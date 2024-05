A Bologna arriva il WMF Music Fest:Fatoumata Diawara, Manuel Agnelli, Dardust e GAIA tra gli annunciati della tre giorni di musica e show

23 Maggio 2024

(Adnkronos) – Arriva nel capoluogo emiliano la nuova edizione del Music Fest, annunciato tra gli eventi verticali del WMF – We Make Future in programma dal 13 al 15 giugno a BolognaFiere. Artisti di ogni genere si esibiranno sui palchi della manifestazione internazionale, dal Mainstage, passando per lo stage dedicato fino all’intera area fieristica i cui spazi saranno animati dall’intrattenimento live di buskers e performer eclettici. Tra gli artisti annunciati oltre a Fatoumata Diawara, Manuel Agnelli, Dardust e Gaia anche Colapesce Dimartino, Kenobit, Sarafine, Mimmo Cavallaro, Psycodrummers e tanti altri. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Cosmano Lombardo, ideatore del WMF. Media Partner del WMF Music Fest 2024 è Rolling Stone Italia.

Bologna, 23/05/2024.È quasi completa la line up del WMF Music Fest 2024, il festival musicale che ogni anno anima i palchi del WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione. A calcare il Mainstage anche quest’anno annunciati grandi nomi del panorama internazionale, comeFatoumata Diawara, cui è affidata la Opening Ceremony della tre giorni, ma anche artisti di alto profilo comeManuel Agnelli, Dardust, che torna al WMF dopo il successo della passata edizione, assieme a Colapesce DimartinoeGaia.

Appuntamento dunque presso BolognaFiere a partire dal giorno 13 giugno e sino al 15 con concerti, performance live, acoustic solo, show e intrattenimento per tutti i gusti, con un Music Fest che quest’anno vede come Media Partner Rolling Stone Italia.

“Ogni anno con il WMF diamo ampio spazio alla musica e agli artisti che ne sono creatori, affermati ed emergenti. Quest’anno in particolare siamo orgogliosi della line up a disposizione del pubblico: si tratta di artisti di calibro internazionale, apprezzatissimi, che utilizzano questo strumento per veicolare messaggi importanti utilizzando un linguaggio davvero universale e spesso innovativo” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “sarà un viaggio tra culture e tradizioni musicali che parte dall’Africa e arriva sino alla folk music europea contemporanea” e prosegue “sui nostri palchi ci saranno anche numerosi artisti emergenti a cui ogni anno, attraverso call e contest, offriamo l’opportunità di esibirsi dal vivo e di ottenere visibilità presso un pubblico internazionale come quello del WMF. Sarà davvero una grande festa all’insegna della cultura musicale”

Gli artisti del 13/06: annunciati Fatoumata, Sarafine, Disco Club Paradiso e Kenobit

Il Mainstage sarà anche quest’anno uno dei punti nevralgici del WMF Music Fest, e offrirà ogni giorno ai partecipanti la possibilità di seguire concerti e performance live grazie ad una line-up musicale d’eccezione.

Ad aprire la tre giorni con una Opening Ceremony tutta da scoprire sarà la migliore artista femminile agli Awards d’Afrique del 2020 e nominata ai Grammy 2019Fatoumata Diawara.

Con un sapiente e ricercato mix tra suoni elettronici e melodie tradizionali africane, Diawara affronta con la propria arte musicale numerose tematiche contemporanee, esplorando temi di emancipazione e celebrazione culturale e promuovendo un futuro multiculturale. A seguire sarà la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, Sarafine, ad intrattenere il pubblico della fiera internazionale, con un Live Set dallo stile eclettico che spazia tra Dubstep, Techno, Trap, Drill, e Pop. Non sarà l’unica ad arrivare dall’amatissimo talent show: presenti anche i Disco Club Paradiso, la band dance indie pop che ha convinto il pubblico con la propria energia, animerà il palco principale. A chiudere la prima giornata della manifestazione uno dei maggiori rappresentanti della scena 8 bit, in Italia e nel mondo:Kenobit. L’artista, apprezzato da appassionati di tutto il mondo , suonerà live al WMF i suoi Game Boy in un live set che celebra in modo innovativo l’interconnessione tra il mondo del gaming e quello musicale.

Gli artisti del 14/06: annunciati Dardust, Manuel Agnelli e GAIA

Attesissimi anche gli ospiti musicali della seconda giornata che si apre con la performance live dell’artista e produttore di fama internazionale Dardust che, dopo il successo del suo Electronic Set – Left Hemisphere dello scorso anno al WMF, si esibirà nuovamente live, questa volta insieme al Sunset String Quintet, in una versione più intima e toccante del suo repertorio. Un momento imperdibile sarà poi quello che vedrà Manuel Agnelli, fondatore e frontman degli Afterhours, sul palco principale con un acoustic solo cui seguirà un talk tutto dedicato a conoscere più da vicino l’artista. Spazio poi a Santino Cardamonemusicista e cantautore folk, il cui marchio distintivo è una raffinata rabbia espressa nei testi che parlano di riscatto e ingiustizie sociali. A chiudere la seconda giornata del WMF – We Make Future, sarà poi la cantautrice italo-brasiliana e vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi,GAIAcon un live concert esplosivo per tutto il pubblico del Festival.

Gli artisti del 15/06: annunciati Colapesce Dimartino, Mimmo Cavallaro, Psycodrummers

Pieno di musica anche per l’ultima giornata della manifestazione che accoglie sul palco principale Colapesce Dimartino, duo di cantautori, compositori e polistrumentisti, che si esibiranno in un acoustic live con talk a seguire, per scoprire di più su due degli scrittori di canzoni più ricercati e influenti della scena italiana dell’ultimo decennio. Sempre sul Mainstage l’imperdibile concerto di Mimmo Cavallaro, tra i principali esponenti della musica popolare italiana e massimo interprete della tradizione musicale calabrese, che offrirà puro show grazie al mix tra musica tradizionale e pop. A completare l’intrattenimento della giornata il ritorno al WMF del gruppo di ballerine sorde, “Silent Beat” e degli Psychodrummers, innovativo progetto musicale italiano che trasforma la percussione industriale in un’esperienza artistica unica tra tradizioni africane e world music con contaminazioni funky ed elettroniche.

Area Fieristica, Music Stage, finale contest band emergenti, DJ Set e Buskers

La musica travalica i confini del Mainstage e pervade tutti gli spazi di BolognaFiere. Sul Music Stage, il palco situato in Area Fieristica, si alterneranno decine di artisti di differenti ambiti, come Dj e band emergenti: sarà proprio in questa location che si esibiranno live i gruppi selezionati dal Contest Band Emergenti, che vede la partnership di RDS Next, davanti alla platea composta da migliaia di persone presenti, tra cui aziende, giornalisti, blogger e player internazionali.

Non solo musica: anche quest’anno sarà infatti possibile incontrare talentuosi busker, che porteranno le proprie esibizioni coreografiche negli spazi di BolognaFiere. Giocolieri,trampolieri e pittori ( digital e non) diffonderanno arte durante i tre giorni di Festival in ogni angolo, coinvolgendo i partecipanti del WMF, per uno spettacolo non-stop e diffuso all’insegna della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento.

Per partecipare agli eventi del Music Fest è possibile acquistare le tipologie dibiglietto Mainstage e Full, disponibili sia per la tre giorni che in giornaliero. I ticket sono in offerta fino al 30 maggio.

WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: Digital, AI and Tech

Il 13 – 14 – 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 60.000 presenze nel 2023, e per il 2024 più di 90 paesi coinvolti, +600 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

