7a edizione del Forum per la pace di Parigi: Annunciati i primi partecipanti di alto livello

1 Ottobre 2024

PARIGI, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Il Forum per la pace di Parigi torna quest’anno con un eccezionale elenco di partecipanti di alto livello, tra cui Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, Audrey Azoulay, Direttore generale dell’Unesco, Gilbert Houngbo, Direttore generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro e Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la pace 2022.

Saranno presenti anche numerosi opinionisti, decisori, accademici e visionari.

> Il comunicato stampa completo è disponibile al seguente link: https://parispeaceforum.org/fr/actualites/7eme-edition-du-forum-de-paris-sur-la-paix-decouvrez-les-premiers-participants-de-haut-niveau/

Per questa 7a edizione, dal tema “Wanted: A Functioning Global Order”, che si terrà al Palais de Chaillot, il Forum per la pace di Parigi 2024 prevede una serie di dibattiti e tavole rotonde di alto livello attorno a 4 temi chiave:

Informazioni sul Forum per la pace di Parigi:

Il Forum per la pace di Parigi è una piattaforma internazionale multilaterale dedicata alle soluzioni di governance globale. Promuovendo il dialogo e la collaborazione, il Forum mira a rafforzare la governance di beni comuni globali come il clima, lo spazio o gli oceani, e a migliorare la gestione internazionale delle sfide globali, in particolare quelle delle tecnologie digitali e innovative.

Per ulteriori informazioni, visitare https://parispeaceforum.org/

Per le richieste dei media, contattare media@parispeaceforum.org

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2519513/Paris_Peace_Forum.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2519512/Paris_Peace_Forum_Logo.jpg

