Ad Appian è stato riconosciuto un risarcimento danni pari a 2,036 miliardi di dollari nella controversia contro Pegasystems Inc.

Maggio 17, 2022

Il verdetto dalla giuria della Contea di Fairfax, in Virginia, ritiene Pegasystems responsabile dell’appropriazione indebita di segreti industriali e della violazione della Legge sui Crimini Informatici della Virginia

MILANO, Italia, 17 maggio 2022 /PRNewswire/ — Appian (NASDAQ: APPN) si aggiudica il verdetto dalla giuria della Corte d’Appello della Contea di Fairfax, in Virginia, che riconosce all’azienda un risarcimento danni pari a 2,036 miliardi di dollari a carico di Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA) per appropriazione indebita di segreti industriali. La giuria ha anche evidenziato la violazione da parte di Pegasystems della Legge sui Crimini Informatici della Virginia e ha inoltre ritenuto che l’appropriazione indebita da parte di Pegasystems dei segreti commerciali di Appian fosse intenzionale e dolosa. Appian aveva portato la causa in tribunale per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i propri segreti industriali.

“Siamo molto riconoscenti nei confronti della giuria per aver ritenuto Pegasystems responsabile della sua condotta illecita”, ha dichiarato Christopher Winters, General Counsel di Appian. “Abbiamo presentato attraverso prove concrete che i segreti commerciali di Appian sono stati sottratti da Pegasystems. Il riconoscimento di danni sostanziali ad Appian è del tutto appropriato, data la natura e la portata di ciò che Pegasystems ha fatto”.

Durante il processo, durato sette settimane, Appian ha presentato le prove che Pegasystems ha assunto un dipendente di un appaltatore governativo (il “Contraente”), per fornire a Pegasystems l’accesso al software Appian per imparare come competere meglio contro Appian. Nell’assumere l’appaltatore, Pegasystems ha dato istruzioni al suo servizio di appalto di reclutare qualcuno che non fosse “fedele” ad Appian. Appian ha fornito le prove che il Contraente, che lavorava come sviluppatore del software Appian sotto un contratto governativo, ha violato il codice di condotta e l’accordo del suo datore di lavoro con Appian fornendo l’accesso a un suo concorrente.

Appian ha provato che l’appaltatore ha passato informazioni su segreti commerciali a Pegasystems per permettere ai suoi dipendenti di sviluppare funzionalità competitive e formare il team di vendita di Pegasystems per competere meglio contro Appian. Durante il procedimento, Alan Trefler, fondatore e CEO di Pegasystems, ha ammesso che è stato “inappropriato” per i dipendenti di Pegasystems aver assunto l’appaltatore che “apparentemente ha fatto cose per cui non aveva diritto”.

L’appaltatore, definito come “spia” all’interno di Pegasystems, ha aiutato Pegasystems a generare decine di registrazioni video dell’ambiente di sviluppo Appian per essere utilizzato da Pegasystems nella compilazione di materiale competitivo e nella valutazione dei miglioramenti alla sua piattaforma. Appian ha presentato la prova che il signor Trefler ha assistito e partecipato a una riunione con l’appaltatore e ha ricevuto i segreti commerciali di Appian. I video e i documenti sono stati poi utilizzati da Pegasystems per addestrare la sua forza vendita e competere meglio contro Appian. L’intento è stato successivamente etichettato come “Project Crush” all’interno di Pegasystems.

Appian ha anche affermato che il team di sviluppo dei prodotti di Pegasystems, dopo aver esaminato il materiale fornito dall’appaltatore, ha modificato il corso dell’ingegneria dei prodotti di Pegasystems per trarre vantaggio dalla tecnologia Appian che ha visto. In particolare, Appian ha presentato documenti e testimonianze che provano l’utilizzo da parte di Pegasystems di segreti commerciali raccolti dal contraente per apportare miglioramenti per quanto riguarda, tra le varie cose, la facilità d’uso e le funzionalità sociali e digitali nella piattaforma Pegasystems.

Inoltre, Appian ha presentato prove inconfutabili che i dipendenti di Pegasystems hanno usato false identità per ottenere l’accesso alle informazioni di Appian e alle versioni di prova del suo software, che sono state poi utilizzate per scopi competitivi. Il signor Trefler stesso ha ammesso di aver usato uno pseudonimo, “Albert Skii” per ottenere l’accesso alle informazioni. Un dipendente di Pegasystems ha ammesso di aver creato una falsa persona e una società per ingannare Appian perché gli fornisse l’accesso alla piattaforma software. Altri dipendenti di Pegasystems hanno ottenuto l’accesso al software attraverso i partner di Pegasystems in India, utilizzando le credenziali fornite a questi partner su licenza. Il signor Trefler ha ammesso di non ritenere appropriato “che le persone accedano ai sistemi di altre società attraverso pseudonimi” e che i dipendenti di Pegasystems “non avrebbero dovuto farlo”.

Appian ritiene che il risarcimento danni da parte della giuria sia il più grande riconoscimento nella storia di tribunali statali della Virginia.

Il CEO di Appian, Matthew Calkins, ha dichiarato: “Appian non esiterà mai a difendere se stessa e la sua proprietà intellettuale dai concorrenti ove crede che abbiano agito illegalmente. Sono orgoglioso del nostro team legale per il loro eccezionale lavoro su questo caso. È stata una performance magistrale e il verdetto della giuria è il risultato dei loro sforzi”.

Appian è stata rappresentata nella causa da Patterson Belknap Webb & Tyler, guidata da Adeel Mangi, Muhammad Faridi e Jeff Ginsberg, e da Holmes Costin & Marcus, guidata da Ellen Marcus e Sheila Costin. John McNichols, di Williams and Connolly, è apparso anche nel caso per conto di Appian. Christopher Geyer, Deputy General Counsel for IP & Litigation di Appian, ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del caso e ha gestito il contenzioso da una prospettiva interna.

La conclusione della giuria, secondo la quale la condotta di Pegasystems è stata intenzionale e dolosa, può dare diritto ad Appian ad un ulteriore riconoscimento delle spese legali secondo la legge della Virginia.

Il verdetto della giuria e la sentenza del tribunale sono soggetti all’appello di Pegasystems. Pegasystems non è tenuta a pagare ad Appian l’importo assegnato dalla giuria fino a quando tutti gli appelli non saranno terminati e la sentenza sarà definitiva. Appian non può prevedere l’esito di eventuali ricorsi o il tempo necessario per risolverli.

Informazioni su AppianAppian aiuta le organizzazioni a costruire applicazioni e workflow rapidamente, con una piattaforma low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può aiutare le aziende a massimizzare le risorse e migliorare i risultati di business. Molte delle più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l’esperienza del cliente, raggiungere l’eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.appian.it

Dichiarazioni previsionaliQuesto comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa diverse dalle dichiarazioni di fatti storici, comprese le dichiarazioni riguardanti la capacità di Appian di riscuotere la sentenza e di ricevere le spese legali, il risultato di qualsiasi appello e i tempi di tali questioni, sono dichiarazioni previsionali. Le parole “anticipano”, “credono”, “continuano”, “stimano”, “prevedono”, “intendono”, “possono”, “saranno” ed espressioni simili sono destinate a identificare le dichiarazioni lungimiranti. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, compresi i rischi e le incertezze indicati nella sezione “Fattori di rischio” del rapporto annuale di Appian sul modulo 10-K per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021, depositato presso la Securities and Exchange Commission il 17 febbraio 2022, e in altri rapporti che Appian ha depositato presso la Securities and Exchange Commission. Appian non ha l’obbligo di aggiornare nessuna di queste dichiarazioni previsionali dopo la data del presente comunicato stampa per conformare tali dichiarazioni ai risultati effettivi o alle aspettative riviste, salvo quanto richiesto dalla legge.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg