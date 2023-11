ADMIRAL Pay rende l’e-wallet ancora più facile, veloce e sicuro

Novembre 22, 2023

Roma, 22 novembre 2023 – ADMIRAL Pay, l’istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia del Gruppo NOVOMATIC Italia nato nel 2018, ha portato a compimento il processo di reingegnerizzazione del suo e-wallet, da oggi ancor più facile, veloce e sicuro da utilizzare. In particolare, oggi è possibile registrarsi all’esclusivo portafoglio elettronico in modo ancora più rapido e smart grazie al nuovo processo di registrazione Light.

La semplificazione intrapresa dall’istituto di pagamento ha interessato anche il naming del portafoglio elettronico, con l’app che ha cambiato nome passando da ADMIRAL Pay Wallet ad Apay Wallet.

Il risultato finale è un’app per device Android e iOS con procedure di login semplici e intuitive che permettono l’utilizzo di Apay Wallet senza alcuna difficoltà, usufruendo fin da subito dei numerosi vantaggi disponibili.

Oggi è possibile usare immediatamente i servizi di ricarica, pagamento e incasso vincite di Apay Wallet, basta effettuare la nuova registrazione Light e attivare l’app di e-wallet in pochi istanti.

Questo procedimento prevede poche fasi studiate appositamente per agevolare gli utilizzatori del servizio, ma allo stesso tempo garantisce i massimi standard di qualità e sicurezza distintivi dei servizi offerti da ADMIRAL Pay e dal Gruppo NOVOMATIC Italia.

Innanzitutto, bisogna scaricare l’app Apay Wallet nel proprio smartphone o dispositivo elettronico compatibile e cliccare su Registrati, inserendo rapidamente i Flag per realizzare una profilazione light.

Grazie a pochi e semplici passaggi è possibile utilizzare Apay Wallet in versione Light per 30 giorni, con tutte le funzionalità del portafoglio elettronico a disposizione per gestire in autonomia il proprio denaro.

Allo scadere dei 30 giorni è possibile passare alla versione Premium di Apay Wallet, realizzando una velocissima registrazione per effettuare l’upgrade. Si può fare rivolgendosi a uno degli oltre 1.000 punti vendita ADMIRAL Pay in Italia, oppure recandosi in una sala del Gruppo NOVOMATIC Italia o, ancora più semplicemente eseguendo l’operazione tramite videochiamata.

La nuova registrazione Light ad Apay Wallet consente ad ogni utente di effettuare l’operazione in pochissimi minuti e in modo autonomo senza alcuna difficoltà o collaborazione esterna.

In questo modo il personale presente nel punto vendita può concentrarsi sulle altre attività di promozione e invito al download e all’attivazione dell’app, per aumentare l’attrattiva per i clienti finali nei confronti del servizio e offrendo al contempo la garanzia della versione Premium.

Oltre a essere un portafoglio elettronico facile, veloce e sicuro, Apay Wallet mette a disposizione oltre 40.000 tipologie di pagabili per movimentare i soldi in base alle proprie esigenze e semplificare la quotidianità.

L’e-wallet è in grado di sostituire i contanti, grazie alla possibilità di effettuare tantissimi tipi di pagamenti in totale sicurezza attraverso le somme depositate sulle carte e i conti collegati al portafoglio elettronico, ovviamente in modo conforme alle normative di legge vigenti.

Con Apay Wallet è possibile gestire senza problemi le proprie vincite agli apparecchi VLT, finalizzare pagamenti in modo semplice e veloce, effettuare ricariche ed eseguire depositi e prelievi con soglie elevate.

Inoltre, una volta memorizzate le carte e i conti nell’app e-wallet di ADMIRAL Pay, basta usare il metodo di autenticazione impostato per autorizzare le transazioni, con la possibilità di utilizzare il codice PIN, il riconoscimento facciale o le impronte digitali.

