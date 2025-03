70mai Presenta 4K Omni: La Dash Cam 360° Definitiva per una Protezione Senza Eguali

10 Marzo 2025

SHANGHAI, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ — 70mai, pioniere nella tecnologia delle dash cam, presenta la 70mai 4K Omni, un’evoluzione avanzata della prima dash cam al mondo con rotazione a 360°, progettata per garantire una protezione completa in qualsiasi scenario di guida. Ora dotata di registrazione dual-channel, combina una fotocamera frontale 4K Sony STARVIS 2 con una posteriore 1080P HDR, offrendo una copertura fluida e completa a 360°. La registrazione in 4K a 60FPS assicura dettagli nitidi con qualità cinematografica, anche a velocità elevate.

Sia nel traffico cittadino che in parcheggi poco illuminati, la 4K Omni offre una qualità d’immagine superiore. MaiColor Vivid+ Solution™ migliora la luminosità e la chiarezza, mentre la compensazione colore del parabrezza riduce i riflessi per una visione più nitida. 70mai Night Owl Vision™ ottimizza la visibilità notturna, mentre 70mai Lumi Vision garantisce registrazioni affidabili anche in condizioni di oscurità totale.

Per una sicurezza continua, il sistema 24-Hour Smart Parking Surveillance include:

Grazie alla tecnologia AI Motion Detection 2.0 e ai doppi sensori Hall Effect, la 4K Omni rileva con precisione i movimenti, mentre la connettività 4G (UP05 per il Nord America, UP04 per l’Europa) consente un monitoraggio remoto affidabile, offrendo massima tranquillità ovunque tu sia.

A differenza delle dash cam tradizionali, la 4K Omni è dotata di supercondensatore, garantendo resistenza alle alte temperature e il salvataggio automatico dei video prima di uno spegnimento improvviso, ideale per condizioni estreme. In viaggio, il sistema Super-Sensing ADAS fornisce avvisi di cambio corsia, allarmi di collisione frontale e rilevamento dei pedoni, migliorando attivamente la sicurezza alla guida.

Progettata per una connettività senza interruzioni, la 4K Omni integra Wi-Fi 6 per trasferimenti ad alta velocità, archiviazione espandibile fino a 512GB e comandi vocali multilingua. Unendo innovazione, intelligenza e affidabilità, la 70mai 4K Omni definisce un nuovo standard nel settore delle dash cam.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2636713/70mai_4K_Omni.jpg

