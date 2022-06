A.I.R. TECH: “Impianti di condizionamento e refrigerazione industriale, soluzioni tecnologiche innovative, performanti ed eco-friendly”

Giugno 20, 2022

(Bari, 20/06/2022) – Efficienza, affidabilità e sostenibilità sono i pilastri su cui si basa la filosofia dell’azienda barese

Bari, 20/06/2022 – “La refrigerazione industriale e gli impianti climatizzati sono elementi determinanti all’interno degli ambienti di produzione. Negli uffici e nelle aziende i condizionatori sono indispensabili per garantire la giusta vivibilità delle aree indoor, nei quali si trascorre la maggior parte della giornata”, introduce Gennaro Monno, titolare di A.I.R. TECH, azienda familiare alla cui attività collaborano anche i figli Francesco e Beatrice. “Realizziamo impianti di condizionamento industriale con soluzioni di progettazione personalizzate selezionando i migliori componenti al fine di ottimizzare, oltre i consumi, anche gli spazi. Si tratta di progetti speciali, che devono essere caratterizzati da un elevato livello di personalizzazione e da performance tecnologiche di grande qualità, sempre nel rispetto dell’ambiente”.

A.I.R. TECH di Bari, grazie all’esperienza consolidata nel settore, è in grado di eseguire accurate analisi degli ambienti da climatizzare fornendo progetti e preventivi modulati in base ai diversi contesti produttivi. Efficienza, affidabilità e sostenibilità sono i pilastri su cui si basa la filosofia aziendale.

“Scegliere impianti di climatizzazione di ultima generazione, con gas refrigerante ecologico R32, significa rispettare l’ecosistema limitando le emissioni nocive”, spiega Monno. “Ma questo non è certo l’unico elemento distintivo da tenere presente: essendo dispositivi evoluti, garantiscono standard di funzionalità e potenza superiori a fronte di consumi energetici ridotti al minimo. Oggi, la tecnologia eco-friendly è il vero plus per rendere l’ambiente lavorativo davvero confortevole, con un impatto meno invasivo nell’atmosfera, in linea con le normative europee di riferimento”.

La climatizzazione industriale è ormai imprescindibile, è però importante curare anche la qualità dell’aria che si respira e, per farlo, è necessario eseguire una periodica sanificazione e manutenzione dei climatizzatori.

“Negli ultimi anni, la sanificazione dei sistemi di climatizzazione è diventata essenziale per garantire la salubrità dell’aria negli spazi confinati dei luoghi di lavoro per il benessere fisico e psichico delle persone”, sottolinea Monno. “Questa operazione è funzionale anche in un’ottica di maggiore durata ed efficienza energetica del prodotto, per questo deve essere svolta periodicamente da un tecnico competente che, oltre ad effettuare la pulizia completa dell’impianto, provvede alla sostituzione dei filtri che, nel tempo, diventano un pericoloso ricettacolo di germi e batteri”.

All’interno del settore produttivo, le installazioni tecnologiche rispondono non solo ad esigenze di comfort e sicurezza ambientale, ma anche a specifici bisogni legati ai diversi processi di produzione. Air Tech è specializzata anche in fornitura, messa in opera e manutenzione di impianti di refrigerazione in ambito alimentare, industriale e commerciale.

“Ogni impianto di refrigerazione è progettato ed installato in base alle dimensioni della struttura ospitante, alla destinazione d’uso e solo dopo aver effettuato un’attenta analisi dei dati necessari per calcolare la giusta potenza frigorifera necessaria”, aggiunge Monno. “Effettuiamo lavori di riparazione e manutenzione fornendo anche soluzioni specialistiche per potenziare o ristrutturare impianti esistenti (revamping), incluse riconversioni di centrali e impianti frigoriferi mediante sostituzione del fluido refrigerante, non rispondente alle attuali normative ambientali, con fluidi refrigeranti di nuova generazione”.

Contatti:

www.airtechbari.com

https://www.facebook.com/airtechsrlbari