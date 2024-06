A Intersolar, EcoFlow lancia il nuovo Ecosistema di energia domestica e PowerOcean Plus; annunciata anche una partnership strategica con Tibber

19 Giugno 2024

DÜSSELDORF, Germania, 19 giugno 2024 /PRNewswire/ — Oggi EcoFlow, un’azienda leader nel settore dell’energia portatile e delle soluzioni energetiche rinnovabili, ha lanciato l’Ecosistema di energia domestica EcoFlow a Intersolar. Questo ecosistema onnicomprensivo offre un’ampia gamma di prodotti energetici a uso domestico come PowerOcean Plus, l’ultima aggiunta alla serie PowerOcean, e consente agli utenti di personalizzare le proprie soluzioni di alimentazione. L’integrazione di Tibber con EcoFlow PowerOcean trae vantaggio dalle tariffe dinamiche per massimizzare i risparmi.

Ecosistema di energia domestica EcoFlow: una soluzione unica per l’indipendenza energetica

In un mercato saturo di proposte disgiunte da parte di svariati marchi, gli utenti vengono spesso sopraffatti dalla moltitudine di applicazioni e interfacce da gestire, che ostacolano il controllo efficace dei consumi energetici. Per rispondere a questo problema, EcoFlow presenta l’Ecosistema di energia domestica EcoFlow. Questo set completo va ben oltre gli emblematici sistemi a batteria PowerOcean per l’accumulo solare, le soluzioni per il riscaldamento domestico PowerHeat e PowerGlow, il caricabatterie EV PowerPulse e la gamma di dispositivi intelligenti quali termostati e prese intelligenti. Grazie alla sua composizione versatile, l’Ecosistema di energia domestica EcoFlow è stato progettato per soddisfare i diversi requisiti degli utenti. La personalizzazione facile delle soluzioni energetiche consente all’ecosistema di adattarsi alle singole preferenze, massimizzando al contempo i risparmi in un unico sistema.

Tramite l’intuitiva app EcoFlow, gli utenti possono integrare e gestire con facilità tutti i componenti dell’Ecosistema di energia EcoFlow da una singola interfaccia. L’app ora include una serie di nuove funzionalità: l’indicatore di energia solare fornisce previsioni sull’energia solare in tempo reale; il comando energetico automatizza le configurazioni del sistema PowerOcean in base alle condizioni energetiche; la Dashboard sulle tariffe dinamiche consente di acquistare l’energia a prezzi convenienti usando piattaforme come Tibber. Inoltre, EcoFlow amplia le possibilità di gestione con il sistema di monitoraggio dell’energia domestica PowerInsight e il portale Web EcoFlow, entrambi progettati per la supervisione e il controllo dell’energia domestica. Questi strumenti sofisticati garantiscono agli utenti una capacità di gestione completa, che offre a sua volta il pieno controllo dei consumi energetici, l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema e la possibilità di prendere decisioni informate volte all’aumento dell’efficacia e alla riduzione dei costi.

Partnership strategica con Tibber: un’indipendenza energetica sempre più personalizzata

Uniti dalla visione che la tecnologia debba abbracciare le esigenze degli utenti, EcoFlow e Tibber si legano in una partnership per accelerare l’indipendenza energetica personalizzata e ottimizzare le bollette energetiche. Grazie all’integrazione facile della serie PowerOcean con gli algoritmi di Tibber, che si servono delle tariffe dinamiche per l’ottimizzazione energetica, EcoFlow consente agli utenti di sfruttare a proprio favore l’oscillazione dei prezzi e di massimizzare i risparmi.

Gli utenti possono accedere alla Dashboard sulle tariffe dinamiche dall’app EcoFlow e consultare dati in tempo reale sui prezzi energetici. La Dashboard consente agli utenti di impostare in modo strategico gli orari più convenienti per l’acquisto dell’energia dalla rete, in base alle tariffe più economiche. L’app di Tibber offrirà a breve anche un’integrazione migliore con la serie PowerOcean e altre funzionalità aggiuntive. Tra queste, sottolineiamo la programmazione intelligente della batteria: grazie a questa funzionalità, la batteria si regola giornalmente in modo dinamico in base ai prezzi energetici previsti e alla produzione solare, per ottimizzare i risparmi o i guadagni (ovvero l’acquisto di energia da accumulare nella batteria a prezzi più convenienti). Con modalità della batteria quali “Consumo automatico” e “Guadagni”, gli utenti possono personalizzare le proprie preferenze per la gestione energetica e soddisfare le proprie esigenze. Inoltre, l’app offre monitoraggio e cronologia 24 ore su 24 per fornire agli utenti aggiornamenti continui sul loro stato energetico. Essendo sempre informati, gli utenti sono in grado di modificare i propri consumi energetici e risparmiare.

“Poiché il mondo si concentra sulla riduzione della dipendenza dalla rete, la collaborazione tra EcoFlow e Tibber rappresenta un’innovazione nel campo della gestione dell’energia domestica” ha dichiarato Ryan Xing, Head of Europe di EcoFlow. “Questa partnership unisce la tecnologia all’avanguardia della batteria EcoFlow alle tariffe dinamiche e la gestione energetica di Tibber, per una soluzione rivoluzionaria che aiuta gli utenti a ottimizzare i loro consumi energetici con una precisione e una facilità mai visti prima.”

“Il nostro nuovo mondo energetico e il suo crescente utilizzo di fonti rinnovabili funziona diversamente dal passato caratterizzato dai combustibili fossili. Infatti, è sempre più importante acquistare energia pulita a prezzi convenienti. Insieme a EcoFlow, abbiamo sviluppato una soluzione all’avanguardia per soddisfare questa esigenza.” ha affermato Merlin Lauenburg, Amministratore delegato di Tibber per il mercato tedesco.

PowerOcean Plus: la risposta alla richiesta di soluzioni energetiche avanzate

Secondo IHS, il mercato energetico domestico ha visto uno straordinario tasso di crescita annuale del 43% grazie all’impiego di inverter ibridi da 15-30 kW tra il 2022 e il 2023, un dato che rispecchia il crescente bisogno di soluzioni energetiche domestiche in grado di alimentare tutte le apparecchiature principali, quali caricabatterie per veicoli elettrici e pompe di calore. Allo stesso tempo, si è verificato un bisogno crescente di sistemi in grado di adattarsi alle configurazioni su tetto più complesse e sfruttare l’energia solare con un’efficacia ottimale. In risposta all’aumento di questa domanda, EcoFlow ha lanciato PowerOcean Plus, un componente fondamentale del proprio Ecosistema di energia domestica.

Con una solida capacità che offre un’uscita CA di fino a 29,9 kW, PowerOcean Plus consente agli utenti di alimentare tutta la casa in contemporanea, massimizzando l’utilizzo di energia solare. Consentendo di collegare fino a quattro stringhe FV e aumentando l’ingresso fino a 40 kW, PowerOcean Plus è stato progettato per adattarsi ai tetti dalle strutture più complesse, per sfruttare ogni spazio disponibile sul tetto e catturare tutti i raggi di energia solare. In modo particolare, il design unico dell’inverter dispone di un trasformatore di corrente integrato, eliminando il bisogno di un’elettricista per l’installazione del contatore intelligente, di conseguenza, riducendo il tempo di montaggio fino al 40%. Un solo inverter può supportare una capacità della batteria di massimo 60 kWh. La sicurezza è un elemento fondamentale nel design di PowerOcean Plus. Infatti, ogni pacco batteria dispone di un modulo di prevenzione antincendio, un involucro di alluminio con certificazione IP65 e un sofisticato sistema di gestione della batteria che garantisce prestazioni ottimali in tutta sicurezza, resistenza al fuoco e resilienza meccanica, ridefinendo così gli standard sulla sicurezza del settore. Inoltre, PowerOcean Plus supporta le tariffe dinamiche per aiutare gli utenti a massimizzare i risparmi e, integrandosi facilmente con l’Ecosistema di energia domestica EcoFlow, consente un consumo energetico ottimale.

Vantaggi per gli installatori e disponibilità

EcoFlow fornisce un supporto completo agli installatori che supera le aspettative, grazie alla garanzia ufficiale di 15 anni per le batterie LFP di PowerOcean e all’intuitiva app EcoFlow Pro, che velocizza i processi di messa in funzione e migliora le capacità di diagnostica. In aggiunta, EcoFlow offre un’assistenza post-vendita dedicata agli installatori con una linea diretta attiva 12 ore al giorno, un servizio via chat in tempo reale e indennità di servizio. L’Ecosistema di energia domestica EcoFlow, che include la serie PowerOcean, è già disponibile, mentre PowerOcean Plus sarà acquistabile da ottobre 2024. I fornitori e gli installatori interessati possono consultare il sito Web EcoFlow per ottenere preventivi dettagliati e per discutere eventuali opportunità di collaborazione.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecosostenibili, con l’obiettivo di dare energia a un mondo nuovo. Da quando è stata fondata nel 2017, EcoFlow punta a diventare un partner energetico affidabile e fidato per persone e famiglie di tutto il mondo, fornendo soluzioni energetiche accessibili e rinnovabili per le abitazioni domestiche, all’aperto e negli spazi mobili. Oggi, con sedi centrali operative negli Stati Uniti, in Germania e Giappone, EcoFlow ha fornito energia a più di 3 milioni di utenti in oltre 100 mercati in tutto il mondo.

Informazioni su Tibber

Tibber è un fornitore energetico digitale intelligente, fondato nel 2016 dal norvegese Edgeir Aksnes e dallo svedese Swedish Daniel Lindén. L’app di Tibber sostituisce le utenze tradizionali con un accordo energetico digitale e una tecnologia volta al consumo intelligente di energia. La missione di Tibber è rendere l’utilizzo di energia sostenibile semplice e alla portata di tutte le case. Ciò viene reso possibile dalla loro app e dalla tecnologia intelligente che fornisce agli utenti metriche in tempo reale sui consumi energetici. La tecnologia di Tibber si può associare con una grande varietà di dispositivi intelligenti domestici per ridurre il consumo energetico.www.tibber.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2439853/image_5016319_8311064.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/a-intersolar-ecoflow-lancia-il-nuovo-ecosistema-di-energia-domestica-e-powerocean-plus-annunciata-anche-una-partnership-strategica-con-tibber-302175418.html