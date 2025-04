A Wuzhishan, nella provincia cinese di Hainan, si celebra la cultura dei gruppi etnici nel festival del 3 marzo

3 Aprile 2025

WUZHISHAN, Cina, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — In Cina c’è un detto che dice: “Se non vai a Wuzhishan, non sei mai stato a Hainan”. Infatti, Wuzhishan, famosa per il suo ecosistema di foresta pluviale tropicale e per la cultura delle minoranze etniche, attrae visitatori da tutto il mondo. Coloro che si troveranno in città dal 28 marzo al 2 aprile, scopriranno l’intera città impegnata a festeggiare il festival del 3 marzo con canti e balli.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

La provincia centrale di Hainan, Wuzhishan, è un melting pot di numerosi gruppi etnici. Quest’anno le autorità, come The Publicity Department of Wuzhishan Municipal Committee, hanno organizzato 12 attività pittoresche. Durante la cerimonia di culto dell’etnia Li, i turisti possono vivere in prima persona il rispetto e la gratitudine delle persone verso una tradizione lunga più di 3.000 anni, gustare prelibatezze locali come il riso tricolore, il pesce fermentato e il vino Shanlan, offerti in un banchetto lungo 1.200 metri, oppure partecipare alle antiche attività cinesi come la danza su pali di bambù con 1.000 persone, la gara delle “barche drago” e il single bamboo drifting.

Oltre all’incantevole atmosfera del fascino etnico, Wuzhishan è anche un paradiso per l’artigianato. Il 29 marzo è stata inaugurata nella città di Maodao la mostra d’arte Our Expression: Li Plant Dyeing & Rattan Weaving. Le mostre sono frutto di una collaborazione tra la gente del posto e 25 artisti e designer famosi cinesi, tra cui Yuan Bo, Tian Dongming e Liu Na. Xue Ming, direttore artistico dell’evento, ha affermato: “Le opere delle donne locali sono sia etniche che internazionali. Quando noi artisti collaboriamo con loro, ci ispiriamo a vicenda in modo spontaneo.”

Inoltre, il paesaggio della foresta pluviale tropicale della città non ha eguali. Con un tasso di copertura forestale dell’86%, Wuzhishan è una destinazione di prim’ordine per il turismo della salute. Passeggiando per le strade, si possono vedere ovunque alberi maestosi e una vegetazione rigogliosa. L’eccellente qualità dell’aria ha attratto numerosi viaggiatori che sperano di migliorare il proprio stato di salute. Dopotutto, ci sono più di 50.000 ioni negativi per centimetro cubo, ovvero 50 volte in più rispetto allo standard dell’OMS sull’aria pulita.

Fonte: The Publicity Department of Wuzhishan Municipal Committee

Referente: Sig.ra Wang, Tel: 86-10-63074558.