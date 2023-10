4 leader della sicurezza informatica su 12 brillano negli ultimi test di Endpoint Prevention and Response effettuati da AV-Comparatives

Ottobre 26, 2023

– Qui i prodotti EPR, EPP, XDR ed EDR tra cui scegliere per proteggere gli asset digitali e combattere la criminalità informatica.

AV-Comparatives, il laboratorio indipendente di test di sicurezza IT certificato ISO, premia Check Point, ESET, Kaspersky e Palo Alto Networks per i loro eccellenti prodotti nel suo ultimo Enterprise Endpoint Prevention and Response (EPR, XDR) Test del 2023.

INNSBRUCK, Austria, 25 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Di fronte all’attuale panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione, AV-Comparatives certifica la resilienza, l’adattabilità e l’innovazione di questi leader del settore.

“Il test EPR sottolinea la resilienza e l’adattabilità del nostro settore contro le minacce informatiche.” Riconosciamo i leader e sosteniamo l’innovazione continua nella sicurezza informatica,” afferma Andreas Clementi, fondatore e CEO di AV-Comparatives.

I risultati del test EPR rappresentano l’apice della complessità e della sfida nelle valutazioni della sicurezza aziendale, esponendo la disponibilità di diverse soluzioni nel prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi informatici mirati.

Ecco il link diretto al report: report EPR 2023https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2023/10/EPR_Comparative_2023.pdfPer vedere la differenza tra il test EPR di AV-Comparatives e MITRE ATT&CK Engenuity, clicchi qui!https://www.av-comparatives.org/the-difference-between-av-comparatives-epr-test-and-mitre-attck-engenuity/

“Il test EPR sottolinea la resilienza e l’adattabilità del nostro settore contro le minacce informatiche. Riconosciamo i leader e sosteniamo l’innovazione continua della sicurezza informatica”.

— Andreas Clementi, fondatore e CEO di AV-Comparatives

La trasparenza encomiabile mostrata da Check Point, ESET, Kaspersky e Palo Alto Networks, quattro dei dodici fornitori sottoposti ai test, permette di dare un’occhiata al regno dinamico della difesa informatica. Il loro impegno va oltre l’offerta di prodotti; sostiene un panorama digitale sicuro e informato, portando gli altri a unirsi a questo dialogo aperto e al processo di miglioramento continuo. Il loro spirito aperto non solo ha guadagnato la fiducia degli utenti, ma ha anche innalzato gli standard del settore.

Purtroppo, gli altri otto fornitori hanno optato per mantenere i loro risultati privati. AV-Comparatives li ha incoraggiati a ripensare alla loro posizione e a dare priorità alla trasparenza nei test futuri, poiché stimola la crescita e infonde fiducia in quest’era digitale.

AV-Comparatives sfrutta l’Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™ per valutare l’efficacia delle soluzioni nella prevenzione delle violazioni, nella determinazione della riduzione dei costi, nella valutazione dei costi di acquisto e nella stima delle spese operative. I risultati dei test offrono informazioni preziose sulle capacità uniche delle principali soluzioni di endpoint prevention and response e sulle loro prestazioni nell’affrontare minacce informatiche sofisticate e in evoluzione.

Link ai test eseguiti annualmente:

https://www.av-comparatives.org/enterprise/testmethod/endpoint-prevention-response-tests/

Informazioni

AV-Comparatives è un’organizzazione indipendente certificata ISO che offre test sistematici per esaminare l’efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni per la sicurezza mobile. Utilizzando uno dei sistemi di raccolta delle minacce più importanti al mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati di test AV liberamente accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto globalmente per le prestazioni del software.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2257183/Awarded_Vendors_AV_Comparatives.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2257184/EPR_CyberRisk_AV_Comparatives.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/4-leader-della-sicurezza-informatica-su-12-brillano-negli-ultimi-test-di-endpoint-prevention-and-response-effettuati-da-av-comparatives-301967562.html