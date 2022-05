ADMIRAL Pay potenzia la sua offerta: dal rinnovo della piattaforma alla nuova app

Maggio 17, 2022

(Roma, 17 Maggio 2022) – ADMIRAL Pay consolida la sua offerta con un e-wallet per la gestione semplice dei pagamenti: dal contactless al cashless, ecco tutte le innovazioni introdotte dall’app.

Roma, 17 Maggio 2022 – Un e-wallet innovativo, nato per inviare e ricevere pagamenti contactless in modo veloce e in ottemperanza con la normativa in tema di antiriciclaggio: sono queste le principali novità della nuova piattaforma di ADMIRAL Pay, un sistema finalizzato a migliorare la customer experience degli utenti, tenendo il passo con le più recenti innovazioni del settore.

A dirci cosa comporti il lancio sul mercato di questo nuovo prodotto, fruibile comodamente tramite App, è il CEO di ADMIRAL Pay, Raffaele Gnazzi, il quale spiega come l’utente, una volta registratosi sull’app di ADMIRAL Pay ed essersi sottoposto alle verifiche richieste, potrà svolgere ogni azione semplicemente attraverso la lettura di un QR code.

Tramite l’e-wallet, il giocatore potrà “non doversi sottoporre alle continue verifiche necessarie nei casi di pagamenti di vincite, o di prelievi e versamenti sul conto di gioco, perché – conferma Gnazzi – grazie alla nuova piattaforma tutti i servizi sono compresi in uno strumento rapido ed efficiente”.

Inoltre, se in una prima fase il business core di ADMIRAL Pay era quello di offrire uno strumento di pagamento per il gioco online, compliance con le leggi vigenti, in parallelo ad altri servizi a valore aggiunto, successivamente il sistema si è ulteriormente evoluto.

“Alcuni anni fa – spiega Raffaele Gnazzi – il Gruppo NOVOMATIC Italia, a cui l’istituto di pagamento appartiene e da cui nasce, ha ravvisato l’esigenza di implementare la propria offerta con i servizi al cittadino per poi arrivare a offrire un supporto anche al settore del gioco, nel cui il Gruppo opera come leader”.

Questo, nel tempo, ha fatto sì che la piattaforma si trovasse pronta ad affrontare tutte le innovazioni che hanno interessato il settore. Ma oggi si è scelto di andare oltre, con lo scopo, afferma il CEO di ADMIRAL Pay, di “ottimizzare ulteriormente il sistema e di offrire il nuovo prodotto legato all’e-wallet, lavorando come sistema integrato rispetto agli altri applicativi utilizzati dal gruppo in tema di antiriciclaggio e di CRM”.

A ispirare lo sviluppo di questo nuovo strumento, la volontà di creare un ambiente digitale sicuro, e ciò a maggior ragione per quanto concerne il sistema dei pagamenti del gioco online, nel quale riscuotere le vincite velocemente e in denaro cash è un fattore estremamente importante.

Del resto, “la sicurezza deve rimanere sempre al primo posto”, precisa il CEO di ADMIRAL Pay, dal momento che “noi trattiamo il denaro delle persone”; tuttavia, tra i valori che hanno ispirato la nascita della nuova piattaforma c’è anche l’innovazione: “indispensabile – conferma Gnazzi- per erogare i nostri servizi al cliente”.

Il potenziamento dell’offerta di ADMIRAL Pay nasce a sostegno dello sviluppo della fintech, a cui va il merito di aver apportato una vera e propria rivoluzione nel settore dei pagamenti. Le innovazioni tecnologiche in ambito finanziario hanno infatti contribuito all’abbandono di modelli ormai obsoleti – uno fra tutto il retail bancario – favorendo quel naturale ricorso al digitale intrapreso da un sempre più corposo gruppo di consumatori.

Il fintech, in questo senso, “apre un grande mercato perché si nutre e allo stesso tempo alimenta il livello dei servizi richiesti dal consumatore generando un alto grado di soddisfazione”. Ed è proprio in questo inevitabile cambio di paradigma che si inserisce ADMIRAL Pay, che dà la possibilità di effettuare, in pochi semplici click, pagamenti e trasferimenti di denaro senza contante e tenere il passo con quelle che sono le evoluzioni attese per i prossimi anni.

“Il wallet – conferma infatti Gnazzi – è uno strumento proiettato al futuro, nel cashless, ma allo stesso tempo si pone anche l’obiettivo di essere uno strumento di transizione per accompagnare il cliente nel nuovo modo di fare i pagamenti”.

Il tutto, sottolinea il CEO della società, senza alcuna limitazione, dal momento che “l’anima dell’e-wallet rende questo strumento non solo di grande supporto nella movimentazione del denaro contante da e per il settore del gioco […] ma anche nelle esigenze di quotidianità”.

