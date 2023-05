3 idee per gestire gli oggetti fragili durante il trasloco

Maggio 29, 2023

(Adnkronos) – Milano, 29/05/2023 – Traslocare non è mai un’operazione semplice. Tra stress generale e impatto emotivo, non va dimenticato il trasporto vero e proprio di mobili, abiti ed oggetti personali. Ci sono difficoltà fisiche, oggettive, che complicano la vita a chi decide di cambiare casa.

E poi l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: una scatola che scivola di mano, il furgone che prende una buca per strada o un taglio dovuto allo sfregamento di una cosa contro l’altra.

La soluzione? Proteggere bene gli oggetti più fragili prima del trasloco. Questo faciliterà tutto quanto, anche le attività di carico e scarico e non resterà che selezionare la ditta a cui affidare il trasloco vero e proprio, come per esempio traslochi24.it.

Ecco di seguito 3 consigli per gestire gli oggetti più delicati durante il trasloco.

Separare gli oggetti più fragili dal resto può rivelarsi fondamentale. Partendo dall’elenco di cose da trasportare, selezionare quelle più delicate aiuta a sapere in anticipo come muoversi. D’altronde, la tipologia di imballaggi dipende dalla quantità, dalle dimensioni e dal peso degli oggetti più delicati.

Una volta stabilite le cose più fragili, sono necessarie adeguate scatole di cartone. Questi contenitori devono poter ospitare oggetti di notevoli dimensioni, ed eventualmente anche pesanti; di conseguenza, il cartone non deve esser troppo usurato, ma robusto e resistente. Inoltre, è importante dotarsi di scatole dalle forme giuste: quelle rettangolari in genere sono le più adatte.

Le scatole di cartone ovviamente non sono sufficienti, specie se il viaggio da affrontare in furgone è lungo e tortuoso. Per dormire sonni tranquilli, è consigliabile adottare un metodo completo a 360 gradi.

Innanzitutto, una buona idea è quella di creare un perimetro interno nella scatola con i fogli di polistirolo. Quindi è fondamentale avvolgere ogni singolo oggetto fragile con carta con bolle diplastica; una volta inserito l’elemento nella scatola, è bene distanziarlo da quello affianco con fogli di gommapiuma, così da ridurre gli spazi interni e mantenerlo il più fermo possibile. Infine, non guasta versare nella scatola le chip di polistirolo.

Queste idee servono per non improvvisare ed evitare spiacevoli conseguenze: il trascolo è simbolo di uno dei momenti più belli della vita, e rovinarlo per una semplice disattenzione non è il caso.

