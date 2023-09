A Venezia lo Special Award del PFI al premio Oscar Ryusuke Hamaguchi

Settembre 7, 2023

(Roma, 7 settembre 2023) – Il regista giapponese premio Oscar (con “Drive My Car”), in concorso alla Mostra del Cinema, sarà premiato dal presidente del Premio Film Impresa Giampaolo Letta e dal direttore artistico Mario Sesti, alla presenza del direttore artistico del Mostra Alberto Barbera

Roma, 7 settembre 2023 – Ryusuke Hamaguchi, il regista giapponese in concorso alla Biennale del Cinema di Venezia con il film “Evil Does Not Exist” (Il male non esiste), distribuito in Italia da Tucker e Teodora, venerdì 8 settembre nello spazio Italian Pavillion di Cinecittà all’Hotel Excelsior alle ore 16.45 riceverà lo Special Award del Premio Film Impresa consegnato dal presidente del PFI Giampaolo Letta, dal direttore artistico Mario Sesti, alla presenza del direttore della Mostra Alberto Barbera. Il film racconta senza animosità ma con sensibile empatia il confronto problematico, comunque necessario, tra il progetto di una impresa che vuole investire in un camping di lusso in un villaggio vicino Tokyo, rinomato per la bellezza e integrità della natura, e la comunità che lo abita: i rappresentanti della società e quelli del villaggio condividono un percorso accidentato e approfondito per cercare ogni soluzione ai problemi che questo progetto potrebbe generare. Il film riceverà il premio con queste motivazioni: “per il coraggio e la palpitante sensibilità con le quali racconta dei rapporti tra un’impresa e la comunità del territorio in cui intende insediarsi: la complessità e difficoltà di questa relazione non impedisce allo sguardo di Hamaguchi di affrontare con onestà e profondità entrambi le parti in gioco rendendo protagonista, insieme a loro, l’ambiente e la natura”.

«Abbiamo deciso di premiare questo film per la sincerità e l’autenticità con la quale descrive un processo che è diventato un metodo importante per tutte le imprese: il confronto con il territorio – ha detto Mario Sesti, il direttore artistico del Premio Film Impresa – Hamaguchi, che rende espressivi nelle immagini anche gli alberi, le foglie, gli animali, mostra di appartenere ad una prestigiosa cinematografia come quella giapponese che, con autori come Mizoguchi, Kurosawa, Kore’ eda, ha saputo fare della natura un vero e proprio personaggio e racconta con questo film che è proprio lei l’interlocutore con il quale sia le comunità dei territori che le imprese di oggi, devono, innanzitutto, confrontarsi».

Il premio Oscar Hamaguchi sarà premiato come autore della sua ultima opera presente alla 80ma Mostra del Cinema di Venezia tra i 21 lungometraggi in concorso in anteprima mondiale. L’autore giapponese nel 2021 ha vinto l’Orso d’Argento a Berlino per “Il gioco del destino e della fantasia” e nel 2022 per la sua opera “Drive My Car” ha ricevuto tre candidature all’Oscar, vincendo quella per il miglior film internazionale.

Unindustria, è l’Associazione delle imprese del Lazio aderente a Confindustria. Grazie ad essa e all’impulso del suo presidente Angelo Camilli ha preso vita nel 2023 Film Impresa attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi e realizzato con il supporto di Confindustria.

Il progetto Film Impresa è nato dal lavoro di esperti e professionisti del mondo del cinema e dell’imprenditoria ed opera durante tutto l’anno con diverse iniziative ed eventi.

Il Premio, che si avvia alla seconda edizione, è dedicato ai film d’impresa (corti e mediometraggi, di finzione e documentari, narrativi e sperimentali) che raccontano la vita delle aziende di oggi, e di chi le vive dall’interno, la passione creativa dell’impresa, il rapporto con il territorio in cui si insediano, la responsabilità sociale, i valori e la storia della civiltà d’impresa, la sfida ambientale e i progetti di innovazione, il vissuto del lavoro, il valore delle persone che ne sono protagoniste.

Una giuria d’onore, che nella prima edizione 2023 è stata presieduta dal regista italiano Paolo Genovese, sarà incaricata ogni anno di assegnare il Premio – declinato in tre diverse aree: Narrativa, Documentaria e Innovative Image & Sound – ai lavori che più di tutti hanno valorizzato e fatto scoprire le diverse forme dell’impresa, attraverso immagini, parole, suoni e colori.

Premi speciali sono stati consegnati al regista Giuseppe Tornatore, al videoartista e regista Yuri Ancarani, all’attrice Paola Cortellesi e al regista Riccardo Milani.

L’edizione 2024 del Premio Film Impresa si terrà alla Casa del Cinema a Roma dal 9 all’11 aprile, mentre il bando di concorso per partecipare verrà lanciato a metà settembre.

Ufficio stampa Premio Film Impresa

Mail press@filmimpresa.it

www.filmimpresa.it