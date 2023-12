A Cinisello Balsamo si celebrano i 60 anni dell’Azienda Multiservizi Farmacie, 60 anni di Salute in Comune

Dicembre 13, 2023

(Adnkronos) – Con decorrenza novembre 2023 si celebrano i 60 anni dalla Fondazione dell’Azienda Multiservizi Farmacie (AMF), l’Azienda partecipata dal Comune di Cinisello Balsamo che, in questi 60 anni, ha dimostrato di essere sempre parte attiva sul territorio, soprattutto per la cura della Salute dei suoi cittadini.

Dal novembre 1963 ad oggi, attraverso un lungo processo di crescita e di sviluppo, AMF ha radicato una forte presenza sul territorio, arrivando a gestire 9 farmacie comunali su un totale di 19 farmacie presenti a Cinisello Balsamo. Stefano del Missier, il Direttore Generale di AMF sottolinea che “modernizzare AMF su un modello di azienda privata è risultato il modo migliore per essere al servizio del pubblico e per gestire e sviluppare un’idea di farmacia di servizio vicina al cittadino e fortemente presente sul Territorio. Devo dire grazie a quelle cinquanta persone che ogni giorno si dedicano al servizio della città con un’attenzione particolare alla relazione con le persone, i clienti/cittadini, e avendo cura di queste persone: solo grazie al nostro tentativo di offrire ogni giorno eccellenza nel nostro servizio, continueremo a vincere sfide impegnative, come abbiamo già saputo fare e dimostrato durante la pandemia Covid”.

Dopo i primi anni di consolidamento, sono arrivati gli anni della crescita nei numeri, nella qualità degli spazi gestiti, nello sviluppo dei servizi: il Centro Salute e Bellezza, attivo dal 2012, il nuovo sito web, la Card, la Digital Pharmacy. Nel prossimo anno saranno inaugurati due nuovi importanti servizi: il nuovo Centro Salute e il Centro di produzione di terapie personalizzate per l’Aderenza Terapeutica. “Abbiamo imboccato irreversibilmente la direzione, a nostro avviso obbligata, di farmacia di servizio al Territorio” spiega Guido Bosotti, Presidente di AMF “soprattutto in un momento in cui la Sanità sta sempre più focalizzando sia attenzioni sia risorse sulla Medicina di Territorio e le risposte attese tardano ad arrivare. Il Territorio poi, non può più essere circoscritto ad un solo Comune, per quanto grande e attento questo sia alle esigenze di Salute dei propri cittadini, e AMF ha capito anche questo: così, oggi, le 9 farmacie AMF sono parte di una rete di 32 farmacie comunali, “LeComunali – Farmacie in Rete”, per gestire servizi in modo più moderno ed efficace e in un più vasto territorio che raggruppa più comuni”.

Tutta la storia delle Farmacie AMF è parte della storia del nostro Comune, è “storia in comune”. Una storia che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare, far conoscere alla cittadinanza attraverso una serie di eventi che prenderanno avvio il 17 dicembre in Villa Ghirlanda, con un convegno e un momento musicale a cura della Civica di Musica. “Siamo davvero orgogliosi del lungo cammino percorso che ha portato AMF a diventare una realtà importante e significativa per il nostro territorio, capace di offrire un servizio pubblico di alta qualità, sempre al passo con i tempi, guardando all’innovazione e nell’ottica di una costante crescita, che mette al centro la cura della salute dei cittadini. Una storia di valore che desideriamo condividere con l’intera città”, queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

Gli appuntamenti proseguiranno nel corso del 2024 con “Camminate della Salute”, Incontri/Eventi a tema, Campagne di Prevenzione e di Comunicazione sulla salute e il benessere, con il supporto di un Ambulatorio Mobile che stazionerà nelle piazze, nei luoghi di aggregazione e presso alcune sedi delle farmacie comunali, offrendo servizi di salute gratuiti a tutti i cittadini con la presenza, a turno, di professionisti sanitari come il medico sportivo, il nutrizionista, lo psicologo, e altri.

Tutti gli eventi sono finalizzati alla valorizzazione della significativa presenza delle Farmacie Comunali sul Territorio; a rendere sempre più partecipi i cittadini e a far conosce loro tutti i servizi resi quotidianamente ieri, oggi ma soprattutto domani; alla celebrazione di un Anniversario che rappresenta un’importante tappa della nostra Storia in Comune per la nostra Salute in Comune.

