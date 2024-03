ACE Money Transfer annuncia la sua attesissima campagna Salam Bangladesh con premi più cospicui per il Ramadan

29 Marzo 2024

– MANCHESTER, Inghilterra, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ — ACE Money Transfer, un provider di servizi di rimesse in espansione con sede nel Regno Unito, è lieto di annunciare la sua rinomata promozione, ‘Salam Bangladesh’, questa volta con premi più ricchi, in linea con gli incentivi del 2,5% del Governo del Bangladesh sulle rimesse estere per promuovere l’uso dei canali regolamentati.

L’azienda mette in palio otto nuovi iPhone 15 Pro e 50 premi in denaro del valore di 20.000 BDT ciascuno per i clienti del Bangladesh nel Regno Unito, nei Paesi dell’Unione europea, in Canada, Australia e Svizzera. Questa promozione è aperta a tutti i clienti che invieranno denaro in Bangladesh tramite ACE Money Transfer durante il Ramadan 2024.

Nonostante un’impennata colossale del 7,69% delle rimesse negli ultimi 7 mesi, registrando oltre 2,1 miliardi di dollari a gennaio e febbraio 2024, questo nuovo anno è iniziato con una crisi del mercato dei cambi per il Bangladesh. La Banca Mondiale prevede che gli afflussi complessivi di rimesse in Bangladesh nell’anno fiscale 24 rimarranno immutati a 23 miliardi di dollari. Diversi economisti e altri esperti finanziari attribuiscono il tasso di rimesse invariato alla debolezza del tasso di cambio del dollaro, che ha spinto le diaspore del Bangladesh a utilizzare canali non regolamentati come Hawala/Hundi.

ACE Money Transfer si è fatta avanti per promuovere l’uso di canali regolamentati al fine di incrementare l’afflusso di rimesse in Bangladesh. L’azienda ritiene che, oltre all’incentivo del 2,5% del Governo, anche la promozione ‘Salam Bangladesh’, ampiamente attesa, contribuirà in modo significativo a stimolare l’afflusso di rimesse in Bangladesh.

I clienti potranno vincere i premi indicati inviando rimesse in Bangladesh tramite ACE Money Transfer durante il Ramadan 2024. Gli espatriati del Bangladesh dovranno utilizzare il codice ‘BANGLA’ per registrare le loro partecipazioni alle estrazioni fortunate al momento della creazione delle transazioni di rimessa tramite ACE Money Transfer.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, afferma: “Ci impegniamo a conferire maggiore autonomia ai lavoratori del Bangladesh all’estero attraverso soluzioni di rimesse digitali di ultima generazione. Grazie all’instancabile impegno della nostra diaspora globale del Bangladesh, ci impegniamo a fornire un sostegno incondizionato, offrendo un servizio di eccellenza ed esperienze soddisfacenti”.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, con sede a Manchester, nel Regno Unito, è un fornitore di rimesse in crescita. L’azienda offre servizi di trasferimento di denaro online ottimali a milioni di espatriati, grazie a un’ampia rete di oltre 375.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Visitare: ACE Money Transfer

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2372714/Salam_Bangladesh_Ramadan_Campaign.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ace-money-transfer-annuncia-la-sua-attesissima-campagna-salam-bangladesh-con-premi-piu-cospicui-per-il-ramadan-302102899.html