A ROMA CONVEGNO CHIRURGIA DELLA TIROIDE NUOVE PROSPETTIVE IN CHIRURGIA ENDOCRINA

Settembre 26, 2023

– ROMA, Italia, 26 settembre 2023 /PRNewswire/ — Si riunisce a Roma la comunità scientifica della Chirurgia Endocrina al convegno “Nuove prospettive in Chirurgia Endocrina”, presieduto dal Prof. Rocco Bellantone e dal Prof. Alfredo Pontecorvicon la Direzione Scientifica del Dott. Pietro Princi, il 29 settembre presso l’Aula Magna dell’Ospedale Cristo Re.

La chirurgia endocrina si occupa dei tumori tiroide, paratiroide, surrene. Forme rare se non rarissime nel caso del cancro delle paratiroidi (con 1 caso ogni milione) e le ghiandole surrenali (con 1-2 casi ogni milione di abitanti).

Il cancro della tiroide rappresenta il 3-4% di tutte le neoplasie. Più del 90% dei noduli tiroidei è benigno e solo il 5-10% maligni. Colpisce maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni ma si guarisce: la sopravvivenza a 10 anni raggiunge il 94% grazie ad una chirurgia sempre più raffinata e soft, merito delle nuove tecnologie e tecniche mininvasive, tra cui, l’uso della robotica.

Il Dottor Pietro Princi, Responsabile Scientifico del Convegno: “Non tutti i pazienti vengono trattati nelle Thyroid Unit e nei centri di riferimento, oltre il 50% infatti viene operato in reparti di chirurgia generale dove aumentano i rischi di lesioni al nervo ricorrente con alterazioni della voce (nel 1-4 % dei casi sono temporanee e nel 0.2 % dei casi definitive) o i danni alle ghiandole paratiroidi.”

All’incontro di Roma si porrà attenzione alle nuove tecniche di biologia molecolare, tecniche operatorie mini-invasive e il monitoraggio intra-operatorio per proteggere il nervo responsabile della fonazione dai danni accidentali.

“Il focus sul carcinoma tiroideo è motivato dal fatto che rappresenta una neoplasia potenzialmente curabile tra quelle che colpiscono le ghiandole endocrine, a patto che vengano trattato in modo ottimale in centri di riferimento. Interessa in maggioranza pazienti di sesso femminile ed è caratterizzata da un aumento significativo in tutti i paesi occidentali.” ha ribadito il Dott Pietro Princi, responsabile del Centro Multifunzionale di Chirurgia Endocrina dell’Ospedale Cristo Re.

Le nuove prospettive della moderna Chirurgia Endocrina sono quindi rappresentate dal raggiungimento di questi obiettivi con il fine di avere interventi “su misura” per pazienti che sono colpiti da queste malattie.

