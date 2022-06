Acquisti online: ecco i codici sconto di Dealiry per risparmiare sulla spesa

Giugno 1, 2022

(Adnkronos) – Milano, 1 Giugno 2022. I consumatori sono diventati sempre più attenti al modo in cui effettuano i loro acquisti e il web ha contribuito a modificare il modo in cui si vive lo shopping, a partire da quello riservato alla spesa alimentare. Altre volte, invece, alcune strategie già utilizzate dal marketing tradizionale, sono migrate nell’online mantenendo il medesimo scopo, ovvero quello di incentivare gli acquisti degli utenti riservando loro offerte promozionali o buoni sconto. Grazie alle opportunità offerte dal digitale, tuttavia, tenere traccia di tutte le iniziative promulgate dai brand, ora è ancora più semplice. In questo scenario si inserisce Dealiry, l’innovativo servizio che raccoglie i coupon sconto di un vasto numero di categorie d’acquisto, consentendo all’utente di risparmiare.

I codici sconto da utilizzare per ordinare la spesa online sono la diretta evoluzione del boom di questa nuova tendenza che caratterizza ormai una fetta rilevante di consumatori. Spesso, tuttavia, l’attività di ricerca, di raccolta e di verifica dei vari coupon presenti può rivelarsi lunga ed impegnativa: ecco perché è conveniente affidarsi a un portale come Dealiry, che si occupa proprio di selezionare le offerte in modo che esse siano sempre valide e pronte da utilizzare.

Codici sconto Dealiry: come funziona il risparmio

Dealiry raggruppa una vasta mole di coupon, declinati in varie categorie di shopping: dall’elettronica ai cosmetici, passando per le attrezzature dedicate allo sport e al mondo dell’infanzia; per quanto riguarda la sezione relativa alla spesa online, i brand di riferimento di cui Dealiry monitora le offerte sono Lidl, Esselunga, Carrefour e Amazon, ovvero i principali player nel campo della grande distribuzione. Approfittare delle offerte messe a disposizione per gli utenti che comprano online è molto semplice: basta infatti visitare la sezione relativa al supermercato presso il quale si vuole effettuare l’ordine, cercare i codici sconti e cliccare sul bottone indicato per ottenere la sequenza di caratteri che darà poi diritto allo sconto. Poi, una volta copiato tale codice, esso andrà incollato direttamente sulla pagina del carrello nel momento in cui si sta per completare l’ordine della propria spesa.

In alternativa, Dealiry mette a disposizione anche un’altra modalità di utilizzo. In questo caso l’utente dovrà semplicemente seguire il collegamento presente sul sito e da qui verrà subito reindirizzato alla pagina con le offerte presenti sul sito del supermercato. Scegliendo questo metodo, si visualizzeranno i prodotti già scontati perché il coupon verrà attivato automaticamente dal sistema.

Partnership strategiche per incentivare il risparmio

Fornire un servizio utile e di qualità all’utente è l’obbiettivo primario di Dealiry, al cui interno un team dedicato si occupa di ricercare e valutare giorno per giorno le migliori offerte per i visitatori del sito che poi, in modo del tutto gratuito, ne potranno approfittare per risparmiare sui loro acquisti. Ciò che contraddistingue Dealiry è, inoltre, l’attivazione di partnership mirate ad offrire sempre più vantaggi. Le collaborazioni si sviluppano solo con i migliori brand presenti sul mercato e consentono agli utenti di usufruire di promozioni speciali.

Ad esempio, se si sceglie di iscriversi alla newsletter o al sito, si potrà accedere a servizi aggiuntivi molto interessanti; fra questi, spiccano le offerte esclusive che danno diritto all’invio di gadget promozionali completamente gratuiti. Il servizio promosso da Dealiry rappresenta un aiuto concreto per tutti coloro che desiderano risparmiare sui loro acquisti online, ma, allo stesso tempo, sono consapevoli dell’impiego di tempo che una lunga attività di ricerca di questo tipo può comportare. Il valore aggiunto di un progetto di questo tipo è quindi quello di supportare gli utenti nella scelta delle offerte e di fornire sempre un eccellente standard qualitativo.

