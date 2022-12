ACE Money Transfer e Allied Bank Limited, mettono in palio 61 Samsung Galaxy S22 Ultra ai pakistani all’estero

Dicembre 7, 2022

– MANCHESTER, Inghilterra, 7 dicembre 2022 /PRNewswire/ — ACE Money Transfer, un rinomato provider di rimesse con sede nel Regno Unito, collabora con una delle più grandi banche del Pakistan, Allied Bank Limited (ABL), in linea con la vision della Pakistan Remittance Initiative (PRI) per aumentare gli afflussi di rimesse attualmente in calo, dato che le riserve estere del Paese dipendono fortemente dalle rimesse che rappresentano quasi l’8,69% del suo PIL.

Qualsiasi rimessa inviata tramite ACE Money Transfer da Regno Unito, Europa, Canada, Australia e Svizzera e ricevuta da qualsiasi filiale della Allied Bank in tutto il Pakistan fino al 31 dicembre 2022, potrà vincere uno dei 61 Samsung Galaxy S22 Ultra. I vincitori giornalieri saranno scelti attraverso fortunate estrazioni settimanali nel corso della campagna.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, afferma: “I pakistani all’estero aiutano la stabilità economica inviando rimesse. Abbiamo sempre agevolato gli espatriati con una tecnologia all’avanguardia e servizi pratici, rapidi, sicuri ed economici per contribuire a stimolare i flussi di rimesse verso il Pakistan. Questa partnership con Allied Bank Limited accentua l’uso dei canali regolamentati e premia i clienti per il loro impegno”.

Aizid Razzaq Gill, Chief Executive Officer di Allied Bank Limited, afferma: “Le rimesse dei lavoratori sono state una delle principali fonti di guadagno estero per il Pakistan negli ultimi decenni; e Allied Bank è rimasta costantemente un forte sostenitore della vision della State Bank of Pakistan di aumentare gli afflussi di rimesse attraverso canali legali. L’alleanza strategica di Allied Bank con ACE Money Transfer è una vera e propria dimostrazione della forte attenzione della nostra banca e dell’impegno a promuovere trasferimenti di fondi sicuri e convenienti attraverso canali formali.”

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato “Aftab Currency Exchange Limited”), con sede a Manchester, nel Regno Unito, è un provider in crescita di servizi di rimessa. Offre servizi impeccabili di trasferimento di denaro online a milioni di pakistani che vivono all’estero con una vasta rete di oltre 390.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su Allied Bank Limited

Allied Bank Limited è una delle più grandi banche commerciali del Pakistan, fondata oltre 75 anni fa. La banca dispone di una vasta rete di oltre 1.425 filiali online e oltre 1.500 bancomat in tutto il Paese. Offre vari prodotti e servizi basati sulla tecnologia alla sua clientela diversificata, con un’attenzione costante alla trasformazione digitale e all’automazione dei processi.

