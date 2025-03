Accio di Alibaba raggiunge 1 milione di utenti e svela nuove funzionalità di intelligenza artificiale per potenziare le PMI nel commercio globale

11 Marzo 2025

Grazie all’utilizzo di modelli deduttivi, il motore di ricerca basato su AI semplifica l’ingresso nel mercato e il sourcing globale delle PMI

MILANO, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ — Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) ha annunciato che il suo motore di ricerca B2B (business-to-business) Accio, basato sull’intelligenza artificiale, ha superato il milione di utenti a soli cinque mesi dal lancio. Per supportare ulteriormente le piccole e medie imprese, sono ora disponibili due nuove funzionalità: Business Research e Deep Search, basate sull’intelligenza artificiale per l’ingresso nel mercato e il sourcing globale.

Il progresso dell’intelligenza artificiale di Alibaba

Accio è un’applicazione AI-native progettata per semplificare il commercio globale delle PMI. Costruito sui fondamenti delle tecnologie di Alibaba – tra cui il LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) Qwen, disponibile in open-source – Accio sfrutta modelli deduttivi perfezionati con dati di settore reali rilevati attraverso Internet. Questi modelli sono alla base delle capacità multilingue di Accio e della sua abilità di raccogliere dati di mercato precisi e strategie di sourcing attuabili.

“Raggiungere 1 milione di utenti è solo l’inizio. Il nostro obiettivo è quello di perfezionare costantemente il nostro toolkit, consentendo alle PMI di integrare senza problemi le funzionalità dell’intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro”, ha dichiarato Kuo Zhang, presidente di Alibaba.com, piattaforma leader per l’e-commerce B2B globale e business unit di Alibaba International. “Con l’evoluzione di Accio, chiunque può trasformare idee di prodotto generiche in piani attuabili in pochi minuti, non in mesi. Tutti hanno la possibilità di diventare imprenditori”.

Business Research: dai dati inziali all’esecuzione

Business Research di Accio semplifica l’analisi di mercato, rendendo automatiche le cosiddette ‘attività ad alta intensità di lavoro’, come la raccolta dei dati e il monitoraggio dei trend. Invece di dover gestire rapporti frammentati, gli utenti possono inserire obiettivi più ampi, come ad esempio il lancio di un prodotto in una nuova regione, ricevendo rapporti strutturati in tempo reale sulla relativa domanda dei consumatori, sulle tendenze dei prezzi e sulla concorrenza. Lo strumento identifica nicchie di mercato ad alto potenziale e genera inoltre business plan pronti all’uso, con stime dei costi e raccomandazioni sui fornitori. In questo modo le PMI possono agire rapidamente sulle opportunità senza dover impiegare mesi di lavoro.

Deep Search: sourcing di precisione semplificato

Deep Search affronta le complessità del sourcing globale adattandosi ai requisiti più complessi, siano essi specifiche tecniche, certificazioni o vincoli di budget. Nel caso in cui una query produca pochi risultati, la ricerca viene raffinata in modo intelligente, utilizzando sinonimi o termini del settore, ‘imitando’ gli esperti di sourcing. La funzione controlla anche la conformità e l’affidabilità dei fornitori, rilasciando in pochi minuti elenchi selezionati grazie all’intelligenza artificiale. Grazie all’elaborazione di decenni di dati commerciali di Alibaba in un’interfaccia intuitiva, anche chi è alle prime armi può essere in grado di fare sourcing come i professionisti esperti.

Rinnovare il commercio globale con l’intelligenza artificiale

Un recente sondaggio condotto da Alibaba.com su oltre 4.000 decision-maker negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Francia ha rivelato che quasi il 64% dei rispondenti prevede di integrare l’AI nelle proprie strategie di sourcing entro il 2025. Le motivazioni principali sono la crescita aziendale a lungo termine, il miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei costi.

Con un commercio globale che si prevede supererà i 33.000 miliardi di dollari nel 2024[1], le aziende adottano sempre più spesso tecnologie avanzate per rimanere competitive. Strumenti come Accio rispondono a questa esigenza semplificando l’adozione dell’AI.

Anche Alibaba.com sta effettuando un aggiornamento completo per incorporare le funzionalità di Accio, per consentire ai suoi 50 milioni di acquirenti e venditori di PMI di identificare opportunità commerciali e di connettersi con fornitori affidabili.

Per provare il nuovo prodotto, visitate: Accio.ai o Accio.com

Alibaba International Digital Commerce GroupAlibaba International Digital Commerce Group si impegna a supportare lo sviluppo del commercio digitale globale con la tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale. Gestisce varie piattaforme con modelli di business distintivi, coprendo più paesi e regioni in tutto il mondo.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/accio-di-alibaba-raggiunge-1-milione-di-utenti-e-svela-nuove-funzionalita-di-intelligenza-artificiale-per-potenziare-le-pmi-nel-commercio-globale-302398162.html