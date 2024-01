A Udine la nuova casa funeraria dell’Onoranze Funebri Marchetti

Gennaio 16, 2024

(Udine 16 gennaio 2024) –

Situata in via Tavagnacco 150 e vicino all’Ospedale Civile, la struttura nasce per offrire un ambiente accogliente, riservato e rispettoso dove le famiglie possono trovare conforto nell’elaborazione del lutto

È stata inaugurata a novembre e ha aperto a Udine la nuova casa funeraria della Onoranze Funebri Marchetti. Situata nelle vicinanze della storica sede in via Chiusaforte, la casa funeraria nasce per offrire un ambiente accogliente, riservato e rispettoso, dove le famiglie possono trovare conforto durante un momento difficile come quello del lutto.

«Onorare per noi significa creare un luogo adatto per dare l’ultimo saluto nel modo più dignitoso possibile – spiega Alessandra Durì dell’agenzia a conduzione famigliare che con oltre 60 anni di esperienza è un punto di riferimento per la città e non solo, grazie alla sua comprovata esperienza e a una spiccata sensibilità -. Con la Casa Funeraria Marchetti, che si trova in via Tavagnacco 150, un punto strategico vicino all’Ospedale Civile di Udine, vogliamo offrire un luogo nel quale le persone possano trovare conforto e dare l’ultimo saluto al proprio caro con la presenza del defunto o dell’urna cineraria».

La struttura è dotata di salette espositive e di una grande Sala del Commiato, un luogo molto spazioso e luminoso nel quale la salma sarà centrale nel rispetto del defunto, per esprime la volontà di celebrare una funzione o di dare l’ultimo saluto al proprio caro rimanendo sempre all’interno della casa funeraria. Le salette sono state progettate con l’obiettivo di essere un luogo di serenità, nel quale trovare conforto e sostegno nell’onorare il defunto. Inoltre, la struttura è dotata anche di una stanza ristoro, un ambiente accogliente pensata per piccoli rinfreschi.

«Per realizzare la casa funeraria ci siamo affidati a un team di professionisti che abbracciassero il nostro pensiero rendendo concreto il progetto – prosegue Durì -. Ogni dettaglio, dall’arredamento al verde delle piante d’interno e d’esterno, è stato pensato e progettato in ogni minimo dettaglio. Il filo conduttore della struttura è la luce diffusa, con ampie vetrate che si affacciano sul piccolo giardino giapponese che aiutano a creare un ambiente rilassante e confortevole. Inoltre, abbiamo il piacere di ospitare all’interno delle salette espositive le opere d’arte riprodotte dal giovane artista Valter Černeka».

