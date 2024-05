Agenzia Funebre Decor Pacis, Martignacco: “Cremazione della salma, una scelta consapevole”

21 Maggio 2024

(Adnkronos) – Garantire il pieno rispetto di tutte le tradizioni culturali e religiose in ottemperanza alle vigenti normative

Martignacco, 21 maggio 2024. La cremazione è una pratica, sempre più diffusa in Italia, che suscita curiosità e domande da parte di molti. Tra le motivazioni di questo trend si evidenzia il fatto che è sempre meno considerata un tabù e viene percepita come una scelta rispettosa dell’ambiente e delle volontà del defunto. Il suggerimento è di affidarsi ad un’Impresa Funebre strutturata, in quanto l’Iter per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie è piuttosto complesso e l’impresa funebre sa esattamente come gestire le relative pratiche.

“La cremazione è una scelta particolarmente delicata e noi comprendiamo l’importanza di affrontare questa delicata fase con estrema competenza, rispetto e dignità per il defunto e per i suoi cari”, afferma Marco Feruglio, titolare, insieme alle figlie Elena ed Ilaria, delle Onoranze Funebri Decor Pacis di Martignacco. “Proprio per questo, oltre all’assistenza pratica, offriamo supporto e guida alle famiglie durante questo momento difficile: il nostro team è sempre disponibile nel rispondere a domande, offrire conforto ed aiutare a pianificare un servizio di cremazione significativo e personalizzato, assicurando che ogni aspetto sia gestito in conformità con le richieste specifiche, siano esse dettate da un atto testamentario, una dichiarazione di volontà postuma, o l’iscrizione ad una società di cremazione. La prassi – prosegue – prevede innanzitutto l’espletamento di tutte le necessarie pratiche burocratiche e il disbrigo delle formalità di legge che possono variare da Comune a Comune. Ottenere il consenso scritto del defunto, ove disponibile, o dei familiari più stretti, è un aspetto primario per l’Agenzia Funebre, che ha l’obbligo di acquisire anche il nulla osta dell’autorità sanitaria e di quella comunale”.

Nel delicato momento della perdita di una persona cara, l’Agenzia Funebre Decor Pacis di Martignacco si distingue per la sua professionalità e discrezione nell’accompagnare le famiglie durante l’iter della cremazione, offrendo un servizio completo e curato in ogni minimo dettaglio e mantenendo la privacy e la riservatezza dovute. Con un approccio empatico e nel massimo rispetto, il team dell’agenzia si occupa di ogni aspetto del processo, garantendo trasparenza e attenzione alle volontà del defunto e dei suoi familiari.

“Il defunto viene quindi accompagnato fino ad una delle strutture autorizzate per essere cremato insieme alla bara privata della cassa in zinco tipica delle tumulazioni. Grazie a rigidi protocolli di sicurezza e al rispetto delle normative vigenti, viene garantito lo svolgimento di tutte le fasi con la massima cura ed attenzione, fornendo un’esperienza quanto più serena e dignitosa durante tutto il percorso”, spiega Feruglio. “Una volta completata la cremazione, le ceneri del corpo del defunto vengono raccolte in un’urna cineraria con la possibilità, poi, di essere conservate in casa, presso il cimitero o sparse in luoghi significativi, sempre in conformità con le normative vigenti. Per soddisfare ogni gusto ed esigenza, proponiamo una vasta gamma di urne cinerarie certificate, diverse per forme e materiali, consentendo ai familiari di scegliere quella che meglio rappresenta la personalità e le volontà del defunto. Il nostro impegno, al di là del rito funebre prescelto, è quello di onorare sempre la memoria della persona scomparsa e di aiutare le famiglie a superare il momento del distacco con la massima dignità e serenità possibile”.

