A. Menarini Diagnostics e Nucleix annunciano una partnership strategica in Europa per un test non invasivo del tumore della vescica

9 Settembre 2024

In base all’accordo commerciale, A. Menarini Diagnostics promuoverà in maniera esclusiva il test non invasivo Bladder EpiCheck® in Europa a partire dai prossimi mesi, fornendo ai pazienti e ai medici un esame delle urine per rilevare e monitorare le recidive del cancro alla vescica e del carcinoma uroteliale del tratto superiore (UTUC).

Firenze, Italia, 9 settembre 2024 /PRNewswire/ — A. Menarini Diagnostics, azienda che offre soluzioni avanzate nel campo della diagnostica in vitro, e Nucleix, azienda che si occupa di biopsia liquida e che sta rivoluzionando il trattamento del cancro grazie alla diagnosi precoce della malattia, hanno annunciato, in occasione del 36° Congresso Europeo di Patologia a Firenze, di aver stipulato un accordo commerciale a lungo termine per la distribuzione esclusiva del test Bladder EpiCheck® in Europa.

Questo test non invasivo con marchio CE rileva il tumore della vescica primario o le recidive e il tumore delle vie urinarie superiori. Bladder EpiCheck è incluso nelle linee guida cliniche dell’Associazione Europea di Urologia (EAU) come test delle urine che potrebbe essere utilizzato nel workup diagnostico iniziale del tumore della vescica per evitare/attuare la cistoscopia. Durante il follow-up potrebbe essere utilizzato per monitorare la recidiva del tumore della vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) per sostituire o posticipare la cistoscopia. Il test è anche incluso nelle linee guida cliniche dell’EAU come strumento ausiliario nella diagnosi e nel monitoraggio dell’UTUC.

Il tumore della vescica è il sesto tumore più comune[1] e in Europa sono circa 760.000 le persone affette da questa malattia[2]. La sorveglianza è di fondamentale importanza per i pazienti affetti da NMIBC a causa degli alti tassi di recidiva e del rischio di progressione verso una malattia pericolosa per la vita. Per i pazienti NMIBC ad alto rischio, il follow-up può essere frequente fino ad ogni tre mesi e richiede cistoscopie invasive. Fornendo un test di monitoraggio non invasivo, Bladder EpiCheck potrebbe rilevare precocemente la malattia di grado elevato e potenzialmente ridurre la frequenza delle cistoscopie. Questo potrebbe, a sua volta, diminuire l’onere della sorveglianza del tumore della vescica sia per i pazienti sia per i sistemi sanitari, migliorando al contempo l’esito della malattia grazie all’identificazione di quei pazienti che beneficeranno maggiormente di un test diagnostico.

“Sono lieto di collaborare con A. Menarini Diagnostics per sviluppare ulteriormente il mercato di Bladder EpiCheck in Europa”, ha commentato Chris Hibberd, Executive Chairman e CEO di Nucleix. “Data l’ampia presenza di A. Menarini Diagnostics, riteniamo che sia il partner giusto per espandere il mercato del nostro test di biopsia liquida, che crediamo trasformerà la cura del tumore della vescica supportando i medici nell’ottimizzazione del processo decisionale a beneficio dei pazienti”.

“Con questo accordo, ampliamo la nostra offerta fornendo ai pazienti in Europa un’alternativa non invasiva per rilevare il cancro alla vescica primario e le recidive attraverso un semplice test delle urine”, ha affermato Fabio Piazzalunga, Direttore Generale di A. Menarini Diagnostics. “Questo accordo strategico è una testimonianza significativa della posizione dell’azienda come partner privilegiato per la promozione e l’immissione sul mercato di soluzioni diagnostiche altamente innovative.”

L’accordo tra A. Menarini Diagnostics e Nucleix mira ad accelerare l’adozione di Bladder EpiCheck® a beneficio dei pazienti europei e a trasformare la cura dei pazienti affetti da tumore della vescica.

Informazioni su Nucleix®

Nucleix è una azienda di biopsia liquida che sta rivoluzionando il trattamento del cancro tramite una diagnosi precoce della malattia, nel momento in cui intervenire può avere il massimo impatto sui pazienti. Sfruttando le tecnologie di NGS e PCR, l’approccio pionieristico dell’azienda si basa sull’identificazione dei siti di metilazione del DNA per l’individuazione di tumori in fase iniziale e ricorrenti. Il test non invasivo EpiCheck® fornisce risultati altamente precisi con alta sensibilità, offrendo al contempo un test semplice per medici, pazienti e sistema sanitario. L’azienda sta costruendo una linea di prodotti, a partire dal kit EpiCheck®, con marchio CE e disponibile in Europa per il tumore primario della vescica e le recidive e per il tumore delle vie urinarie superiori, e autorizzato dalla FDA 510(k) negli Stati Uniti per la recidiva del tumore della vescica. L’azienda sta portando il suo test Lung EpiCheck® alla commercializzazione per i soggetti ad alto rischio, mentre sta valutando altri test per altre malattie ad alto rischio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: https://www.nucleix.com.

Informazioni su A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics offre soluzioni avanzate per il mercato della diagnostica in vitro (IVD) e sviluppa sistemi e reagenti innovativi per fornire agli operatori sanitari informazioni affidabili che soddisfino le loro esigenze diagnostiche. Da oltre 45 anni, l’azienda si dedica ad aiutare gli operatori sanitari a effettuare diagnosi sicure e sostenibili, migliorando la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.

A. Menarini Diagnostics fa parte del Gruppo Menarini, una multinazionale del settore farmaceutico, biotecnologico e diagnostico con sede a Firenze, Italia, con oltre 17.000 dipendenti in 140 Paesi.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/

TRADUZIONE: in caso di controversia si applica la versione inglese

[1] Cancer TODAY | IARC – https://gco.iarc.who.int Versione dati: Globocan 2022 (versione 1.1) – 08.02.2024

[2] Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lione, Francia: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Disponibile su: https://gco.iarc.who.int/today, accesso [06 agosto 2024].

