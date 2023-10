Acquisti online: il commercio digitale in Italia segna un +17% nel terzo trimestre del 2023

Ottobre 20, 2023

(Adnkronos) – I dati per il terzo trimestre dello Shopping Index di Salesforce mostrano una crescita globale più cauta a causa dell’aumento dei prezzi e un’importanza crescente dell’intelligenza artificiale per gli acquisti online

Milano, 20 ottobre 2023 – A poche settimane dall’avvicinarsi della stagione dello shopping natalizio, Salesforce, azienda leader globale nel CRM, osserva con attenzione i movimenti dei consumatori. Nel terzo trimestre del 2023, mentre il commercio digitale globale ha mantenuto una crescita costante (+1%), l’Italia ha dimostrato un notevole aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando e superando il trend positivo già evidenziato nel trimestre precedente, quando la crescita si era attestata all’8%.

In questo scenario di crescita, l’interesse dei consumatori per gli acquisti online è rimasto saldo, con un aumento del traffico online del 3% a livello globale e del 7% in Italia. I consumatori continuano a esplorare prodotti sia attraverso piattaforme digitali che nelle sedi fisiche dei negozi, evidenziando la loro propensione a utilizzare entrambi i canali per soddisfare le proprie esigenze di acquisto.

A livello europeo, l’analisi del trimestre rivela un aumento del 9% nel commercio digitale, accompagnato da un incremento del 2% nelle unità per transazione, sebbene il volume complessivo degli ordini sia diminuito del 3%. Questo fenomeno può essere attribuito in gran parte all’aumento dei prezzi, con un incremento medio dell’11% nei costi di vendita.

L’intelligenza artificiale diventa sempre più importante per l’e-commerce

Uno dei trend più significativi emersi dai dati è l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nell’esperienza di acquisto online. Secondo i dati raccolti da Salesforce all’inizio di quest’anno, si prevede che l’AI influenzerà gli acquisti online globali per un valore stimato di 194 miliardi di dollari durante le festività natalizie. Oltre il 17% dei consumatori ha già utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale generativa per cercare e trovare ispirazione per gli acquisti, mentre il 10% prevede di utilizzarle per compilare la propria lista regali. Nel terzo trimestre, il numero di ordini in cui i consumatori hanno seguito raccomandazioni di acquisto generate dall’intelligenza artificiale è aumentato del 6% su base annua a livello globale.

“Questi dati indicano chiaramente una tendenza significativa nel comportamento dei consumatori italiani”, ha commentato Maurizio Capobianco, Area Vice President di Salesforce. “L’Italia sta dimostrando un notevole dinamismo nel settore del commercio digitale, una conferma della resilienza dei consumatori italiani nonostante i cambiamenti economici globali”.

I dati dello Shopping Index aggiornati al terzo trimestre 2023 sono disponibili nella dashboard interattiva di Tableau a questo link.

