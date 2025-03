Accelerare l’IA nativa e amplificare il successo: Huawei Cloud ha presentato nuovi servizi e soluzioni cloud all’MWC 2025

5 Marzo 2025

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ — L’Huawei Cloud Summit, all’insegna del tema “Accelerare l’intelligenza e amplificare il successo”, si è concluso a Barcellona il 2 marzo. Huawei Cloud ha presentato una serie di servizi e soluzioni all’avanguardia, dando impulso alla trasformazione intelligente in diversi settori.

Oggi l’IA sta cambiando tutto. Paesi e aziende la stanno inserendo come strategia fondamentale e hanno la possibilità di creare i propri modelli. L’IA non comporta costi elevati. I modelli di IA possono essere ottimizzati sfruttando i risultati ottenuti dalla comunità open source. I dati, soprattutto quelli di alta qualità, svolgono un ruolo sempre più importante nel rendere l’IA una realtà.

Jacqueline Shi, Presidente di Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, ha sottolineato che Huawei Cloud pone l’IA come strategia fondamentale e che, passando dal cloud nativo all’IA nativa, Huawei Cloud guida il settore grazie all’innovazione continua. Ha spiegato che Huawei Cloud definisce L’IA nativa in due settori. Uno è “IA per il cloud”, ovvero rimodellare e aggiornare tutti i servizi Huawei Cloud trasformandoli in servizi intelligenti che utilizzano l’IA. L’altro è “Il cloud per l’IA”, dove Huawei Cloud punta a costruire la migliore piattaforma, comprendente architettura di calcolo, dati, strumenti di modellazione e servizi professionali, per accelerare lo sviluppo dell’IA.

Nel 2024 Huawei Cloud ha registrato una crescita significativa all’estero, con un’espansione di oltre il 50%. È diventata il partner digitale preferito di numerose aziende, tra cui oltre 140 operatori e 500 istituti finanziari.

Jacqueline ha ribadito la determinazione di Huawei Cloud nell’aggiornare i servizi e le soluzioni cloud per soddisfare le esigenze dei clienti in tutti i settori, aiutandoli ad accelerare l’intelligenza.

Per gli operatori, Huawei Cloud offre una nuova soluzione di connessione, aiutandoli a connettere più applicazioni per promuovere le attività dei consumatori e delle aziende.

Per i governi, Huawei Cloud consente il passaggio dall’e-Government e dai servizi digitali alla governance intelligente. Il modello governativo Huawei Cloud Pangu, aPaaS e i servizi big data aiutano i governi a servire meglio i cittadini.

Nel settore finanziario, Huawei Cloud offre la soluzione Digital Core per sostituire i mainframe e accelerare l’ammodernamento delle applicazioni. La soluzione per big data finanziari e il modello finanziario Pangu supportano un servizio clienti intelligente e un’analisi intelligente dei dati.

Nel settore dei media e dell’intrattenimento, Huawei Cloud offre soluzioni di interazione intelligenti per la generazione di contenuti e il coinvolgimento degli utenti, con CDN e Cloud Live, Cloud Media Edge e MetaStudio.

Per i rivenditori, Huawei Cloud aiuta i clienti a creare negozi intelligenti, con analisi dei dati in tempo reale, previsioni intelligenti degli ordini e assistenti digitali.

Nel settore automotive, Huawei Cloud non solo offre soluzioni IoV intelligenti e di guida autonoma all’avanguardia, ma aiuta anche i clienti a realizzare una migliore gestione della R&S, produzione e supply chain con soluzioni di produzione intelligenti.

Bruno Zhang, CTO di Huawei Cloud, ha condiviso dati approfonditi sulla transizione dal cloud nativo all’IA nativa. Nell’era dell’IA, il fondamento per raggiungere un’IA nativa risiede nell’essere nativi del cloud. Negli ultimi anni Huawei Cloud si è impegnata ad aiutare le aziende ad accedere, utilizzare e gestire il cloud in modo efficace attraverso strumenti cloud nativi. Partendo da queste basi, Huawei Cloud sta ora avanzando verso le fasi successive: costruire infrastrutture native per l’IA, come CloudMatrix e AI Cloud Service; sviluppare servizi cloud nativi per l’IA – database, knowledge lake e pipeline di sviluppo software; e offrire modelli e strumenti di IA affinché clienti e partner possano addestrare ed eseguire al meglio i loro modelli di IA.

All’MWC 2025, Huawei Cloud ha presentato al mercato globale una serie di servizi e soluzioni cloud, con l’obiettivo di accelerare l’evoluzione dal cloud nativo all’IA nativa. Queste offerte includono la soluzione CloudDC, la soluzione di migrazione cloud IT aziendale, la soluzione di continuità del backup e del ripristino di emergenza, la soluzione di sicurezza per modelli di grandi dimensioni, la soluzione di protezione ransomware multilivello nel cloud, GaussDB e TaurusDB, il servizio cloud IA, il servizio di ricerca nel cloud, il dispositivo cloud e KooVehicle (per ulteriori informazioni: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/news/20250303195732864.html)

Nel corso dell’ultimo anno, Huawei Cloud ha aiutato numerosi clienti aziendali di alto livello a raggiungere un successo duraturo grazie alle sue soluzioni innovative.

Iñaki Fuentes, COO di TravelgateX, ha raccontato come la sua azienda ha sviluppato servizi di viaggio di livello mondiale con le tecnologie cloud native di Huawei Cloud. TravelgateX ha sfruttato la soluzione cloud nativa di Huawei per accelerare lo sviluppo del programma, semplificare l’implementazione e ampliare l’infrastruttura. Ciò ha comportato un notevole risparmio, del 20%, sui costi e un miglioramento delle prestazioni complessive del 35%. Grazie a Huawei Cloud, TravelgateX è stata in grado di offrire servizi personalizzati e prendere decisioni aziendali più consapevoli.

Fajrin Rasyid, Chief Digital Innovation Officer di Telkom Indonesia, ha rivelato di aver firmato un memorandum di cooperazione strategica con Huawei su data center, servizi cloud, tecnologie digitali e big data per trasformarsi in un operatore digitale per un fiorente ecosistema digitale in Indonesia.

Mustafa Kemal Erișen, responsabile IT dell’azienda turca di e-commerce Hepsiburada, ha affermato di aver riscontrato notevoli miglioramenti dopo la migrazione del servizio di ricerca su Huawei Cloud, ottenendo un aumento di 50 volte della produttività della piattaforma, una riduzione del 95% dei tempi di risposta del servizio e un incremento del 150% nell’utilizzo della larghezza di banda.

Al Summit, Huawei Cloud e i suoi partner hanno presentato oltre 20 soluzioni congiunte destinate a settori quali finanza, automotive, retail, media e servizi pubblici, per accelerarne la trasformazione digitale.

Huawei Cloud ha anche organizzato una tavola rotonda del Cloud Native Elite Club (CNEC) sul tema “Accelerare la convergenza dati-IA e sviluppare capacità di IA differenziate”. Vari leader visionari si sono riuniti per esplorare la creazione di solide basi di dati per l’era dell’IA e per condividere best practice finalizzate a liberare il valore dei dati e creare punti di forza differenziati.

