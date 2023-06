Abitudini digitali: sempre più italiani ricercano aziende e professionisti sul web

Giugno 29, 2023

(Adnkronos) – Roma, 29 giugno 2023. Secondo l’ultimo rapporto stilato da WeSocial e dedicato alle abitudini digitali dei cittadini, il 2023 conferma molti dei trend presenti anche negli anni precedenti. Da questa ricerca emerge quanto sia significativa la pervasività del web nella vita della popolazione, non a caso si stima che circa 50,7 milioni di utenti (pari all’86% della cittadinanza) sia dotata di una connessione Internet. Molto interessante anche il dato relativo a come gli italiani utilizzino il web: la maggior parte di essi lo fa per entrare in possesso di informazioni utili e per documentarsi, mentre un’altra larga fetta della popolazione, parti al 44% del totale, sfrutta le risorse pubblicate online per scoprire nuoveaziende, nuovi prodotti e professionisti in un determinato settore.

Proprio per venire incontro alle esigenze di un numero sempre più vasto di utenti che usano Internet per questo scopo, è nato il sito di TrovAdesso.it, un portale che riunisce le migliori realtà professionali appartenenti a diversi settori. Trovare un’azienda o un libero professionista che risponda alle proprie esigenze è una necessità sempre più avvertita da un ampio numero di persone, mentre d’altra parte vi è anche una richiesta significativa di modalità sicure attraverso le quali farsi conoscere da parte di professionisti. Ecco che il portale di TrovAdesso.it si pone come un luogo di incontro per mettere in relazione, in modo semplice e rapido, due necessità concrete.

Il web offre ottime opportunità per farsi conoscere ad un ampio numero di professionisti, tuttavia, soprattutto per figure che operano in ambiti legali o legati alla salute, prima di affidarsi ciecamente a qualcuno è consigliabile dedicare qualche energia a reperire delle informazioni. Un primo passo utile per verificare le competenze di un professionista è quello di verificare che sia presente un Albo a livello nazionale e, successivamente, controllare che egli vi sia regolarmente iscritto. Questa prassi è sempre consigliata, tuttavia risulta quanto mai fondamentale soprattutto in alcuni contesti.

In Italia, ad esempio, esiste un Albo nazionale che raggruppa tutti gli avvocati, i notai, i medici e gli operatori finanziari che lavorano sul suolo nazionale, così da aiutare l’utente a scoprire qual è il professionista più vicino anche a livello geografico. Proprio l’aspetto logistico è un altro elemento chiave da tenere presente: in linea generale, infatti, si tende a optare per aziende o operatori situati nelle immediate vicinanze della propria città di residenza, sia per essere più comodi e ottimizzare i tempi, sia per tagliare i costi di eventuali trasferte.

Il web è utile non solo a chi deve scegliere un professionista, ma anche a questi ultimi per farsi conoscere dal grande pubblico e aumentare, così, le proprie possibilità di guadagno. Il portale di TrovAdesso.it risulta quindi particolarmente utile per un vasto numero di operatori di diversi ambiti: dai fabbri agli idraulici, passando per avvocati ed esperti di benessere, grazie a TrovAdesso si potrà avere una panoramica di aziende ed esperti e, successivamente, scegliere quello che fa al caso proprio.

Il web rappresenta uno strumento pubblicitario molto utile, sia per chi ha da poco intrapreso una carriera professionale e non ha molti clienti, sia per chi, invece, è già più affermato. In quest’ultimo caso sono ormai moltissimi i professionisti che dispongono del proprio sito web personale, tuttavia per tutti coloro alle prime armi, Internet costituisce comunque una vetrina del proprio lavoro e delle proprie competenze in grado di attirare utenti potenzialmente interessati da diverse zone geografiche.

