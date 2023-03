Advanced Solutions: sbarca sul mercato l’ecosistema tecnologico di V-Valley

Marzo 2, 2023

(Adnkronos) – Vimercate, 28 febbraio 2023 – L’esperienza di V-Valley al servizio del mercato italiano: la solida realtà specializzata in Advanced Solutions, dal 2011 punto di riferimento del mercato del valore per tutto il sud Europa, sbarca nel settore con un ecosistema di tecnologie on-premise e as-a-service riservate a produttori, rivenditori e utilizzatori.

Alla base della proposta è possibile trovare la solidità del gruppo Esprinet, la realtà che da oltre 20 anni supporta la tech-democracy di rivenditori e consumer in linea con la crescente l’efficienza richiesta dal mercato.

Le soluzioni V-Valley

Con oltre 174.000 mq di punti commerciali oggi distribuiti fra Italia, Spagna e Portogallo, V-Valley, è il partner per le soluzioni tech che affianca alla stabilità di una multinazionale l’esperienza di una realtà con un’ampia conoscenza del territorio.

Forte di questo bagaglio, V-Valley mira a fornire soluzioni tecnologiche complete sia in termini di infrastruttura sia in termini di competenze, con lo scopo creare valore per le aziende favorendo lafruizionedelle più innovative tecnologie.

Si va, per esempio, dai servizi cloud alla cyber security, dalle infrastrutture IT e data center alla videosorveglianza, fino alle operazioni di networking e al cabling & energy efficiency.

A questi si affianca lo sviluppo di reti di comunicazione e collaborazione integrate, per implementare remote working e smart working, e di data management software, che mira a fornire a ogni realtà l’implementazione di un’infrastruttura software su misura.

V-Valley per produttori, venditori e consumatori

Puntando all’obiettivo enhancing your business – vale a dire “valorizzare la tua attività” –tra i destinatari dell’offerta di V-Valley ci sono i rivenditori, ai quali è riservato un ecosistema di tecnologie atte a favorire l’ormai indispensabile processo di digital transformation.

La proposta si basa sulle soluzioni fornite dai partner vendor, che sono leader a livello globale dei diversi segmenti tech, e comprende più di 130.000 prodotti finalizzati a facilitare le fasi di vendita. Ciò si affianca alla volontà di mettere a disposizione dei clienti una più semplice fornitura di hardware e software, oltre a un ampio ventaglio di servizi –finanziari, commerciali, logistici e di post vendita – e a una fase di formazione sulle tecnologie da proporre all’utenza.

Ma in parallelo la proposta di V-Valley si rivolge anche ai produttori, che possono beneficiare di una rete composta da oltre 31.000 rivenditori nel campo della tecnologia appartenenti a tutti i segmenti di mercato.

Ciò è reso possibile dalla vasta copertura territoriale della società e dal suo team di professionisti in possesso di un ricco know how nel comparto della tecnico: un sistema che permette di definire nuove strategie di crescita e consolidamento, basate su una migliore segmentazione dei clienti e su modalità di comunicazione più efficienti.

Al centro dell’offerta V-Valley, c’è la volontà di puntare sulla competenza di più di 100 collaboratori in possesso di skill tecnologiche, commerciali e di marketing in costante aggiornamento. Una mission che consente alla società di proporre progetti IT specifici, strutturati seguendo modelli scrupolosamente taylor made, dunque modulati in linea con le esigenze di business dei clienti.

Tra gli altri servizi proposti, un affiancamento costante della clientela finalizzato alla demand generation, ovvero a quel processo che contribuisce a creare le condizioni giuste affinché le aziende possano beneficiare di nuove opportunità di crescita attraverso una pianificazione più sinergica tra domanda e offerta.

V-Valley in Italia

Il lancio sul mercato italiano di V-Valley segna un passo avanti verso una nuova fase di espansione che mira a proiettare, anche nel nostro Paese, un progetto di impresa dalla vision innovativa.

Un progetto che punta a dare un nuovo impulso alla trasformazione digitale che ha già coinvolto diverse aziende in tutto il Paese, ma che ancora vede l’Italia indietro rispetto alla media europea.

L’implementazione di procedure ad alto livello di efficienza si stima infatti possa avere un impatto determinante su processi e competenze tecnologiche attuali, ma anche in merito alla loro evoluzione nel tempo, così che il settore corporate possa colmare quel gap digitale che non permette di competere sui mercati del futuro.

