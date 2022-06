AHEC presenta Forest Tales in Triennale Milano

Giugno 10, 2022

(Adnkronos) – A cura di Studio Swine, la mostra espone una straordinaria antologia di mobili di design in legno di latifoglia sostenibile

Milano, 10 giugno 2022.Curata e progettata da Studio Swine, Forest Tales raccoglie 22 pezzi appositamente selezionati tra gli ultimi progetti di American Hardwood Export Council (AHEC) in una spettacolare rassegna sia della qualità del design internazionale che della bellezza e versatilità del legno di latifoglia americana come materiale di design. “Forest Tales unisce alla celebrazione del design degli ultimi progetti di AHEC, l’amore per il legno e un richiamo all’equilibrio.

Equilibrio nel modo in cui utilizziamo i materiali naturali con particolare riguardo per quelli rinnovabili, come il legno. Lo stesso equilibrio su cui i designer, così come l’intero settore, sono chiamati a riflettere per fronteggiare la più grande questione sociale ed economica del nostro tempo: il cambiamento climatico e la necessità di porre fine all’attuale cultura usa e getta. Covid ha dimostrato che il mondo è in grado di reagire rapidamente di fronte a una grande crisi globale, speriamo questa esperienza ci permetta di realizzare altrettanto rapidamente i cambiamenti necessari nel nostro modo di consumare, costruire e vivere” – David Venables, direttore di AHEC Europa In mostra dal 3 al 12 giugno, presso Triennale Milano, Forest Tales rappresenta il culmine del lavoro creativo di AHEC negli ultimi due anni.

Studio Swine ha curato l’allestimento di pezzi provenienti da quattro progetti il cui filo conduttore è la materia – ogni pezzo è realizzato con una (o più) di tre varietà di legno di latifoglia americana sottoutilizzata: l’acero, il ciliegio e la quercia rossa. La questione di un cambiamento di prospettiva è parte integrante sia della forma che del contenuto dell’installazione. Consapevoli del fatto che molte mostre milanesi generano notevoli quantità di rifiuti, AHEC e Studio Swine erano determinati a far sì che Forest Tales fosse il più possibile efficiente dal punto di vista dei materiali e quanto più vicina a zero emissioni di carbonio e che il suo messaggio di sostenibilità raggiungesse il maggior numero possibile di decision maker del settore. Ciò implicava un’installazione di dimensioni importanti. L’uso delle casse ha permesso a Studio Swine e AHEC di ottenere la massima attenzione con il minimo impatto. Le casse sono multiuso, utilizzate per esporre, spedire e riporre in magazzino i pezzi in mostra: non esiste quindi nessun set da disinstallare una volta che la manifestazione è conclusa – semplicemente tornano alla loro funzione originale. Con questo obiettivo, tutti i sistemi di stampa così come gli inchiostri utilizzati per creare le opere d’arte sulle casse da SPIN, studio grafico londinese, sono stati scelti in modo da preservare la funzione primaria di stoccaggio e trasporto delle casse.

Attraverso Forest Tales, AHEC punta a fornire una piattaforma globale a designer, mobili e progetti che non sono ancora stati visti su larga scala a causa della pandemia, ma anche a mostrare lo straordinario potenziale come materiale di design sostenibile, di una selezione di legni di latifoglia americani sottoutilizzati. Ciò si rivela particolarmente importante in un momento in cui le scorte di legni di latifoglia europei maggiormente utilizzati sono state esaurite a causa dell’eccessivo utilizzo e le linee di approvvigionamento sono gravemente impattate dall’attuale situazione geopolitica. La pandemia ha reso ancora più urgente affrontare la sfida ambientale, e oggi architetti e designer sono più inclini a esplorare per i loro progetti una più ampia varietà di legni, così come i consumatori sono sempre più attenti all’impatto di ciò che consumano e di cui si circondano.

