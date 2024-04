A Maldarizzi Automotive il riconoscimento “Legalità e Profitto”. Cerimonia al Senato della Repubblica

12 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 12 aprile 2024. Si è svolta presso la sala Capitolare del Senato della Repubblica la cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento “Legalità e Profitto” in cui 100 aziende italiane (dai 2 ai 500 milioni di fatturato), in possesso del rating di legalità, si sono distinte per solidità economica grazie ad una serie di indicatori relativi a parametri di redditività e stabilità patrimoniale. Un premio con criteri oggettivi per dimostrare che si può, gestendo onestamente un’impresa, essere anche profittevoli. La Maldarizzi Automotive S.p.A. è rientrata tra le 100 aziende a cui è stato dato il riconoscimento per il suo straordinario impegno nel promuovere l’integrità, la legalità e la sostenibilità economica nel contesto nazionale. Il Premio “Legalità e Profitto” è un’importante iniziativa volta a celebrare le aziende che si distinguono per la loro condotta etica, la trasparenza nelle pratiche commerciali e l’impegno nel generare valore economico nel rispetto delle normative e dell’interesse pubblico. Alla premiazione sono intervenuti, tra gli altri, il Senatore Antonio De Poli, Questore del Senato della Repubblica, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministro e Francesco Paolo Sisto, Viceministro alla Giustizia. Il Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.A., il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’impegno continuo dell’azienda nel perseguire gli standard più elevati di etica aziendale e nel contribuire al benessere economico della società ed ha dichiarato: “L’unione di legalità e bilancio è una delle forme migliori per poter premiare una azienda”.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/