, Malta, 13 febbraio 2025 /PRNewswire/ — La serie “2025 – Abbracciare l’anno del serpente con il Festival della primavera cinese – La gioiosa Fiera del tempio” ha recentemente portato lo spirito del capodanno cinese a Malta, con eventi a Żejtun e nella capitale, La Valletta. Co-ospitata dal Dipartimento provinciale della cultura, della radiotelevisione e del turismo di Zhejiang e dal Centro culturale cinese di Malta, la serie ha presentato una ricca rassegna di spettacoli sul patrimonio culturale immateriale curati dal Centro culturale provinciale di Zhejiang. Inoltre, un dinamico spettacolo di danza del leone eseguito dalla compagnia culturale dell’Ufficio della cultura, radio, televisione e turismo della contea di Changxing ha offerto una spettacolare esperienza culturale alla comunità locale.

Il 6 febbraio la compagnia culturale ha visitato la scuola media e secondaria St. Thomas More College di Żejtun, dove ha organizzato una vivace fiera del tempio per il capodanno cinese a cui hanno partecipato oltre 500 studenti e insegnanti. Il preside Adrian Galea ha elogiato l’evento, sottolineando che non solo ha offerto un senso di appartenenza agli studenti cinesi, ma ha anche rappresentato un’opportunità per studenti provenienti da contesti diversi di approfondire la loro comprensione della cultura cinese.

Dopo la visita alla scuola, la compagnia ha organizzato un flash mob per il capodanno cinese presso la Piazza della fontana a La Valletta. L’evento prevedeva danze del leone, spettacoli di marionette, danze popolari ed esposizioni di costumi tradizionali cinesi, catturando l’attenzione di un vasto pubblico di residenti locali. Il giorno successivo i festeggiamenti sono proseguiti con una sfilata partita dal Centro culturale cinese di Malta e che si è snodata per le strade di La Valletta, diffondendo lo spirito festoso e la gioia del capodanno cinese in tutta la città.

L’8 febbraio il Centro culturale cinese di Malta ha ospitato il “2025 – Abbracciare l’anno del serpente con il Festival della primavera cinese – La gioiosa Fiera del tempio”, che ha attirato oltre 300 partecipanti locali. La fiera ha presentato una varietà di programmi tradizionali della Festa di Primavera e artistici rappresentativi del patrimonio culturale immateriale. La presenza di Charmaine St John, sindaco di Santa Lucija, che ha preso parte ai festeggiamenti, ha aggiunto un tocco notevole all’evento.

Quest’anno è la prima volta che la Festa di Primavera è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, trasformandosi da tradizionale festa cinese a un momento di celebrazione mondiale. Il successo degli ultimi eventi non solo ha messo in mostra il patrimonio culturale unico del Festival di Primavera al popolo maltese, ma ha anche aperto un nuovo capitolo negli scambi culturali e nei rapporti interpersonali tra Cina e Malta.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2617203/image_5018834_80912004.jpg

