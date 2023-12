Affidea Group implementa un sistema digitale all’avanguardia per la gestione della qualità

Dicembre 20, 2023

L’AIA, Paesi Bassi, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Affidea, fornitore leader in Europa nel campo della diagnostica avanzata, dei servizi ambulatoriali e dei Centri di Eccellenza, ha annunciato oggi l’implementazione, nella sua vasta rete, di un nuovo Sistema di gestione della qualità digitale (Digital Quality Management System, QMS) all’avanguardia. L’iniziativa si avvale della collaborazione di Ideagen, fornitore di nota fama di soluzioni software innovative di prim’ordine per settori soggetti a norme e requisiti stringenti di conformità, che supportano le aziende nella gestione delle esigenze legate a sicurezza, rischi, qualità e conformità. Questo progetto ambizioso rappresenta una pietra miliare importante nell’impegno continuo di Affidea per i massimi standard di qualità, efficienza ed eccellenza nella cura dei pazienti.

Il nuovo QMS di Ideagen è concepito per semplificare i processi interni, aumentare l’efficienza e migliorare l’efficacia in tutte le operazioni. Adottando questo solido sistema, Affidea intende gestire i rischi in modo efficace, minimizzare i rifiuti e migliorare l’allocazione delle risorse, assicurando la conformità e aumentando la soddisfazione dei pazienti.

Le aree chiave interessate dal nuovo Sistema di gestione della qualità saranno:

• Miglioramento continuo: Promuovendo una cultura incentrata sull’apprendimento e sul miglioramento, incoraggiando ogni membro del team a contribuire a migliorare i processi.

• Soddisfazione degli stakeholder: Mettendo al centro di tutto la soddisfazione dei clienti, mirando a superare le aspettative e adattarsi ai cambiamenti delle esigenze.

• Processi decisionali basati sui dati: Utilizzando dati e analisi per processi decisionali informati, identificando aree di miglioramento e monitorando le performance.

• Standardizzazione: Sviluppando processi standardizzati basati sulle migliori pratiche per assicurare coerenza in tutti gli ambiti.

Affidea Romania farà da apripista nell’adozione del nuovo Sistema di gestione della qualità, seguita da Affidea Italia, Svizzera e dalla sede centrale aziendale. Questo lancio graduale servirà da fase di apprendimento per le successive implementazioni in altri paesi Affidea.

Il dottor Charles Niehaus, Direttore esecutivo del Gruppo Affidea, ha dichiarato: Nel panorama in continua evoluzione del settore sanitario, la nostra priorità rimane la sicurezza dei pazienti e la cura di qualità. Tutti sappiamo che gli ambienti clinici, per quanto dediti alla cura dei pazienti, non sono al riparo da incidenti. Il nuovo sistema digitale di gestione della qualità rafforzerà ulteriormente il nostro approccio aperto e trasparente alla gestione degli incidenti, supportando le indagini e promuovendo una cultura basata sull’apprendimento e sul miglioramento continuo. Questa iniziativa riflette il nostro impegno per l’eccellenza e la nostra promessa di elevare costantemente i nostri standard di qualità e di salvaguardare i nostri pazienti”.

Il dottor Alessandro Roncacci, SVP Direttore sanitario, ha affermato: “In Affidea, la qualità è al centro di tutto ciò che facciamo. L’adozione di questo QMS digitale riflette il nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza e sono felice di aver trovato un partner affidabile in Ideagen, che lavorerà al nostro fianco in questo percorso ambizioso. Non si tratta solo di trasformare i processi, ma di migliorare la vita dei nostri pazienti assicurando le migliori cure possibili in un ambiente di miglioramento consapevole e con pratiche sanitarie avanzate”.

La dottoressa Athanasia Papachristodoulou, Direttrice qualità e governance clinica del Gruppo, ha aggiunto: “Il QMS digitale non è solo uno strumento. È la dimostrazione del fatto che la qualità è nel DNA della nostra azienda. Ci consente di superare stabilmente le aspettative dei pazienti e di promuovere una cultura in cui qualità ed efficienza vanno di pari passo. Ogni passo che facciamo verso il miglioramento è un passo di avvicinamento a servizi d’eccellenza”.

Tim Bisley, Vice Presidente esecutivo e Responsabile della qualità di Ideagen, ha aggiunto: “Siamo fieri di lavorare con Affidea supportandola nell’incredibile lavoro che sta facendo per fornire pratiche sanitarie avanzate a oltre 13 milioni di pazienti l’anno.

Ideagen aiuta le aziende come Affidea a fornire servizi essenziali, assicurando trasparenza e affidabilità per consentire processi decisionali intelligenti basati sui dati e procedure di prim’ordine che soddisfano clienti e autorità di controllo, garantendo nuovi standard di qualità a favore dei pazienti in tutto il mondo. Il nostro software per la qualità consentirà ad Affidea di ottenere una visione aziendale totale per sfruttare al meglio le opportunità e identificare proattivamente i rischi e agire di conseguenza”.

La piattaforma QMS di Ideagen comprende moduli di gestione documentale, personale e formazione, gestione dei rischi, audit, gestione delle risorse, azioni correttive e preventive, gestione di reclami e incidenti, gestione di clienti e fornitori, nonché uno strumento di definizione dei flussi di lavoro/redazione di report con dashboard complete.

Il Gruppo Affidea

Il Gruppo Affidea (www.affidea.com) è il più grande fornitore europeo nel campo della diagnostica avanzata, dei servizi ambulatoriali e dei Centri di eccellenza per l’ortopedia e le cure oncologiche. Fondata nel 1991, la società gestisce quasi 340 centri medici in 15 paesi, servendo oltre 13 milioni di pazienti l’anno. In virtù dei suoi elevati standard nella sicurezza dei pazienti, Affidea è il fornitore più premiato in Europa nel campo dei servizi di diagnostica per immagini. Oltre il 90% dei centri premiati con 5 stelle sull’Eurosafe Wall of Stars, accreditato dalla Società Europea di Radiologia in Europa, è costituito da centri Affidea.

Ideagen

Ideagen mette trasparenza e affidabilità al servizio delle mani sicure e delle voci fidate che proteggono il mondo.

Unendo conoscenza normativa approfondita, innovazione e software d’eccellenza a prezzi accessibili, la società fornisce un’intelligenza significativa e affidabile a settori soggetti a requisiti normativi e di conformità stringenti, come il settore life science, sanità, banca e finanza, aviazione, difesa, manifattura ed edilizia.

Dalla linea di montaggio al ponte di volo, dalla front line alla sala del consiglio, gli 11.400 clienti della società includono 15 delle 20 case farmaceutiche più importanti al mondo, oltre 250 società globali di aviazione, nove delle dieci principali società di contabilità, nove delle dieci principali società per azioni nel settore aerospaziale e della difesa, e il 65% delle 20 principali aziende globali nel settore alimentare e delle bevande, e includono marchi eccezionali come Heineken, British Airways, BAE, Aggreko, Marina statunitense, la Bank of New York e Johnson Matthey. Con sede a Nottingham, nel Regno Unito, e uffici negli Stati Uniti, Australia, India, Malesia e EAU, gli oltre 1400 membri del team di Ideagen si impegnano per supportare le aziende nel trasformare il rischio in resilienza.

