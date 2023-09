AB Tasty annuncia EmotionsAI, la prima soluzione del mercato per rilevare le esigenze emotive degli utenti digitali

Settembre 13, 2023

Il futuro della personalizzazione e della sperimentazione digitale

PARIGI, 13 settembre 2023 /PRNewswire/ — AB Tasty ha annunciato oggi il lancio di EmotionsAI. Questa nuova tecnologia consente ai clienti di utilizzare la segmentazione del pubblico basato sull’intelligenza artificiale secondo le loro esigenze emotive; un prodotto unico che aiuta i marchi a personalizzare i clienti a livello emotivo.

Questo è il primo passo di AB Tasty nello sfruttamento dell’intelligenza artificiale per aiutare i clienti a costruire esperienze digitali migliori. EmotionsAI consente ai clienti di ottenere tassi di successo migliori e sviluppare metodi perfezionati per personalizzare l’esperienza del cliente, il che ha dimostrato di incrementare i ricavi per le aziende in grado di sfruttarlo efficacemente. EmotionsAI rivoluziona le capacità dei marchi di personalizzare l’esperienza del cliente per i visitatori utilizzando il criterio più pertinente: le esigenze emotive.

“Comprendere le esigenze dei clienti è fondamentale per raggiungere il successo commerciale nel panorama economico odierno”, afferma Alix de Sagazan, Co-CEO e Co-fondatore di AB Tasty. “Dedicano un grande valore all’esperienza e alla personalizzazione, e soddisfare le esigenze emotive dei clienti è il modo migliore per rispettare e superare le loro elevate aspettative di esperienza del cliente”.

La tecnologia deriva dall’acquisizione di Dotaki AB Tasty, un’azienda che ha trascorso 8 anni a condurre ricerca e modellazione psicografica, mappatura del percorso dei clienti, utilizzo dei dispositivi e tecnologia di intelligenza artificiale combinata con interazioni sul sito web in tempo reale. Ora una funzionalità disponibile all’interno della piattaforma AB Tasty, l’impatto sui tassi di successo dei test A/B è sorprendente. Con EmotionsAI, è possibile rilevare un impatto significativo sulle entrate in un numero di test A/B 3 volte superiore rispetto a quelli senza EmotionsAI.

“Le emozioni stimolano il 80% delle decisioni”, condivide Remi Aubert, CO-Ceo e Co-fondatore di AB Tasty. “Tenendo presente questo aspetto, EmotionsAI supera davvero i confini delle esperienze digitali. Consentire decisioni basate sui dati in base alle esigenze emotive consente ai marchi di creare un legame con il pubblico come mai prima d’ora. Mette il cliente al centro delle esperienze digitali e consente ai marchi di ottenere un chiaro ROI analizzando più a fondo ciò che funziona per diversi tipi di emozioni utilizzando queste analisi”.

Dato che AB Tasty era un partner con EmotionsAI, i clienti hanno già visto un impatto significativo sui ricavi. “Grazie a EmotionsAI, siamo in grado di rilevare le esigenze emotive dei visitatori e migliorare la nostra roadmap di personalizzazione”, afferma Maxime Lambertin, UX Project Manager di Jacadi, uno dei principali siti di e-commerce per bambini e prodotti lifestyle. “Inoltre, combinando l’uso di EmotionsAI con AB Tasty, abbiamo aumentato l’impatto sul business delle nostre campagne di sperimentazione. Siamo passati da un tasso di successo del 30% in test con un impatto sul business a un tasso di successo del 90%, con un impatto significativo per almeno un segmento EmotionsAI. EmotionsAI attualmente contribuisce al nostro fatturato globale al 10%”.

Questo annuncio arriva dopo le migliori prestazioni dell’anno fiscale di AB Tasty ad oggi. Firmando nuovi loghi come Air Europa, Chico’s FAS, Louboutin e Thomson Reuters, AB Tasty è cresciuto del 200% a livello internazionale, concludendo l’anno fiscale 2023 con il suo trimestre con le migliori prestazioni di tutti i tempi. Con una piattaforma completa per l’esperienza digitale dei clienti, strumenti di gestione delle funzionalità lato server, ricerca intelligente dei siti, raccomandazioni di prodotti e segmentazione emotiva basata sull’intelligenza artificiale, AB Tasty continua ad affermarsi come leader nell’ottimizzazione dell’esperienza.

Per saperne di più: https://www.abtasty.com/emotions-ai/

Informazioni su AB Tasty AB Tasty è leader mondiale nelle soluzioni di ottimizzazione dell’esperienza basate sull’intelligenza artificiale che consentono ai marchi di utilizzare la personalizzazione, la sperimentazione, le raccomandazioni e la ricerca per creare esperienze migliori sui loro siti web e sulle loro app. Integrata in un’unica piattaforma, AB Tasty offre soluzioni basate su web e API che forniscono alle aziende un approccio unificato alla creazione di esperienze senza soluzione di continuità per i clienti. I marchi utilizzano la piattaforma di AB Tasty per allineare i team digitali, di e-commerce e di prodotto agli obiettivi di fatturato ottimizzando e innovando le esperienze digitali. Fondata nel 2013, la rosa di clienti di AB Tasty comprende marchi leader a livello mondiale come Kering, McDonald’s, Ulta Beauty, L’Oreal, Disneyland Paris e LVMH, tra gli altri. AB Tasty ha 12 uffici in tutto il mondo: Nord America, Europa e Asia Pacifico. Per ulteriori informazioni, visitare www.abtasty.com.

