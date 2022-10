A Milano “La Meta Vita”, il primo Meta Party di Halloween nel Metaverso

Ottobre 27, 2022

(Adnkronos) – Il 31 ottobre, dalle ore 18.30 alle ore 24, presso la Galleria San Babila.

Ospite dell’evento il DJ Biagio D’Anelli

MILANO, 27 Ottobre 2022 – “La Meta Vita” è il primo Meta Party, esclusivamente italiano, che animerà la serata di Halloween nella Galleria San Babila di Milano di Milano, dalle ore 18 alle ore 24, in via Uberto Visconti di Modrone, n.6.

È l’evento, primo nel suo genere, che propone un vero e proprio party di Halloween in metaverso negli spazi della Galleria, con apposite aree dedicate alla sperimentazione immersiva, con visori e contenuti tecnologici all’ avanguardia, ma non solo, perché durante l’evento, tra tecnologia, musica e suoni, sarà possibile ammirare la mostra personale dell’artista Alessandro D’Aquila.

Alessandro D’Aquila, artista visivo di fama ormai internazionale, con recente apparizione sul Led Wall di Time Square di New York, concentra la sua linea artistica sulla comunicabilità e sulla percezione del fruitore nei confronti delle sue opere.

A partire dalla sua infanzia, molteplici esperienze di vita lo hanno avvicinato al linguaggio braille, che è alla base di ogni sua manifestazione artistica.

Tra le opere presenti in mostra vi sono i suoi ritratti, appartenenti alla cultura popolare, senza volto.

Secondo l’artista, non è il dettaglio a definire il soggetto, bensì la sua visione d’insieme.

Il suo linguaggio, a volte provocatorio, intende suscitare sgomento e smarrimento nei confronti di chi lo guarda.

Un invito ad andare oltre quello che si vede e che non si vede. “Vorrei rendere l’arte visiva non adatta a chi vede ma a chi guarda” ha, difatti, affermato.

La mostra presenta un unicum nello scenario artistico ed espositivo mondiale perché dà vita ad un innovativo modello di fruizione delle opere d’arte, che accosta una mostra fisica ad

un’ esposizione sviluppata nel metaverso della Galleria. Sotto la direzione artistica di Cesare Catania – art director di Metaword – sarà possibile visitare, con l’ausilio di visori, l’esposizione in metaverso, realizzata grazie anche alla collaborazione di Cristian Dessì, Direttore tecnico della Galleria San Babila e di Metaword.

La novità?

La peculiarità accattivante dell’evento è nella tokenizzazione del biglietto di ingresso, che è costituito da un NFT, che riproduce il lavoro dell’artista.

Opere fisiche e NFT accompagneranno gli ospiti in un duplice percorso espositivo che rappresenta la contemporanea dimensione dell’arte.

“Il mondo dell’arte sta vivendo oggi una profonda metamorfosi costellata di movimento, di multidimensionalità e forme espressive nuove” ha affermato Francesco Colucci, Direttore della Galleria San Babila, il quale ha aggiunto: “Galleria San Babila vuol far parte di questo universo perpetuo e anticipare il futuro con una nuova forma di fruizione, che sia digitale, immersiva e che possa raggiungere la realtà di tutti coloro i quale ne vogliono fare parte.

Il cambiamento è ora, viviamolo appieno!”.

Ospite dell’evento, il DJ Biagio D’Anelli, talent scout, opinionista e collaboratore per gli scherzi de “Le Iene”, che animerà la serata.

Partner dell’evento CryptoartItalia, Maimone Communication, MediametaNews24, ExcelsaNews, Muu, Rdi Comunicazione e Colossal Bit, società partner di Metaword e Galleria San Babila, basata a Dubai, specializzata nella creazione di NFT e progetti in metaverso.

L’evento sarà trasmesso in contemporanea a Dubai, grazie alla recente partnership con la Galleria Art in Space, situata in Downtown Duba, inaugurata a marzo.

Art in Space è uno spazio sensoriale e immersivo dedicato all’esplorazione di nuove dimensioni dell’arte.

“Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché la comunicazione, grazie al Metaverso, si dirige verso nuove modalità di espressione.

La comunicazione diventa futuro ed il futuro è adesso” ha dichiarato Biagio Maimone, titolare della Maimone Communication Communication e ideatore di Mediametanews24, il primo notiziario nel Metaverso.