Agenzia Funebre I Tulipani, Giuseppe Contu: “L’apertura della nuova sede a Cagliari ci permette di stare ancora più vicino ai nostri clienti”

Ottobre 24, 2022

(Adnkronos) – Raddoppia l’attività della storica agenzia funebre cagliaritana, ora presente anche in Via dei Giudicati

Cagliari, 24 ottobre 2022. Raddoppia l’attività dell’Agenzia Funebre I Tulipani di Cagliari, che oltre alla storica sede di Via Mandrolisai ha aperto un nuovo punto di accoglienza per la clientela in Via dei Giudicati. Una crescita di valore per l’impresa di Giuseppe Contu, che avvicina i servizi dell’agenzia ad un pubblico più ampio, sempre con l’obiettivo di supportare la gestione del lutto a 360 gradi. “Questo è il nostro compito, poter alleviare il peso ai familiari di chi non c’è più, fornendo un’assistenza adatta e al passo coi tempi”, sottolinea Contu, che non a caso è tra i primi a Cagliari ad aver abbracciato i vantaggi dell’iscrizione al Registro Italiano delle Cremazioni. “Grazie al registro, chiunque può certificare le proprie intenzioni future rispetto alla cremazione, pratica estremamente diffusa che risponde alle esigenze della maggioranza delle persone”, prosegue il titolare dell’agenzia funebre. Infatti, numeri alla mano, se fino a 10 anni fa le cremazioni rappresentavano solo il 10%, oggi i numeri si sono ribaltati, con l’80% dei clienti che richiedono questo tipo di servizio. “È una questione legata alla modernità, di igiene pubblica e di costi che sta spingendo sempre più persone a prediligere la cremazione rispetto alla classica tumulazione”, osserva Contu. “Inoltre, l’amministrazione comunale di Cagliari ha predisposto una serie di possibilità per la dispersione delle ceneri: a livello terrestre — ricorda il titolare — nel Cimitero Monumentale di Bonaria presso il Giardino dei Ricordi, mentre a livello marittimo, in accordo con la Capitaneria, si può scegliere un punto al largo delle coste cittadine”. Tra le novità offerte dall’Agenzia Funebre I Tulipani, la possibilità di accedere ad un finanziamento a tasso 0, una partnership che l’attività di Giuseppe Contu ha sottoscritto con Compass. Grazie al nuovo servizio, chi lo desidera può chiedere un prestito da 60 a 3000€. “Siamo molto felici di poter aiutare chi, in un momento particolare della vita, ha bisogno di un credito per svolgere le funzioni funebri”, sottolinea Contu. Il prestito viene accordato nel giro di pochi minuti, senza necessità di presentazione della dichiarazione dei redditi o altri modelli. Una pratica semplice ma molto importante per andare incontro alla clientela.

CONTATTI: https://www.agenziafunebreitulipani.it/