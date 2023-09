ACE Money Transfer e Bank Alfalah collaborano per facilitare i pakistani all’estero con soluzioni di invio di denaro senza interruzioni

Settembre 4, 2023

MANCHESTER, Inghilterra, 4 settembre 2023 /PRNewswire/ — ACE Money Transfer, un’azienda Fintech leader con sede a Manchester, Regno Unito, rafforza la sua partnership di lunga data con Bank Alfalah, una delle principali banche commerciali in Pakistan, per consentire ai pakistani all’estero di trasferire denaro a casa senza problemi.

ACE Money Transfer e Bank Alfalah hanno annunciato con orgoglio la loro collaborazione con Babar Azam, capitano della nazionale pachistana di cricket, che si è unito a loro come illustre ambasciatore del marchio. Questa partnership strategica mira a migliorare in modo significativo la consapevolezza dei pakistani all’estero sull’utilizzo dei canali legali per l’invio di denaro.

Come icona di orgoglio nazionale, il suo sostegno a ACE Money Transfer e all’iniziativa di Bank Alfalah di promuovere gli invii di denaro attraverso vie ufficiali attireranno l’attenzione dei pakistani all’estero. Scegliendo di inviare il denaro attraverso percorsi legittimi, i pakistani all’estero contribuiscono alla prosperità economica della loro patria garantendo al contempo che il loro denaro prezioso raggiunga le loro famiglie in modo sicuro ed efficiente.

ACE Money Transfer è leader globale nel settore dei trasferimenti, consentendo agli espatriati di inviare denaro da 28 Paesi come Europa, Nord America e Australia, in 106 Paesi in tutto il mondo con 375.000 sedi di pagamento. Questa ampia rete ha ottenuto una clientela diversificata di oltre 1,4 milioni di persone che si affidano ai servizi di ACE Money Transfer per entrare in contatto coi propri cari e supportare le loro esigenze finanziarie.

ACE Money Transfer prevede di facilitare oltre 1,25 miliardi di dollari in trasferimenti tutto il mondo nel 2023. Per il Pakistan, la quota prevista dei trasferimenti supererà gli 800 milioni di dollari, ribadendo il ruolo critico della piattaforma nel sostenere la crescita economica del Paese attraverso flussi provenienti dall’estero.

Uno degli aspetti più significativi della partnership di ACE Money Transfer con Bank Alfalah è la sua quota di mercato nel settore dei trasferimenti. Vantano un’impressionante quota del 10% di trasferimenti e clienti per tutti i trasferimenti al Pakistan dall’Europa. In particolare, ACE Money Transfer detiene oltre il 50% della quota di mercato in Irlanda, Norvegia e Paesi Bassi di tutti i trasferimenti destinati al Pakistan. Dal lato beneficiario, le filiali Bank Alfalah a livello nazionale sono state attrezzate per elaborare le operazioni di trasferimento.

Bank Alfalah e ACE Money Transfer hanno ampliato la loro offerta oltre i trasferimenti di denaro. I pakistani all’estero possono ora utilizzare l’app mobile di ACE Money Transfer per pagare bollette, migliorando la praticità e l’accessibilità per i propri clienti.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato “Aftab Currency Exchange Limited”), con sede a Manchester, nel Regno Unito, è una società Fintech che fornisce servizi di trasferimento di denaro. Offre servizi impeccabili di trasferimento di denaro online a milioni di espatriati che vivono all’estero con una vasta rete di oltre 375.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su Bank Alfalah:

Bank Alfalah è una banca commerciale leader in Pakistan, con oltre 900 filiali in 200 città e una presenza internazionale negli EAU, Bangladesh, Bahrein e Afghanistan. La banca offre vari prodotti e servizi, tra cui servizi bancari per imprese e investimenti, banche di consumo, intermediazione di titoli, imprese commerciali, piccole e medie, finanziamenti agricoli, islamici e patrimoniali a istituzioni e governi del settore privato.

Nel 2018,Bank Alfalah ha lanciato il suo gruppo di digital banking, stabilendo uno standard elevato per il settore da seguire con la sua app Alfa, una nuova e rivoluzionaria applicazione che riunisce una gamma di servizi e funzionalità senza precedenti In un’unica e comoda piattaforma. Nel 2022, la banca è stata premiata come migliore “Banca digitale” e “Finanza abitativa” in tutto il Pakistan, evidenziando il suo impegno a semplificare e migliorare le capacità finanziarie dei suoi clienti.

