Acadèmia.tv in tour nei Mìele Experience Center

Febbraio 27, 2023

(Adnkronos) – Roma, 27/02/2023 – Il 2023 si apre con una grande novità in casa Acadèmia.tv: in partnership con Mìele, i corsi della Scuola di Cucina Sostenibile integreranno online e offline amplificando il suo pubblico.

D’altronde, il sogno più grande di qualsiasi appassionato o aspirante Chef è vedere i grandi Maestri insegnare in diretta, e poter interagire mostrando i propri piatti, facendo domande e risolvendo i propri dubbi.

Ma i problemi sono sempre gli stessi: i corsi sono pochi, i posti limitati, magari in città lontane dalla propria. Per questo Acadèmia.tv e Mìele hanno studiato un format ambizioso che vuole accontentare quante più persone possibili.

Infatti, il cuore degli eventi sarà una Masterclass in presenza con uno Chef di fama internazionale: per la prima volta le lezioni di Acadèmia.tv saranno disponibili dal vivo e gli studenti potranno mettersi alla prova con ricette stellate e uniche seguendo gesti e insegnamenti in real time.

Ma non è finita qui! I corsi non saranno disponibili solo per i pochi fortunati che accederanno alle cucine fisiche, ma anche a decine di migliaia di appassionati. Grazie al team di di produzione di Acadèmia.tv potranno seguire le Masterclass in diretta streaming interagendo in diretta.

Il calendario prevede 6 appuntamenti che toccheranno 5 città del nord e Centro Italia: Milano, Roma, Torino, Padova e Bolzano. Il Tour porterà nelle classi dei Mìele Experience Center un tema caro ad entrambi i brand: la sostenibilità in cucina.

Sulla piattaforma di Acadèmia.tv, sarà disponibile online da marzo la Scuola di Cucina Sostenibile. Il primo modulo è dedicato alla Fermentazione ed è realizzato in collaborazione con Care’s e Mìele. Gli insegnanti sono due grandissimi Chef di fama internazionale: Fabio Curreli e Michele Lazzarini, Fabio Curreli è lo chef di cucina dell’iconico ristorante AlpiNN, di cui firma il menù abbracciando la rigorosa filosofia di “Cook the Mountain”. Michele Lazzarini è invece stato il giovanissimo sous chef di NorbertNiederkofler al ristorante St. Hubertus Rosa Alpina, due stelle Michelin a San Cassiano. Ora gestisce l’agriturismo Contrada Bricconi, parte di un progetto di recupero in un angolo della Bergamasca.

Per rimanere aggiornati sulle date del Tour, il consiglio è quello di iscriversi alla newsletter di Acadèmia.tv

Acadèmia.tv è una piattaforma di corsi di cucina online dedicata ad appassionati di cucina e lavoratori del settore ho.re.ca nata a Marzo 2020.

Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a contact@academia.tv