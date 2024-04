24-26 MAGGIO 2024. AL VIA “APERITIVO FESTIVAL”. L’EVENTO CHE CELEBRA IL RITO PIÙ AMATO DAGLI ITALIANI

30 Aprile 2024

(Adnkronos) – Al Nhow Hotel di Milano prenderà vita la tre giorni di appuntamenti aperti al pubblico tra degustazioni, eventi, workshop, masterclass, spettacoli e DJ Set.

Un’edizione che con il World Aperitivo Day® contaminerà tutta l’Italia e l’Europa con mille attivazioni

IL 26 MAGGIO 2024 SI CELEBRA IN TUTTO IL MONDO IL “WORLD APERITIVO DAY®”

Milano, 30 aprile 2024 – Quando l’aperitivo chiama, Milano risponde e lo fa in grande stile con l’evento che, presso il Nhow Milano Hotel di Via Tortona, venue creativa milanese per eccellenza, celebra il rito dell’aperitivo italiano in tutto il mondo. Dal 24 al 26 di maggio prende vita la seconda edizione di Aperitivo Festival, l’appuntamento milanese a cura di MWW Group, che l’anno scorso ha ospitato più di 4.000 partecipanti tra degustazioni, banchi d’assaggio, eventi, workshop, masterclass interpretati dai migliori chef, mixologist e sommelier e animati da spettacoli e DJ Set a ciclo continuo.

Per il 2024 la manifestazione pensa ancora più in grande uscendo dai confini meneghini per contaminare con il rito dell’aperitivo tutto il territorio nazionale e molti paesi europei: saranno infatti oltre 1.000 le attivazioni tra punti vendita e locali che celebreranno l’estro e la qualità dell’Aperitivo Made in Italy, ognuno con una propria iniziativa dedicata a celebrare il 26 maggio, appuntamento internazionale del World Aperitivo Day®.

“Nato da un’intuizione legata all’esperienza della Milano Wine Week, questo evento dal cuore milanese è diventato rapidamente un format unico nello scenario degli eventi enogastronomici, uno dei pochi che riesce a combinare degustazioni di cibo, vino e cocktail con esperienze di entertainment e di cultura”, ha commentato Federico Gordini, presidente di MWW Group. “In questi anni Aperitivo Festival ha avuto una crescita esponenziale che ci ha velocemente obbligati a superare il perimetro della ‘Milano da bere’ per raggiungere molte località in tutta Italia e in Europa. Sono infatti molti i locali che nelle diverse destinazioni si sono candidati a far parte di questo evento diffuso con attivazioni, serate, esperienze…perché alla fine a chi non piace l’Aperitivo Italiano?”.

APERITIVO FESTIVAL: QUANDO E COME PARTECIPARE

Un itinerario di degustazioni esperienziali e coinvolgenti attività di approfondimento, costellato di stand d’assaggio con i migliori abbinamenti tra food and beverage proposti dai Big Player del settore. Aperitivo Festival sarà l’occasione per tutti gli “aperitivo lovers” e cultori del Food&Beverage di vivere un’imperdibile esperienza multisensoriale, all’insegna della condivisione, del divertimento e delle più esclusive esperienze di drink e food tasting in programma a partire da venerdì 24 maggio fino a domenica 26 maggio, ogni giorno in due fasce orarie: dalle 11.00 alle 15.00 (sabato e domenica) e dalle 17.00 fino alle 22.00 (venerdì, sabato e domenica).

Tra i numerosi partner e sponsor che quest’anno prenderanno parte al Festival, non possono mancare Carrefour Italia e Parmigiano Reggiano, in qualità rispettivamente di Main e Top Sponsor dell’evento. Iconiche le firme del mondo beverage che contribuiranno con i loro prodotti di alta qualità ad arricchire l’esperienza dell’Aperitivo e che saranno svelate nelle prossime settimane.

Per partecipare ad Aperitivo Festival e accedere all’Aperitivo Village presso Nhow Milano Hotel – Via Tortona, 35, 20144 Milano (MI) – è possibile acquistare i biglietti all inclusive in formato digitale disponibili sulla piattaformaVivaticket. Costo del biglietto: 40 euro.

aperitivofestival.com

26 MAGGIO – GIORNATA MONDIALE DELL’APERITIVO

Nella cornice dell’Aperitivo Festival si inserisce il World Aperitivo Day®, neo-ricorrenza celebrata il 26 maggio nata nel 2022 da un’intuizione di MWW Group per promuovere e tutelare l’autenticità dell’Aperitivo italiano in Italia e nel mondo. Con il suo Manifesto ufficiale che detta in 10 semplici regole le linee guida per un aperitivo a regola d’arte, il World Aperitivo Day sarà celebrato da un migliaio tra locali e punti vendita Carrefour su tutto il territorio nazionale e all’estero, indice di un fenomeno sempre più presente e pervasivo, che vede Milano come capofila e principale polo attrattivo dell’Aperitivo-lifestyle.

Anche in tutta Italia, le attività di somministrazione – bar, ristoranti, enoteche, ma anche punti vendita extra-settore – che vogliono proporre un’attività in occasione del World Aperitivo Day possono registrare gratuitamente la propria iniziativa sul sito web worldaperitivoday.com entro venerdì 17 maggio per rientrare nel calendario ufficiale delle celebrazioni della ricorrenza.

APERITIVO FESTIVAL DATI PRINCIPALI

Main Sponsor: Carrefour

Top Sponsor: Parmigiano Reggiano

Numero visitatori 2023: 4.000

MWW Group

MWW Group è la prima realtà milanese specializzata nel settore enogastronomico ad aver dato vita a nuovi format di eventi importanti per la Città, oggi punto di riferimento non solo per i professionisti del mondo vitivinicolo, agroalimentare, ma anche per il pubblico di appassionati e wine lovers: prima con la Milano Food Week e poi nel 2017 con la Milano Wine Week – la più coinvolgente manifestazione nazionale che porta in scena il grande mondo del vino, giunta alla settima edizione -. MWW Group è inoltre artefice del World Aperitivo Day®, la giornata internazionale dedicata all’iconico rito dell’Aperitivo lanciata nel 2021 per promuovere, tutelare e codificare un’occasione di consumo che porta in scena la cultura dell’abbinamento tra eccellenze del Food e del la Beverage. Da qui nasce nel 2022 anche Aperitivo Festival, la tre giorni di tasting, masterclass e intrattenimento che mira a valorizzare e promuovere un momento conviviale per eccellenza, accanto alla creatività dei professionisti del settore, oltre alle eccellenze agroalimentari del nostro Paese, sensibilizzando sul consumo responsabile degli alcolici.

Per maggiori informazioni consulta i profili social:

Instagram: @aperitivofestival | FacebookAperitivo Festival

Ufficio Stampa – DAG Communication |Website| LinkedIn| Facebook | Instagram

Sara Gugliotta| mwwgroup@dagcom.com | 339 8179632

Miriam Russo|mwwgroup@dagcom.com | 347 5484099