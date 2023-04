Agenzia Pea e la rotatoria omaggio per la città di Treviglio

Aprile 5, 2023

(Adnkronos) – Milano, 5 Aprile 2023. L’Agenzia Pea, da oltre mezzo secolo operante sul territorio nel settore delle pratiche auto e moto, ha deciso di omaggiare la città di Treviglio, dopo quella di Caravaggio, con una rotatoria che simboleggia e rappresenta il settore dell’automotive fortemente radicato nella zona. In questo territorio infatti sono presenti numerose concessionarie dei principali marchi di auto e moto nonché di salonisti multimarca per i veicoli usati e d’occasione, clienti dell’agenzia insieme ai tanti cittadini ed appassionati di veicoli a motore storici fino alle moderne vetture ecologiche, elettriche ed ibride dell’era moderna.

Un settore che richiama anche da fuori provincia migliaia di persone e che, nell’epoca degli acquisti online, dà comunque la possibilità di toccare con mano ciò che per alcuni è un mezzo di trasporto e per molti è ancora un piacere da usare o anche solo da ammirare. Un motivo in più per fare un “passaggio” nei nostri territori.

Di cosa si occupa l’Agenzia Pea

L’Agenzia Pea è un punto di riferimento nell’hinterland bergamasco ma anche nella vicina Milano, e offre una vasta gamma di servizi legati alla circolazione dei veicoli, sia per privati che per aziende del settore automobilistico, proponendo soluzioni mirate alle loro esigenze. Tra i servizi offerti, l’agenzia si occupa della gestione delle pratiche auto, semplificando e velocizzando il processo grazie all’informatizzazione e all’utilizzo di strumenti digitali avanzati.

Inoltre, ha da sempre puntato molto sull’informatizzazione del proprio Ufficio, garantendo alle aziende del settore l’accesso ai documenti e alle informazioni necessarie per svolgere le loro attività. Questo gli permette di agevolarle nella gestione delle diverse pratiche e procedure legate al settore automobilistico. Le concessionarie come i salonisti, ma anche ogni singolo cittadino possono rivolgersi all’agenzia per il pagamento bollo auto, il controllo dei pagamenti precedenti e regolarizzare la posizione del veicolo, il passaggio di proprietà, con autentica di firma gratuita e registrazione immediata della pratica, le immatricolazioni di veicoli nuovi e d’importazione, e per il rilascio di visure e certificati della Camera di Commercio, relativi alle imprese.

Essendo un Centro Servizi della Motorizzazione, l’Agenzia Pea mette a disposizione delle aziende di settore i servizi relativi alla motorizzazione. Tra questi, ad esempio, il rilascio e la stampa di targhe per la circolazione di prova di qualsiasi veicolo. Questo servizio è particolarmente utile per le aziende che effettuano test drive o utilizzano veicoli temporaneamente per scopi specifici.

L’Agenzia Pea, proiettata nel futuro e attenta alle esigenze dei clienti, si pone l’obiettivo di essere non solo uno studio di consulenza automobilistica, ma anche un punto di riferimento per garantire efficienza e professionalità a tutti coloro che si affidano ai suoi servizi.

