A febbraio Bitget ha continuato a rafforzare le iniziative della community, come evidenziato dal rapporto sulla trasparenza

VICTORIA, Seychelles, 17 marzo 2025 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato il rapporto sulla trasparenza di febbraio 2025, che segna un ulteriore mese emblematico per il riconoscimento del settore e la crescita dell’ecosistema. L’innovazione, le decisioni commerciali strategiche e la forte domanda di piattaforme affidabili hanno spinto l’ecosistema a espandersi ben oltre le aspettative.

Nel mese di febbraio, Bitget ha raggiunto l’ottavo posto della prestigiosa classifica di Forbes dei Top Trusted Crypto Exchanges (gli exchange di crypto più affidabili), rafforzando il suo impegno nei confronti della sicurezza e della trasparenza. Questo riconoscimento è il risultato dei continui sforzi di Bitget per creare una piattaforma resiliente e affidabile agli occhi degli utenti. Rafforzando ulteriormente la sua presenza a livello mondiale, Bitget ha ottenuto la licenza VASP (Virtual Asset Service Provider) in Bulgaria, che consente di espandere i suoi servizi nell’ambito del quadro normativo del MiCA, che regola il settore delle criptovalute nell’Unione Europea.

La piattaforma è in costante crescita, con oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Bitget vanta un volume di trading giornaliero di $20 miliardi, con un coinvolgimento significativo sia sul mercato spot che su quello dei futures. Con un numero di utenti in crescita, Bitget dà priorità alla sicurezza: il suo Fondo di Protezione mantiene un valore di $600 milioni per consentire agli utenti di fare trading in tutta sicurezza.

Nell’ambito di una ricerca su come la profondità della liquidità degli exchange centralizzati influisca sull’esperienza utente, Bitget si è classificata ai primi posti nella gestione della liquidità. Bitget ha anche pubblicato un resoconto sulle sue procedure di selezione del personale basate sull’intelligenza artificiale, volte a migliorare le pratiche di assunzione e la qualità dei candidati.

In aggiunta, ha fatto passi da gigante nelle sue iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), lanciando il Graduate Program di Bitget progettato per reclutare e formare la prossima generazione di talenti del Web3.

Con i suoi progressi strategici, l’espansione della compliance normativa e l’attenzione all’innovazione guidata dagli utenti, Bitget continua a contribuire all’accelerazione del settore crypto in tutto il mondo. L’obiettivo dell’azienda rimane quello di promuovere un ecosistema crypto sicuro, trasparente e inclusivo per gli utenti di tutto il mondo.

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 100 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l’exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l’accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

