Accordo in esclusiva tra Epiqa e LE Cheval Français (Le Trot) per la diretta TV del Gran Premio delle Nazioni in programma il 29 ottobre all’Ippodromo Snai La Maura

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – La collaborazione prevede la distribuzione delle immagini della corsa in 16 Paesi, tra cui la Francia

Milano, 27 ottobre 2023 – In occasione del Gran Premio delle Nazioni, in programma il 29 ottobre all’Ippodrono Snai La Maura diMilano, al via la distribuzione delle immagini della corsa in ben 16 Paesi: Francia, Monaco, Germania, Austria, Belgio, Brasile, Spagna, Estonia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Nuova Caledonia, Paesi Bassi, Curaçao, Svezia e Svizzera.

La diffusione rientra nell’accordo in esclusiva siglato tra Epiqa, il network televisivo del Gruppo Snaitech, Le Trot, ente responsabile per la gestione delle corse di trotto in Francia, e PMU, partner tecnico ed operatore di giochi e scommesse francese.

Il progetto comprende, oltre alla distribuzione di immagini all’estero per la corsa di trotto dell’Ippodromo Snai La Maura, l’erogazione delle scommesse al totalizzatore sia nei canali retail che in quelli digitali. Nello specifico, il 29 ottobre verrà trasmesso e distribuito il Gran Premio delle Nazioni, prova sui 2.500 metri di Gruppo 1 che ricorda la figura di Edoardo Gubellini, uno dei migliori interpreti delle redini lunghe nell’epoca di maggior popolarità del trotto in Italia.

L’accordo con Le Trot si aggiunge alla consolidata partnership con Sky Racing World – società del gruppo australiano TABCORP – che già commercializza e diffonde le corse di cavalli di ben 14 ippodromi italiani in diversi paesi del mondo (tra cui Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada, UK, Irlanda, Sud Africa, Sud America) – collocandosi nel quadro amplio delle attività che vedono il Gruppo Snaitech impegnato a favore della promozione e diffusione dell’ippica italiana all’estero.

Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,3%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,8%). Nel 2022 Snaitech ha registrato ricavi per circa 900,4 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

Epiqa

Epiqa è una società controllata al 100% da Snaitech SpA. Ex Teleippica, gestisce dal 2005 i servizi di raccolta immagini da tutti gli ippodromi italiani e di trasmissione e streaming delle corse ippiche in qualità di fornitore esclusivo del competente Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), grazie ad una ricca e consolidata infrastruttura e a due diversi centri di produzione.

