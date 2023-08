A un anno dall’apertura successo per Spadù – Pane e Spada, eccellenza di San Benedetto del Tronto

Agosto 31, 2023

(San Benedetto del Tronto, 31 Agosto 2023) – Non è un tradizionale street food, non è un ristorante, non è un bistrot. Il locale fishfood di Sara Arena e Fabio Fantozzi è diventato un vero caso di successo ed è già entrato nella guida del Gambero Rosso.

San Benedetto del Tronto, 31 Agosto 2023 – A poco più di un anno dall’apertura è già un fenomeno di successo, acclamato dalla guida del Gambero Rosso. “Spadù – Pane e Spada”, nel centro di San Benedetto del Tronto, non è un tradizionale street food, non è un ristorante, non è un bistrot. Gli ideatori Sara Arena e Fabio Fantozzi preferiscono definirlo “Refined street food contemporaneo”.

L’idea di Spadù nasce dalla terra di origine di Sara Arena, la Calabria, dove vendono il pesce spada in tanti locali lungo le strade di Scilla. “Abbiamo deciso di trasferire lo stesso gusto e la stessa atmosfera in un locale tutto nostro a San Benedetto del Tronto – racconta Sara Arena -, ma con un concept innovativo. La nostra volontà è stata subito di regalare qualcosa di differente alle persone e di trasformare il pesce spada, pesce principe del mar Mediterraneo, da piatto tradizionale calabrese a piatto gourmet e raffinato”.

Da “Spadù – Pane e Spada” si può gustare un pranzo veloce, una cena diversa o un informale pasto di strada. I panini gourmet e i secondi piatti sono rigorosamente a base di pesce spada proveniente solo da pesca sostenibile e senza processi di surgelazione. Diventa gustoso trancio accompagnato da un croccante panino, una gustosa ciabatta di farina semi integrale marchigiana prodotta esclusivamente per Spadù. “Curiamo quotidianamente la scelta di ogni ingrediente, tutti freschi e di alta qualità – sottolinea Fabio Fantozzi – Anche la scelta dell’olio è molto accurata, con un prodotto extra vergine di oliva che arriva dalla Puglia ed estratto da un solo tipo di ulivo e ottenuto dalla spremitura di olive raccolte in una settimana specifica dell’anno. Per accompagnare panini e secondi piatti, infine, utilizziamo verdure ed ortaggi rigorosamente locali, non trattati e da filiera controllata”.

Particolare attenzione è stata riservata all’arredo del locale e alle materie prime, con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente. “Nel progetto sono state utilizzate materie prime tipiche delle vecchie pescherie e riviste in chiave moderna come legno, ferro e marmo di Carrara. Anche tutto il packaging è plastic free, nel rispetto dell’ambiente e soprattutto del mare, luogo dove nasce appunto il pesce spada”, evidenziano i titolari.

Il fishfood Spadù di San Benedetto del Tronto, con i suoi panini gourmet dedicati al pesce spada, esalta solo prodotti di eccellenza. Ricercato e prelibato è anche il cannolo siciliano, con cialda prodotta da un’importante pasticceria di Messina e farcita al momento con ricotta di un caseificio di Palermo e granella di pistacchio di Bronte DOP certificato. A confermare l’apprezzamento di tutti i piatti di Spadù sono le ottime recensioni lasciate dagli stessi clienti sulle principali piattaforme dedicate ai ristoranti. Spadù si dimostra, quindi, un format assolutamente vincente.

• CONTATTI: www.spadu.it