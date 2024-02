ACE Money Transfer è stata incoronata “Migliore app fintech” agli UK Business Awards 2024

Febbraio 21, 2024

MANCHESTER, Inghilterra, 21 febbraio 2024 /PRNewswire/ — ACE Money Transfer, una delle principali società fornitrici di rimesse con sede nel Regno Unito, è entusiasta di annunciare di essere stata insignita del premio Migliore app fintech ai prestigiosi UK Business Awards 2024. Questo riconoscimento desidera premiare l’impegno di ACE nei confronti di innovazione ed eccellenza nel fornire ai clienti un’esperienza di trasferimento di denaro online fluida e sicura.

Gli UK Business Awards celebrano i risultati ottenuti da aziende eccezionali in vari settori. ACE Money Transfer si è affermata come vincitrice con la sua app mobile intuitiva, sicura, agevole e comoda da usare. L’app migliorata rende l’invio di denaro a livello internazionale più veloce, conveniente e piacevole. L’app mobile di ACE vanta una gamma di funzionalità sviluppate per migliorare l’esperienza del cliente, tra cui:

Parlando del premio, Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti trasferire ai loro cari i loro sudati guadagni in modo sicuro e semplice. Si fidano di ACE ed è davvero un onore servirli. Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati premiati come la migliore app fintech ai Business Awards 2024, perché questa è una dimostrazione della nostra dedizione. Ci impegniamo a migliorare continuamente i nostri servizi e a superare le aspettative dei clienti.”

ACE Money Transfer si rivolge agli espatriati in tutto il mondo nel Regno Unito, Europa, Canada, Australia e Svizzera da oltre due decenni con una continua espansione del servizio. La sua app mobile offre ai clienti la comodità di creare transazioni di rimesse 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comodamente da casa o in viaggio.

Molte transazioni vengono completate in pochi secondi, mentre i clienti beneficiano di bassi costi di trasferimento e tassi di cambio competitivi. La crittografia end-to-end, le politiche antiriciclaggio in conformità a KYC (Know Your Customer) e i protocolli di protezione avanzati aggiungono un ulteriore livello alla sicurezza delle transazioni globali. I clienti possono navigare comodamente tra le varie funzionalità dell’app, godere di esperienze personalizzate e creare trasferimenti facilmente in pochi passaggi.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, con sede a Manchester, nel Regno Unito, è un fornitore di rimesse in crescita. Offre servizi di trasferimento di denaro online a milioni di espatriati, con una vasta rete di oltre 375.000 sedi sparse in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Visitare: ACE Money Transfer

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2340152/ACE_Money_Transfer.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ace-money-transfer-e-stata-incoronata-migliore-app-fintech-agli-uk-business-awards-2024-302067529.html