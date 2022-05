Adriana Calò: “Lo yoga migliora il benessere del corpo e della mente, ma solo se praticato correttamente”.

Maggio 17, 2022

(Roma, Adnkronos) – Lo yoga, se praticato nella giusta maniera, apporta enormi benefici sia al corpo che alla mente. Adriana Calò, insegnante di IYENGARâ Yoga, spiega l’importanza di approcciare seriamente questa disciplina, anche con lezioni online.

“Lo yoga non è una moda e deve essere praticata seriamente”. A parlare è Adriana Calò, insegnante e formatrice di yoga secondo il metodo IYENGARâ, tra i più efficaci e autorevoli al mondo.

Sicuramente tutti abbiamo sentito parlare di questa disciplina, che può essere straordinariamente utile per tenere in equilibrio corpo e mente. In pochi, tuttavia, sanno quanto la stessa potrebbe essere dannosa se praticata scorrettamente e superficialmente. È fondamentale, dunque, capire che si tratta di una disciplina seria.

Lo yoga aiuta a rilassarsi, a ritrovare la calma. Comprendere le giuste tecniche di respirazione e di concentrazione, insieme a quelle che migliorano la postura e la flessibilità dei muscoli, stimola il sistema nervoso e facilita l’equilibrio del corpo e della mente.

Numerosi sono, infatti, i benefici che questa disciplina può apportare a chi la pratica, ma attenzione: per giovare dei vantaggi è molto importante eseguirla correttamente. “La propensione verso questa disciplina, infatti, ha portato alla creazione di realtà fatte da persone poco preparate, con grave danno per gli allievi”, spiega la Calò, che insegna IYENGARâ Yoga presso il suo centro, “Corpo e Mente”, sito a Civitavecchia.

Onde evitare di farsi male, fisicamente ed emotivamente, è opportuno farsi seguire da un professionista, che abbia svolto una lunga formazione e che sia in possesso delle adeguate certificazioni. Validata la competenza e la preparazione del maestro, sicuramente lo yoga potrà apportare i benefici sperati, sia che venga praticata in un centro, sia grazie alle lezioni online se, come avviene con la Calò, ci sia una attenzione mirata anche agli allievi collegati a distanza.

