Affidea vince il premio “Diagnostics and Primary Care” ai prestigiosi LaingBuisson Health Awards 2022

Novembre 23, 2022

L’AIA, Paesi Bassi, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ — Affidea, il più grande fornitore europeo di servizi diagnostici avanzati, ambulatoriali e di assistenza oncologica, è lieta di annunciare che l’azienda ha vinto il premio LaingBuisson per la Diagnostica e l’Assistenza Primaria di quest’anno.

I LaingBuisson Awards sono uno dei premi più prestigiosi del settore sanitario e celebrano le aziende che stabiliscono nuovi standard di eccellenza e hanno un impatto nella loro categoria. Quest’anno è il 17° anno di riconoscimento dell’eccellenza nella sanità, con particolare attenzione ai fornitori di servizi sanitari e ai loro consulenti.

Affidea ha vinto questo premio di categoria per il suo innovativo programma Dose Excellence per la sicurezza dei pazienti. Grazie a questo programma, l’azienda analizza le informazioni provenienti da oltre 75.000 scansioni TC ogni mese, ottenendo una riduzione media del 40% del livello di dose di radiazioni nelle scansioni TC in tutta la sua rete per aumentare la sicurezza dei pazienti, mantenendo al contempo la qualità dell’immagine per una diagnosi precisa.

Recentemente, Affidea ha portato il programma a un livello superiore con il lancio della versione 3.2 del software DoseWatch, in combinazione con uno strumento di business intelligence (BI) in tempo reale per il dashboarding dei dati, che i centri Affidea di Ungheria e Spagna sono stati i primi a implementare.

Il passo successivo del progetto è la gestione dei dati sui mezzi di contrasto, che consente di ricevere notifiche sul contesto clinico e sulla dose cumulativa di iodio (fattori di rischio, eventi avversi precedenti), nonché sui dettagli dell’iniezione (mezzo di contrasto, volume, protocollo di iniezione). Grazie al monitoraggio e all’ottimizzazione dei mezzi di contrasto, l’azienda è in grado di personalizzare l’iniezione di contrasto per ogni paziente, evitando inutili iniezioni extra.

Guy Blomfield, Presidente del Supervisory Board e CEO di Affidea, ha dichiarato: “È un onore ricevere questo prestigioso premio. È una testimonianza di tutti i nostri sforzi e dei risultati ottenuti nel garantire un’eccezionale sicurezza ai pazienti, grazie a protocolli clinici rigorosi e strumenti innovativi. Voglio ringraziare tutti i nostri straordinari team nelle cliniche, e in particolare i membri del team Dose Excellence, per tutta la passione, l’impegno e il duro lavoro che svolgono dietro le quinte. Questo premio riconosce l’altissima qualità del loro lavoro e non potrei esserne più orgoglioso”.

Il Dott. Alessandro Roncacci, SVP e Direttore Sanitario di Affidea, ha aggiunto: “Questa è un’altra prova della nostra forte conformità alla Direttiva Euratom 2013/59, grazie all’identificazione di variazioni in tempo reale e alla standardizzazione e ottimizzazione dei protocolli TC, mantenendo gli standard di riferimento sulla qualità delle immagini e garantendo una maggiore sicurezza per i nostri pazienti. Nel 2023 abbiamo forti ambizioni di estendere la nuova versione del Dose Excellence Program in tutti i Paesi Affidea, guidati dal nostro forte impegno verso i più alti standard di sicurezza per i pazienti”.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Park Westminster Bridge e ha visto la partecipazione di oltre 1.000 personalità del settore sanitario indipendente.

Questo è il secondo premio ricevuto da Affidea quest’anno. A giugno, l’azienda è stata premiata come fornitore di diagnostica dell’anno agli HealthInvestor Awards 2022.

About Affidea

Affidea (www.affidea.com) è il più grande fornitore europeo di servizi di diagnostica per immagini, ambulatoriali e di assistenza oncologica, che opera in 329 centri in 15 Paesi europei, lavora con quasi 11.000 professionisti e offre servizi di diagnostica avanzata, ambulatoriali e di assistenza oncologica a più di 12 milioni di pazienti all’anno. Grazie al suo curriculum in materia di sicurezza dei pazienti, l’azienda è diventata il fornitore di servizi di diagnostica per immagini più premiato in Europa dalla Società Europea di Radiologia: oltre il 50% di tutti i centri premiati dall’Eurosafe Wall of Stars appartengono ad Affidea.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1954323/Affidea_Health_Awards.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/affidea-vince-il-premio-diagnostics-and-primary-care-ai-prestigiosi-laingbuisson-health-awards-2022-301686035.html