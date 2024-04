AEA apre al mondo dell’Intelligenza Artificiale nel percorso formativo

30 Aprile 2024

(Adnkronos) – Bergamo 30 aprile 2024 – AEA, Aircraft Engineering Academy, l’accademia di formazione per tecnici manutentori aeronautici con sede ad Azzano San Paolo, apre al mondo dell’Intelligenza Artificiale per ampliare la gamma della propria offerta formativa attraverso la creazione di una piattaforma dedicata e fruibile online H24. I corsi specialistici sono rivolti a chi opera nell’ambito della manutenzione aeronautica e basati su video lezioni tenute da un Avatar creato dall’intelligenza artificiale, il quale aiuterà l’utente nell’apprendimento, esponendo gli argomenti, spiegando e rendendosi disponibile a rispondere a domande di chiarimento e approfondimento. Il primo dei corsi sarà dedicato al Safety Management System, il sistema di gestione orientato a definire e misurare le prestazioni relative alla sicurezza, disponibile sulla piattaforma di formazione di AEA a partire da metà maggio 2024. Fungerà da corso pilota, della durata di circa tre ore, a cui seguiranno altri pacchetti di formazione di durata variabile, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di frequenza.

L’impiego della tecnologia legata all’intelligenza artificiale non è la moda del momento, né una necessità, bensì una valida opportunità per gli obiettivi perseguiti dall’Accademia nel campo della formazione dedicata alla manutenzione aeronautica, secondo la visione di Alessandro Cianciaruso, ceo di AEA. L’affidamento delle lezioni a un Avatar non esclude la componente umana, perché è dai contenuti formulati dagli esperti che nascono le video lezioni, lineari e ripetibili, in modo tale che l’apprendimento sia chiaro ed esaustivo. AEA percorre la nuova frontiera della formazione digitale nella consapevolezza di fornire tutti gli elementi utili ad accrescere l’esperienza intorno all’attività di manutenzione aeronautica.

Per informazioni:

https://training-aea.it/