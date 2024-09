7 fatti sorprendenti su ChatGPT

9 Settembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 9 Settembre 2024. L’intelligenza artificiale è diventata una parte significativa della nostra vita quotidiana, e ChatGPT è uno degli esempi più affascinanti. Sebbene molte persone utilizzino questo strumento per vari compiti, ci sono alcuni aspetti meno noti riguardanti questa AI che potrebbero sorprenderti.

Nonostante la sua tecnologia avanzata, ChatGPT non è immune da problemi tecnici. Infatti gli utenti a volte sperimentano crash o rallentamenti, in particolare quando il sistema è sotto forte carico. Questi crash possono essere frustranti, soprattutto in situazioni critiche dove l’affidabilità è indispensabile.

Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici, esistono soluzioni gratuite disponibili per aiutare a mitigare questi problemi. Gli utenti possono sfruttare strumenti come la CyberGhost VPN prova gratuita, che consente di selezionare indirizzi IP da oltre 100 paesi.

Questo può essere particolarmente utile se ChatGPT sperimenta tempi di inattività in una specifica regione, consentendo agli utenti di connettersi attraverso una diversa località e continuare le loro attività senza interruzioni. OpenAI sta anche lavorando continuamente per migliorare la stabilità del sistema al fine di ridurre al minimo le interruzioni per gli utenti.

ChatGPT è frutto dell’ingegno di OpenAI, un’organizzazione dedicata a garantire che l’intelligenza artificiale benefici tutta l’umanità. OpenAI è all’avanguardia nella ricerca AI e sviluppa tecnologie rivoluzionarie che stanno ridefinendo vari settori.

ChatGPT, uno dei loro progetti di maggior successo, esemplifica questa innovazione. Costruito sull’architettura GPT-3, che vanta l’impressionante cifra di 175 miliardi di parametri,ChatGPT si distingue come uno dei modelli di linguaggio più estesi e potenti mai creati.

Una delle capacità più straordinarie di ChatGPT è la sua abilità di comprendere e generare testo che imita fedelmente il linguaggio umano. Questo è reso possibile attraverso un processo chiamato deep learning, in cui il modello viene addestrato su una vasta quantità di dati testuali, tra cui libri, articoli e persino conversazioni.

Questo ampio addestramento consente a ChatGPT di prevedere e generare risposte coerenti e contestualmente rilevanti, rendendo le interazioni con esso simili a una conversazione con una persona reale. Quando gli viene chiesto di scrivere un’email, ad esempio, ChatGPT è in grado di creare un messaggio educato, ben strutturato e che suona naturale e professionale.

Può anche spiegare argomenti complessi, che vanno dalle criptovalute come Bitcoin ad altri temi intricati come la fisica quantistica, scomponendoli in spiegazioni facili da comprendere.

ChatGPT può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, che spaziano dai chatbot per il servizio clienti alla creazione di contenuti e alla traduzione linguistica. La sua versatilità lo rende uno strumento prezioso sia per le aziende che per i singoli individui. Gli scrittori spesso utilizzano ChatGPT per generare idee o addirittura per redigere articoli, mentre le aziende possono impiegarlo per gestire efficacemente le richieste dei clienti.

Grandi marchi come HubSpot e Zendesk hanno integrato chatbotalimentati dall’AI per migliorare il supporto clienti, fornendo risposte rapide e accurate 24 ore su 24. Piattaforme di apprendimento linguistico come Duolingo utilizzano l’intelligenza artificiale per creare esperienze di apprendimento personalizzate.

Lo sviluppo di ChatGPT è un processo tuttora in corso. OpenAI affina e aggiorna continuamente il modello per migliorarne le prestazioni e le capacità. Questo approccio di sviluppo iterativo garantisce che ChatGPT continui a essere all’avanguardia nel settore della tecnologia AI, adattandosi a nuove sfide e alle esigenze degli utenti.

Come con qualsiasi tecnologia potente, l’uso di ChatGPT comporta considerazioni etiche. OpenAI è impegnata a promuovere l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e ha implementato misure per mitigare i potenziali rischi.

Queste includono linee guida per gli sviluppatori, il monitoraggio per evitare abusi e la ricerca di modi per rendere i sistemi AI più trasparentied equi. Aziende come Microsoft, partner di OpenAI, evidenziano l’importanza di un uso etico dell’AI per garantire il rispetto della privacy e delle norme sociali.

Una delle nuove funzionalità in fase di esplorazione è la capacità di ChatGPT di cercare su Internet in tempo reale. Questa funzionalità gli consente di ottenere le informazioni più aggiornate durante una conversazione, rendendolo ancora più potente come strumento per raccogliere e diffondere conoscenze.

Ciò significa che può cercare di tutto, dai nuovi spettacoli sulle piattaforme di streaming come Amazon Prime Videoalle ultime notizie sugli eventi globali.

