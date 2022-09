5 location di nozze a prova di influencer

Agosto 31, 2022

(Milano, 31/8/22) – ● La scelta della location è uno degli aspetti prioritari dell’organizzazione di un matrimonio.

● Secondo Matrimonio.com, il 57.3% delle coppie italiane trova la location ideale su internet e, nel 13% dei casi, la sceglie perché si innamora di fotografie e/o video di altri matrimoni visti online.

● Convento dell’Annunciata, Villa Appia Antica, Tenuta San Domenico, Villa Borromeo e Castello Camemi: ecco le 5 location scelte dalle influencer Carlotta Rubaltelli, Giorgia Venturini, Clarissa Marchese, Catherine Poulain e Alessia Cammarota.

Milano, 31 agosto 2022 – La scelta della location è uno degli aspetti prioritari dell’organizzazione di un matrimonio e, proprio per questo, è necessario dedicare a questo momento molta attenzione e cura. Il luogo dove si svolge il ricevimento (e, in qualche occasione, anche la cerimonia) influenza molti altri dettagli del grande giorno: dalle decorazioni, alle partecipazioni, passando per lo stile delle nozze, fino al look della coppia. Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, il 57.3% delle coppie italiane trova la location su internet e, nel 13% dei casi, la sceglie perché si innamora di fotografie e/o video di altri matrimoni visti online. Proprio per ispirare lз futurз sposз, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore wedding in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, ha selezionato 5 location da sogno tra castelli, ville e dimore storiche che sono state in grado di fare breccia nei cuori di note influencer, regalando loro delle nozze da favola.

1.Carlotta Rubaltelli e Federico Avanzini – Convento dell’Annunciata, Medole (Mantova)

Quella scelta dalla fashion influencer e dal suo attuale suo marito è una location da sogno situata nei pressi del Lago di Garda. Con 190 recensioni di coppie e un punteggio di 4.9/5 sul sito di Matrimonio.com, il Convento dell’Annunciata, dimora storica del ‘400 immersa nelle campagne mantovane, è stata la cornice ideale per le loro eleganti e raffinate nozze dallo stile country chic, celebrate all’aperto nel luglio dello scorso anno. La cerimonia civile si è svolta nella stessa location del ricevimento, a due passi da Parma, la loro amata città. La coppia ha mostrato particolare attenzione al tema della sostenibilità, altro trend delle nozze 2022 secondo Matrimonio.com, scegliendo fornitori locali e promuovendo così il proprio luogo d’origine.

2.Catherine Poulain e Filippo Graziani – Villa Borromeo, Cassano D’Adda (Milano)

Catherine Poulain, modella, dj e influencer che conta più di 450mila followers su Instagram, è convolata a nozze lo scorso settembre 2021 con il musicista Filippo Graziani, figlio del noto cantautore e chitarrista Ivan, dopo diversi anni d’amore. La coppia ha scelto l’esclusiva e storica location di Villa Borromeo. Si tratta di una delle più belle ville del settecento lombardo, dichiarata monumento nazionale e che ha ospitato importanti personaggi come Napoleone I e Gioacchino Murat: le splendide sale interne conservano ancora gli affreschi, i decori e gli arredi originali del ‘700. Per l’occasione, la location è stata decorata in modo impeccabile con tappeti bianchi, innumerevoli rose e splendide composizioni floreali, il tutto per far respirare un’atmosfera aristocratica e fiabesca. La coppia ha optato per un rito civile, così come il 25% delle coppie con data di nozze 2021 secondo un sondaggio di Matrimonio.com.

3.Giorgia Venturini e Marco De Santis – Villa Appia Antica, Roma

L’influencer e conduttrice ha detto Sì all’imprenditore nella basilica di San Marco in Campidoglio, a Roma. La festa si è poi spostata nella meravigliosa cornice diVilla Appia Antica, vincitrice del Wedding Award 2022, il più grande riconoscimento tra i professionisti del settore nuziale in Italia. Si tratta di una location con diversi spazi a posizione come il parco secolare, diverse sale interne e il giardino d’inverno, che consente l’ospitalità di oltre 280 partecipanti, per nonperdere la magia neanche in caso di pioggia o maltempo. Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, il maggior fattore di stress prematrimoniale è dato proprio dal maltempo: il 61% delle coppie italiane dichiara di sentirsi nervoso a causa del meteo.

4.Clarissa Marchese e Federico Gregucci – Tenuta San Domenico, Caserta

Il 30 maggio 2019 l’ex Miss Italia e influencer Clarissa Marchese convola a nozze con Federico Gregucci, allenatore di calcio e figlio dell’ex calciatore ed allenatore Angelo Gregucci. I due si conobbero qualche anno prima in un noto programma televisivo e fu amore a prima vista. La cerimonia religiosa si svolse nel duomo di Capua (in provincia di Caserta) e, per i festeggiamenti, fu scelta la dimora settecentesca Tenuta San Domenico, situata nella pianura campana, ideale per realizzare ricevimenti di nozze immersi nell’incantevole panorama campestre. Un’ottima location per le nozze 2022 che, secondo le tendenze rilevate da Matrimonio.com, seguono il trend del cottagecore: nozze ambientate in scenari campestri dall’animo sognatore e molto chic.

5.Alessia Cammarota e Aldo Palmeri – Castello Camemi, Vizzini (Catania)

Entra nella lista un’altra coppia reduce da un noto programma televisivo che, nel 2014 e dopo solo 10 mesi dal primo incontro, decide di convolare a nozze in questa incantevole location nella provincia catanese, luogo natale dello sposo. Al suo terzo Wedding Award consecutivo, ilCastello Camemiè una location intrisa di fascino e storia, il cui ristorante è stato ricavato da vecchio granaio caratterizzato da travi in legno a vista, con un prezioso pavimento in pietra del ‘700. Questo castello, edificato nel XV secolo come Castello fortificato, è stata dimora dei Ventimiglia, nobile famiglia siciliana di origine genovese e, attualmente, fa parte della lista Unesco dei patrimoni dell’umanità. Location molto apprezzata anche dalle coppie della Community di Matrimonio.com, come Martina, sposa di agosto del 2021 che racconta: “ll posto è stupendo ma ciò che rende tutto speciale è la qualità dei servizi offerti. Tutti gli ospiti ci hanno fatto i complimenti per la bellezza della location ma, soprattutto, per la qualità del cibo e la professionalità dello staff! Abbiamo fatto una eccellente figura grazie a loro!”.

